El mensaje de Cofla, el actor porno argentino más famoso: “El uso de preservativo es fundamental”

Cofla difundió un mensaje sobre salud sexual antes de uno de sus videos y pidió a sus seguidores realizarse análisis de ETS con frecuencia (Video: Instagram)

Cofla, el creador de contenido para adultos más seguido de Latinoamérica, lanzó un mensaje público sobre salud sexual dirigido a su audiencia antes de uno de sus videos, en el que explicó las razones por las que no usa preservativo en sus producciones y llamó a sus seguidores a realizarse análisis de enfermedades de transmisión sexual con frecuencia. El texto, leído por él mismo a través de un video en sus redes sociales, generó repercusión por la claridad con la que abordó un tema que rara vez se trata de manera abierta en la industria del contenido adulto.

“Como notarán, en la mayoría de mis videos se ve que no uso preservativo. Es una decisión tomada de manera responsable y en común acuerdo con todas las partes que participan”, comenzó. Y agregó: “Todos los involucrados nos realizamos análisis completos de ETS y contamos con los resultados actualizados antes de cada rodaje”. Lejos de quedarse en la justificación personal, el mensaje incluyó una recomendación explícita para quienes lo siguen: “El uso de preservativo y el cuidado de la salud sexual son fundamentales. Les recomendamos a todos realizarse test con frecuencia y así cuidar su salud sexual y la de los demás”. Cerró con una frase que sintetizó el tono del mensaje: “La salud sexual es parte del respeto y el amor propio de cada uno”.

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El creador de contenido para adultos explicó que no usa preservativo en sus producciones por una decisión acordada con todos los participantes

El gesto cobra dimensión cuando se conoce el alcance de su figura. Tomás Deffis, nombre real detrás del apodo Cofla o Cofla 24, acumula más de 60 millones de reproducciones en distintas plataformas y es una referencia en la industria del contenido adulto en toda la región. Sus videos se consumen en Argentina, en el resto de América Latina y también en mercados internacionales como Estados Unidos, Japón e India, países cuyas plataformas pagan tarifas más altas por las reproducciones geolocalizadas en esos territorios.

El mensaje del creador de contenido llega en medio de datos que preocupan: solo el 15% de las personas en Argentina utiliza siempre preservativo, lo que coincide con un incremento en los riesgos de infecciones de transmisión sexual, especialmente entre jóvenes y adolescentes, según datos del Ministerio de Salud. Especialistas advierten que la desinformación, los tabúes y la baja percepción del riesgo contribuyen a este fenómeno, en un contexto donde el 98% de los nuevos diagnósticos de VIH se relaciona con relaciones sexuales sin protección.

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El actor llegó a esta industria de manera casi accidental. Jugaba al fútbol y fue un compañero de equipo quien, en el vestuario tras un entrenamiento, le sugirió que se dedicara a grabar contenido para adultos. Desde ese primer video que subió solo desde su habitación, su carrera creció a un ritmo que él mismo no anticipaba. En dos años construyó una estructura que funciona como una empresa: cuenta con asesores de marketing, un equipo de filmmakers y editores, y una marca de ropa propia.

Cofla afirmó que en cada rodaje los involucrados cuentan con resultados actualizados de análisis de ETS antes de filmar

El protocolo de salud sexual que describe en su mensaje no es una excepción sino la norma dentro de su esquema de trabajo. Los análisis que menciona abarcan HIV, sífilis, gonorrea, clamidia, ureoplasma y micoplasma, y deben estar actualizados antes de cada rodaje. Ese estándar sanitario, paradójicamente, le impone restricciones en su vida sexual fuera de las cámaras: la exigencia de tener resultados vigentes hace que el sexo casual con personas ajenas a la industria sea prácticamente inviable en el esquema que lleva adelante.

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La industria en la que se mueve Cofla cambió radicalmente respecto del modelo tradicional. Los sets de filmación ya no son estudios profesionales sino departamentos alquilados a través de plataformas de alojamiento temporal. Las jornadas pueden extenderse hasta ocho horas. Cada actor filma con su propio celular, se lleva su material y lo distribuye en sus propios canales. Los consentimientos se registran en video, se acuerdan límites antes de cada producción y muchos de los actores, incluido Deffis, asisten a psicólogo como parte de su rutina de trabajo.

Más allá de su actividad principal, Deffis tiene un podcast de entrevistas en la plataforma Kick y forma parte de la selección argentina de fútbol de streamers, que disputa partidos amistosos y torneos transmitidos para millones de espectadores. Esa presencia en espacios que exceden el contenido adulto le permitió construir una audiencia que no necesariamente consume sus videos pero lo sigue como figura pública.

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