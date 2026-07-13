El Salvador

Dominga Herrera, la artesana salvadoreña que convirtió a Ilobasco en la cuna de las miniaturas de barro

La creadora salvadoreña empezó a modelar desde niña y terminó marcando la identidad de su pueblo con unas piezas diminutas que hoy siguen vivas en museos, talleres y en la memoria cultural del país

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María Dominga Herrera creó en Ilobasco las figuras de barro en miniatura que identifican a la artesanía de El Salvador. (Foto cortesía Museo de Arte Popular)
María Dominga Herrera creó en Ilobasco las figuras de barro en miniatura que identifican a la artesanía de El Salvador. (Foto cortesía Museo de Arte Popular)

En el corazón de Ilobasco, un pueblo reconocido por su tradición alfarera en El Salvador, María Dominga Herrera se convirtió en la creadora de las figuras de barro en miniatura que hoy identifican a toda una región y a la cultura salvadoreña.

Su legado, iniciado cuando tenía apenas 14 años, permanece vigente en la memoria colectiva y en los museos del país, según lo documentado por diversas fuentes y el Ministerio de Cultura salvadoreño.

La historia de Dominga Herrera se remonta a la década de 1920 en Ilobasco, departamento de Cabañas. Nació en 1911 en el seno de una familia de artesanos: su madre era ceramista y su padre alfarero, lo que le permitió crecer rodeada del arte y las técnicas tradicionales del trabajo con barro.

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Desde los 6 años, Herrera modelaba sus primeras piezas y, para 1925, ya había iniciado el camino que la llevaría a revolucionar el arte popular local.

Dominga Herrera nació en 1911 en Ilobasco, Cabañas, y se formó en una familia de artesanos vinculada al trabajo con barro. (Foto cortesía Museo de Arte Popular)
Dominga Herrera nació en 1911 en Ilobasco, Cabañas, y se formó en una familia de artesanos vinculada al trabajo con barro. (Foto cortesía Museo de Arte Popular)

La creatividad de Dominga se manifestó en la invención de las “sorpresas miniaturas”, piezas de barro ocultas bajo tapaderas ovaladas que contenían escenas religiosas, cotidianas o profesionales que no superaban el tamaño de un alfiler.

Esta innovación abrió una nueva vertiente en la artesanía de Ilobasco, donde hasta entonces predominaban figuras de mayor tamaño. La artista perfeccionó esta técnica y la enseñó a otros ceramistas, fundando así una tradición que define la identidad del pueblo.

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En los primeros años de su trayectoria, Herrera se dedicó a experimentar con tamaños y formas, logrando miniaturas que sorprendían por su realismo y detalle.

La singularidad de su obra llamó la atención fuera de las fronteras de Ilobasco: en 1944, algunas de sus piezas fueron presentadas en una edición de la revista National Geographic, lo que supuso un reconocimiento internacional para la artesanía salvadoreña.

Desde niña, Dominga Herrera modeló piezas de barro y en 1925 inició el camino que transformó el arte popular de Ilobasco. (Foto cortesía Museo de Arte Popular)
Desde niña, Dominga Herrera modeló piezas de barro y en 1925 inició el camino que transformó el arte popular de Ilobasco. (Foto cortesía Museo de Arte Popular)

La influencia de Dominga Herrera no se limitó a la producción de piezas. En 1956 integró la Cooperativa de Ceramistas de Ilobasco y transmitió su conocimiento a nuevas generaciones, consolidando el miniaturismo como una de las expresiones más representativas de la cultura local.

El sitio oficial de la Alcaldía de Ilobasco destaca su labor como maestra y promotora del oficio, rol que desempeñó hasta su fallecimiento en 1982.

El impacto de su obra se refleja en el legado que dejó tanto en su familia como en la comunidad. El Ministerio de Cultura de El Salvador ha reconocido la importancia de la tradición impulsada por Herrera: en 2025, el proceso de elaboración de las miniaturas de Ilobasco fue declarado Bien Cultural Nacional. Además, el Museo de Arte Popular de El Salvador alberga una sala dedicada a su memoria, donde se exhiben alrededor de 300 piezas originales y herramientas utilizadas por la artista.

Las “sorpresas miniaturas” de Dominga Herrera introdujeron en Ilobasco piezas de barro ocultas bajo tapaderas con escenas religiosas, cotidianas y profesionales. (Foto cortesía Museo de Arte Popular)
Las “sorpresas miniaturas” de Dominga Herrera introdujeron en Ilobasco piezas de barro ocultas bajo tapaderas con escenas religiosas, cotidianas y profesionales. (Foto cortesía Museo de Arte Popular)

El taller de Dominga Herrera se ubicaba en el barrio El Calvario de Ilobasco y su figura es recordada como un referente de la creatividad y la perseverancia. Su invención sigue presente en la vida cotidiana del pueblo, donde la producción de miniaturas se ha transmitido de generación en generación y constituye una fuente de identidad y orgullo para la región, tal como documentan el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Ilobasco.

En 1944, National Geographic presentó piezas de Dominga Herrera y dio proyección internacional a la artesanía salvadoreña. (Foto cortesía Museo de Arte Popular)
En 1944, National Geographic presentó piezas de Dominga Herrera y dio proyección internacional a la artesanía salvadoreña. (Foto cortesía Museo de Arte Popular)

Las miniaturas que un día moldeó en su infancia continúan hoy representando a Ilobasco y a El Salvador en el ámbito cultural internacional.

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