Un hombre aprovechó que su vecino estaba de viaje e invadió la casa de su vecino en un barrio cerrado de La Plata

El acceso principal al country Grand Bell en La Plata donde un vecino fue detenido por ingresar en la casa de otro (0221)

Un episodio inusual alteró la tranquilidad de Country Grand Bell, en City Bell, La Plata, durante una jornada marcada por la expectativa nacional: la Selección argentina disputaba los cuartos de final del Mundial 2026 ante Suiza.

El hecho, según informó el portal 0221, se produjo este sábado en el predio ubicado sobre la calle 467, entre 143 y 148, en el partido de La Plata. El propietario de la casa, que no se encontraba en el país al momento del incidente, advirtió la presencia de un intruso gracias al sistema de videovigilancia instalado en su domicilio. Desde Uruguay, el dueño recibió imágenes que mostraban a una persona dentro de su vivienda, lo que lo llevó a alertar rápidamente a las fuerzas de seguridad.

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De esta manera, el personal de Policía Adicional fue notificado por los agentes de seguridad privada del country tras detectar movimientos sospechosos en una de las viviendas. Al recibir el aviso, los efectivos iniciaron una recorrida por el sector y observaron a un hombre saliendo del inmueble señalado.

Tras interceptarlo, los agentes procedieron a identificar al sujeto, constatando que se trataba de un comerciante de 51 años domiciliado en otro lote dentro del mismo predio Grand Bell. La inmediata coordinación entre la seguridad interna y la fuerza policial permitió que el procedimiento se realizara sin incidentes mayores.

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El hombre fue trasladado a la comisaría Decimocuarta de Melchor Romero, donde se iniciaron actuaciones caratuladas como “violación de domicilio”, un delito que contempla penas menores, aunque no se descarta la incorporación de nuevas pruebas que puedan modificar la situación procesal del involucrado. Según se informó, la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 17, que dispuso las primeras medidas judiciales.

Un agente de la policía de Buenos Aires acompaña a un hombre detenido en una dependencia policial en La Plata tras un allanamiento en el country Grand Bell

La UFI N° 17, al tomar conocimiento del caso, ordenó que se respetaran los pasos procesales habituales para este tipo de delitos. Conforme a lo establecido por el artículo 161 del Código Procesal Penal, el hombre detenido recuperó la libertad horas después, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del ingreso no autorizado.

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Según indicaron fuentes consultadas, se están analizando tanto los registros de acceso al barrio cerrado como los testimonios de personal de seguridad y vecinos, con el objetivo de determinar si existió algún vínculo previo entre el comerciante y el propietario de la vivienda afectada o si el hecho fue producto de una oportunidad circunstancial.

La causa continuará bajo la órbita de la UFI N° 17, que deberá definir si existen elementos para avanzar con nuevas imputaciones o medidas restrictivas sobre el acusado.

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Este mismo domingo, se conoció la noticia de que una jubilada de 87 años fue víctima de un asalto en su casa del barrio San Carlos de La Plata. Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, dos delincuentes ingresaron a la vivienda, la amenazaron y la redujeron. Antes de escapar, le robaron el teléfono celular y, desde ese dispositivo, le vaciaron la caja de ahorro.

El hecho ocurrió el sábado 11 de julio en un domicilio ubicado en calle 45, entre 140 y 141. Allí, fue sorprendida por dos ladrones que ingresaron a la vivienda tras forzar una persiana. Según pudo saber este medio, los sospechosos no exhibieron armas durante el robo, pero intimidaron y redujeron a la mujer.

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Una vez dentro, recorrieron los ambientes del inmueble y sustrajeron un televisor de 49 pulgadas y un caloventor negro. También se apoderaron del teléfono celular de la jubilada y lo utilizaron para realizar transferencias bancarias por 1.800.000 pesos a la cuenta de una tercera persona.

Tras el asalto, se dieron a la fuga, mientras que la jubilada realizó la denuncia correspondiente en la Subcomisaría La Unión. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 17 de La Plata y fue caratulada como “robo”.

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