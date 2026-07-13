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Independiente Rivadavia eliminó a Tigre en la reanudación de la Copa Argentina: cómo quedó el cuadro y los próximo partidos

La Lepra mendocina se impuso 1-0 gracias al gol de Luciano Gómez de penal y se medirá en los octavos de final contra el ganador del duelo entre River Plate y Aldosivi

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La Lepra avanzó a los octavos de final

Independiente Rivadavia venció a Tigre por 1-0 en Córdoba (en el Gigante de Alberdi, hogar de Belgrano) y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina, en un encuentro que marcó la reanudación del certamen. Así, la Lepra mendocina continúa con la defensa del título. Antes de las semifinales del Mundial 2026, con la expectativa puesta en el choque entre la Selección e Inglaterra, se disputarán otras llaves que tendrán como protagonistas a River Plate y Boca Juniors.

El único gol del partido en Córdoba lo marcó Luciano Gómez, a los 35 minutos, de penal. El conjunto mendocino fue superior durante buena parte del primer tiempo y construyó una victoria ajustada, aunque con chances para ampliarla antes del descanso. Tigre se sostuvo en partido por la actuación de Felipe Zenobio. El arquero respondió con varias intervenciones y tuvo una de las más exigentes ante un remate de Iván Villalba, una atajada que evitó que la diferencia creciera antes del entretiempo.

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En el segundo tiempo, el equipo de Diego Dabove adelantó líneas y buscó el empate con más decisión. Los ingresos de Santiago López, Alfio Oviedo, Gonzalo Pity Martínez y Jabes Saralegui le dieron mayor peso ofensivo al Matador y empezaron a exigir con frecuencia a la defensa rival. Independiente Rivadavia también encontró espacios para liquidar el encuentro. La oportunidad más clara fue para Alex Arce, cuyo remate potente volvió a encontrarse con otra respuesta de Zenobio, decisivo cada vez que Tigre quedó expuesto.

La jugada que definió la noche en términos defensivos llegó a los 85 minutos. Tras un centro al área, Romero conectó de cabeza y Sheyko Studer alcanzó a desviar la pelota con la pierna. En el rebote, el Pity Martínez volvió a rematar y el defensor mendocino se arrojó de inmediato para bloquear con el pecho y el hombro izquierdo. Esa acción evitó el empate y desactivó la posibilidad de una definición por penales. En los minutos finales, el equipo mendocino resistió con orden, ganó los duelos defensivos y sostuvo la ventaja mínima hasta el pitazo de Leandro Rey Hilfer.

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Independiente Rivadavia aguarda en los octavos de final al ganador del cruce entre River Plate y Aldosivi (@Copa_Argentina)
Independiente Rivadavia aguarda en los octavos de final al ganador del cruce entre River Plate y Aldosivi (@Copa_Argentina)

La clasificación deja una consecuencia directa: Independiente Rivadavia enfrentará en octavos al ganador del partido entre River Plate y Aldosivi. Ese cruce cerrará la semana el viernes 17 de julio a las 21:45 en el Estadio Padre Martearena de Salta.

La programación de la Copa Argentina contará con dos partidos el jueves 16 de julio. A las 18:45, Racing jugará ante Defensa y Justicia en Jujuy, con Belgrano esperando al vencedor en la siguiente fase.

Tres horas más tarde, desde las 21:45, Boca Juniors enfrentará a Sarmiento de Junín en el Coloso Marcelo Bielsa, estadio de Newell’s Old Boys en Rosario. Ese partido será el debut oficial de Rodolfo Arruabarrena en su segundo ciclo como entrenador del Xeneize, con Vélez Sarsfield aguardando al ganador en octavos.

El viernes 17 de julio, antes del cruce de River, San Lorenzo jugará ante Deportivo Riestra a las 18:45 en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, casa de Deportivo Morón. El vencedor de ese encuentro tendrá como rival a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Boca y River alcanzaron esta instancia después de superar la primera ronda. El equipo que dirigía entonces Úbeda venció 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy, mientras que el conjunto que encabezaba Marcelo Gallardo superó 1-0 a Ciudad de Bolívar.

Aldosivi, próximo rival de River en 16avos, llegó a esa fase tras eliminar 3-0 a San Miguel. Entre los equipos ya instalados en octavos figuran Independiente, Atlético Tucumán, Platense, Vélez, Gimnasia La Plata, Midland, Banfield, Belgrano, Instituto, Estudiantes La Plata y Barracas Central.

ASÍ ESTÁ EL CUADRO DE LA COPA ARGENTINA

El cuadro de la Copa Argentina tras la clasificación de Independiente Rivadavia (@Copa_Argentina)
El cuadro de la Copa Argentina tras la clasificación de Independiente Rivadavia (@Copa_Argentina)

EL FIXTURE DE LOS PRÓXIMOS PARTIDOS DE LA COPA ARGENTINA

Jueves 16 de julio

  • 18.45: Racing vs. Defensa y Justicia
  • 21.45: Sarmiento de Junín vs. Boca Juniors

Viernes 17 de julio

  • 18.45: San Lorenzo vs. Deportivo Riestra
  • 21.45: River Plate vs. Aldosivi

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