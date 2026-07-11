Por qué el cerebro revive charlas de madrugada y 5 consejos para cortar los pensamientos repetitivos

Muchas personas pierden el sueño por pensamientos de discusiones recientes, que regresan en la mente durante la noche e impiden descansar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la noche, muchas personas experimentan la irrupción de pensamientos que dificultan el comienzo o la recuperación del sueño. Estos pensamientos suelen incluir preocupaciones, pero también es frecuente que se trate de recuerdos de discusiones recientes o de situaciones no resueltas.

Los especialistas señalan que repasar mentalmente una conversación durante la madrugada no siempre responde a un episodio de ansiedad ni al llamado “overthinking”, término en inglés que refiere a la tendencia a analizar excesivamente una situación o problema. En algunos casos, el cerebro busca extraer aprendizajes de interacciones pasadas para orientar futuras decisiones, aunque ese proceso puede favorecer la rumiación y el malestar emocional.

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La neurociencia sostiene que la memoria no solo cumple la función de almacenar hechos pasados, sino que también opera como un sistema de predicción, de acuerdo con diversos estudios. El cerebro vuelve sobre experiencias previas para calcular cómo actuar la próxima vez.

El doctor Diego López de Gomara, psiquiatra de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), explicó a Infobae: “Hay conversaciones que terminan en la realidad, pero no en la cabeza. No toda conversación concluye cuando se apagan las voces; a veces, en ese silencio, empieza su segunda vida”.

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López de Gomara observa que, aunque la interacción ya terminó y el otro se ha ido, persiste una actividad interna: el teléfono permanece en silencio y la escena pertenece al pasado, pero “algo sigue hablando dentro de nosotros”, señala. Permanece un resto: una palabra que tocó una herida, una pregunta sin respuesta, una sensación de deuda, de injusticia o de pérdida de lugar frente al otro. El experto agrega que siempre está presente la fantasía de retroceder para decir aquello que no se pudo expresar en el momento. Sin embargo, aclara, se trata de una fantasía, ya que “el lenguaje mismo carga con esa imposibilidad”.

En estos casos, la memoria no actúa solo como un archivo de consulta, sino también como un mecanismo de repetición, según explica el psiquiatra.

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“La mente no siempre recuerda: a veces reproduce. Y reproduce porque algo de esa experiencia no terminó de inscribirse, de entenderse, de encontrar un lugar en las palabras. El cerebro vuelve entonces sobre esa escena no porque quiera castigarnos, sino porque intenta darle forma, sentido y cierre a algo que emocionalmente sigue inconcluso. En el fondo, no repetimos por simple obstinación: repetimos porque todavía buscamos una salida", afirmó López de Gomara.

La memoria no solo almacena datos, también predice escenarios futuros y ayuda a anticipar decisiones, según estudios de neurociencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la doctora Alejandra Gómez, psiquiatra, psicoanalista y coordinadora del Departamento de Psicosis de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), explicó a Infobae que la conversación que se repite en medio de la noche “no es solo el retorno de un deseo insatisfecho; es el aparato psíquico intentando ligar algo que quedó suelto, sin posibilidad de ser simbolizado, y por lo tanto de ser otorgado un sentido para ese sujeto“.

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"La repetición nocturna sería entonces un intento de elaboración fallida, de una probable situación traumática, pasada o futura, a resolver", describió.

La doctora señaló que también Freud había planteado que cuando algo no puede ser recordado, se repite en acto: “Esa ‘conversación’ que vuelve puede ser algo que no encontró tramitación simbólica en su momento e insiste hasta poder ser logrado".

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El efecto Zeigarnik: cuando una charla queda “abierta” en el cerebro

El cerebro revive charlas incómodas porque considera esa información valiosa para evitar errores en nuevas interacciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cathleen Beachboard, investigadora y magister en Psicología Aplicada con especialización en desarrollo humano, dio su mirada sobre esta “conversación nocturna” en un artículo en Psychology Today: “Tu cerebro no intenta avergonzarte ni mantenerte despierto por la noche; al contrario, tu cerebro intenta entrenarte”.

La experta citó al neurocientífico Marcus Raichle, quien aseguró que la memoria es uno de los predictores más útiles de lo que puede ocurrir después. Desde esa perspectiva, una interacción incómoda no desaparece de inmediato porque el cerebro la trata como un dato potencialmente valioso.

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El artículo recupera una observación hecha hace casi un siglo por la psicóloga Bluma Zeigarnik en un café. Allí advirtió que los camareros recordaban con precisión a los clientes cuyos pedidos aún no habían sido pagados, pero olvidaban esos detalles una vez que la cuenta quedaba saldada.

Esa observación derivó en el llamado efecto Zeigarnik, formulado en 1927: las tareas inconclusas tienden a permanecer activas en la mente porque existe un impulso por completarlas.

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La rumiación se define como un circuito cerrado de pensamiento centrado en un punto de dolor sin posibilidad de resolución inmediata (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Pensá en una conversación incómoda. Cuando no sabés si alguien te malinterpretó, te preocupa haberlo ofendido o sentís que perdiste una oportunidad, tu cerebro deja ese encuentro abierto e inconcluso, y sigue volviendo a ese momento una y otra vez porque las experiencias no resueltas consumen nuestra atención". En esos casos, el encuentro queda mentalmente “abierto”. Por eso el cerebro regresa una y otra vez a la misma escena.

La experta añadió otra pieza a la explicación: durante el descanso actúa con fuerza la red neuronal por defecto del cerebro (RNC). Ese sistema participa en la memoria, la autorreflexión, la construcción de situaciones imaginarias y las simulaciones mentales sobre lo que podría ocurrir en el futuro. La función principal de esa red, según Beachboard, es aprender y ayudar a mejorar.

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El problema aparece cuando ese sistema no se detiene y deriva en cadenas repetitivas de pensamiento negativo (también conocidos como rumiación). “A menudo se asocia con ansiedad y angustia emocional debido a su capacidad de centrarse en los problemas en lugar de en las soluciones", describió la experta.

¿Repasar pensamientos es rumiación?

La rumiación suele aparecer en contextos de angustia, depresión o ansiedad y mantiene el foco en situaciones no resueltas (Imagen Ilustrativa Infobae)

López de Gomara distingue el perfeccionismo de la rumiación. Explica que mientras el perfeccionismo o el ideal “pueden impulsar a mejorar una idea, una obra o un trabajo, la rumiación se caracteriza por ser un circuito cerrado de pensamiento centrado en un punto de dolor”. Según el especialista, ese dolor “suele ser intenso” y guarda relación con la necesidad de rumiar, como una forma de “mantenerlo bajo control, aunque ese control termine generando agotamiento”.

En la misma línea, la doctora Gómez señala que la rumiación corresponde a un proceso repetitivo, circular y poco nutritivo del pensamiento.

Aclara que este mecanismo “no conduce a resolver lo que se está pensando”, sino que se impone de manera inconsciente. Suele manifestarse como la repetición de preocupaciones o situaciones angustiantes, un pensamiento que retorna involuntariamente y que señala una alarma interna.

En ese sentido, Gómez advierte que la rumiación puede acompañar cuadros de angustia en distintos contextos, como la depresión, cuando se centra en recuerdos o interrogantes sobre el pasado, o la ansiedad, cuando el foco está puesto en preocupaciones a futuro.

Cómo cerrar el ciclo mental

Los expertos recomiendan buscar espacios psicoterapéuticos para dar forma simbólica a las preocupaciones recurrentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer cuando a las 2 de la mañana nuestra mente, en vez de dormir, se pone a repasar una conversación?

“Si la angustia es señal que busca ligar lo que desborda, la propuesta psicoanalítica no es ‘apagar’ ese pensamiento sino darle un posible destino simbólico, armar una ‘trama’ que dé cuenta de aquello que insiste sin palabra", respondió la doctora Gómez. “La indicación es ofrecer un espacio psicoanalítico psicoterapéutico, en donde ese sujeto pueda, acompañado por el analista, poner palabras a esa situación que retorna en acto", agregó.

Entonces, hablar, asociar libremente, conduce a la producción de ese sentido que falta, explicó la doctora: “De no encontrar un cauce simbólico, el psiquismo sigue intentando ligarlo por la única vía que tiene disponible: la repetición. Por fuera del espacio terapéutico, pensemos también en la función trófica y canalizadora del arte, las relaciones sociales e incluso las actividades deportivas, siempre que contribuyan a otorgar ‘sentido’ y no tanto a ‘dejar de pensar’“.

La caminata favorece la autorreflexión, ayuda a reducir la rumiación nocturna y contribuye a procesar pensamientos persistentes y emociones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor López de Gomara recomendó un tratamiento psicoterapéutico si la situación es muy marcada, enfocado no tanto en eliminar los pensamientos repetitivos, sino en descubrir los puntos de dolor que esos pensamientos intentan contener o camuflar.

“Cuando se indica medicación, como ansiolíticos o antidepresivos, esta puede ayudar a disminuir el dolor y hacer menos necesaria la defensa basada en la proliferación de pensamientos. Puede ser muy útil y producir mejorías importantes con indicación y seguimiento profesional. Pero también es importante poder ver qué padecemos, qué verdaderamente nos duele, para poder curarnos, y ahí la psicoterapia psicoanalítica cumple un papel fundamental", dijo López de Gomara.

Y concluyó: “En resumen, la rumiación y los pensamientos repetitivos son defensas ante el dolor y la angustia. Suelen desaparecer cuando este es identificado y tratado. Desmontar la defensa sola, que es la rumiación, es dejar al sujeto desnudo ante su dolor".

El poder de la escritura

La escritura ayuda a transformar experiencias persistentes en recuerdos concluidos, favoreciendo la regulación emocional (Imagen ilustrativa Infobae)

Frente a esa repetición nocturna, la recomendación de Beachboard es: “Intentá no volver a escucharla. En su lugar, hacete una pregunta diferente: ¿Qué puedo aprender de esta situación? Escribí tu respuesta".

La base de esa sugerencia es un trabajo de James Pennebaker y Joshua Smyth, que citó la experta. Escribir ayudaría a procesar mejor las emociones al organizarlas en una secuencia de pensamiento más estructurada.

“Al plasmar la experiencia por escrito en lugar de revivirla continuamente, la mente puede comenzar a ver la situación como una experiencia completada, en vez de una experiencia persistente”, detalló Beachboard.

Y añadió: “Este cambio fomenta el distanciamiento psicológico; en lugar de centrarse en lo negativo, el cerebro puede cambiar su enfoque hacia la lección aprendida, participando así en la reflexión en lugar de la rumiación, lo que aumenta la resiliencia, la regulación emocional y las habilidades para resolver problemas“.

Cinco estrategias para gestionar la rumiación

La práctica de mindfulness facilita el cierre de ciclos mentales, disminuye la rumiación y permite que el cerebro procese mejor situaciones inconclusas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hacer ejercicio físico. Promueve la liberación de endorfinas y la atención al presente.

Ocuparse en vez de pre-ocuparse. Puede servir elaborar un plan de acción para resolver un problema, encontrar recursos para solucionarlos.

Practicar mindfulness. Ayuda a bajar el volumen de los pensamientos.

Incorporar el hábito de caminar. Un paseo favorece un pensamiento más fluido, ayuda a liberar endorfinas y contribuye a eliminar la tensión acumulada. Si es posible, conviene hacerlo en espacios verdes, con vegetación y lejos del ruido, ya que ayuda a reducir el estrés, disminuir pensamientos negativos y facilitar el descanso, según un . Ese “cambio de escenario” entrena al cerebro a salir del carril de la rumiación y a consolidar una forma distinta de procesar lo que preocupa. Un paseo favorece un pensamiento más fluido, ayuda a liberar endorfinas y contribuye a eliminar la tensión acumulada. Si es posible, conviene hacerlo en espacios verdes, con vegetación y lejos del ruido, ya que estudio . Ese “cambio de escenario” entrena al cerebro a salir del carril de la rumiación y a consolidar una forma distinta de procesar lo que preocupa.

Conversar con otras personas sobre la preocupación. Hablar cara a cara con amistades o personas de confianza ayuda, entre otras cosas, porque aporta ideas nuevas y muestra cómo otros registran emocionalmente el problema.