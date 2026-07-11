Mundo

El tifón Bavi comenzó a golpear las islas del sur de Japón y Taiwán mientras China se prepara para el impacto de las tormentas

El Ministerio de Recursos Naturales chino, junto a la Administración Meteorológica, emitieron una alerta roja de riesgo geológico para zonas del este del páis asiático, el cual se verá afectado por el fenómeno el domingo por la mañana

Guardar
Google icon
El tifón Bavi azotó la isla sureña de Ishigaki en Japón la mañana del sábado (11 de julio), trayendo consigo fuertes lluvias y vientos violentos.

En medio de las advertencias meteorológicas en China a la espera del tifón Bavi, el fenómeno azotó este sábado por la mañana la cadena de islas Sakishima, al sur de Japón, con intensas lluvias y vientos violentos, mientras avanzaba hacia Taiwán y las autoridades emitieron alertas por riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra. En la isla de Ishigaki, parte de la prefectura de Okinawa, se observaron fragmentos de escombros volando por calles vacías y pocos vehículos circulando bajo el temporal.

Las embarcaciones en los puertos se balancearon por las fuertes corrientes generadas por la tormenta, que presentaba vientos sostenidos de hasta 144 km/h cerca de su centro y ráfagas que podían alcanzar los 198 km/h. Todos los vuelos y servicios de ferry en Ishigaki, un destino turístico popular, permanecen suspendidos. Las aerolíneas cancelaron 345 vuelos y más de 24.000 hogares en Okinawa sufrieron cortes de energía.

PUBLICIDAD

Fuertes vientos sacuden los árboles en un puerto al paso del tifón Bavi en Ishigaki, Japón, el 11 de julio de 2026 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)
Fuertes vientos sacuden los árboles en un puerto al paso del tifón Bavi en Ishigaki, Japón, el 11 de julio de 2026 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

En Taiwán, el gobierno evacuó a más de 14.000 personas, principalmente de zonas montañosas del norte y este de la isla, ante la aproximación del tifón al norte de su territorio. Aunque Bavi se debilitaba gradualmente y no tocará tierra en Taiwán, las autoridades extremaron precauciones por pronósticos que anticipan hasta un metro de lluvia en algunas áreas. Se cancelaron 920 vuelos internacionales y los 280 vuelos nacionales programados para el sábado.

Casi todas las ciudades y condados taiwaneses declararon feriado por tifón, cerrando oficinas y escuelas. La línea principal de tren de alta velocidad norte-sur mantuvo sus operaciones, aunque con servicio reducido. En el centro de Taipéi, la capital del país, el viento y la lluvia eran intensos, aunque algunos residentes permanecieron en las calles. “Está bien, no es tan grave, solo un poco más de viento”, comentó Yeh Mao-hsiung, de 68 años, a Reuters mientras paseaba a su perro. En el barrio de Beitou, en las estribaciones de las montañas que rodean Taipéi, ráfagas de unos 100 km/h derribaron árboles y provocaron el aumento del caudal de los ríos.

PUBLICIDAD

El tifón Bavi azotó el sábado (11 de julio) el archipiélago de Sakishima, en el sur de Japón, que forma parte de las islas Ryukyu, con fuertes lluvias y vientos violentos mientras se dirigía hacia Taiwán, lo que llevó a las autoridades a advertir sobre los riesgos de inundaciones y deslizamientos de tierra.

El tifón Bavi se dirige hacia la ciudad oriental china de Wenzhou, con una población de 10 millones de habitantes. Chen Qiuqin, de unos 60 años, caminaba bajo la lluvia camino a la casa de sus padres para ayudarlos a prepararse ante la llegada de la tormenta. “Me preocupaban las macetas en el balcón de mi madre, así que voy a ayudar a meterlas. Mis padres son mayores y están solos en casa, así que no me quedaba tranquila”, señaló.

El Centro Meteorológico Nacional de China mantuvo este sábado la alerta naranja por el avance de Bavi, que recuperó la categoría de tifón fuerte a medianoche y, a las 05:00 (hora local y 21:00 GMT del viernes), se ubicaba a unos 560 kilómetros al sureste de la frontera entre Zhejiang y Fujian. El fenómeno avanzaba hacia el noroeste a una velocidad de entre 30 y 35 kilómetros por hora.

Según el pronóstico oficial, Bavi tocará tierra durante el domingo en la costa comprendida entre Taizhou (Zhejiang) y Fuding (Fujian), con categoría de tifón fuerte o tifón, antes de internarse en el país, girar hacia el norte y debilitarse gradualmente. El Centro Meteorológico advirtió también sobre lluvias torrenciales o extremadamente torrenciales en el este de Zhejiang y el noreste de Fujian, con acumulados de entre 250 y 800 milímetros en algunas áreas. El Ministerio de Recursos Naturales y la Administración Meteorológica emitieron una alerta roja de riesgo geológico para zonas del este de Zhejiang, e instaron a evacuar a personas que vivan cerca de laderas, barrancos, acantilados y cursos de agua.

La gente viaja en scooters eléctricos bajo la lluvia mientras se acerca el tifón Bavi, en Wenzhou, provincia de Zhejiang, China, 11 de julio de 2026 (REUTERS/Go Nakamura)
La gente viaja en scooters eléctricos bajo la lluvia mientras se acerca el tifón Bavi, en Wenzhou, provincia de Zhejiang, China, 11 de julio de 2026 (REUTERS/Go Nakamura)

En Zhejiang, el aeropuerto de Hangzhou canceló 198 vuelos la mañana del sábado, mientras que en Shanghái se anunciaron 387 cancelaciones en los aeropuertos de Pudong y Hongqiao. En la localidad costera de Xiaguan, más de 11.000 residentes fueron evacuados preventivamente ante el posible impacto de Bavi.

La llegada de Bavi se produce tras una semana de desastres naturales en China, marcada por lluvias del tifón Maysak (con al menos 39 muertos en Guangxi), un deslizamiento en Gansu (21 fallecidos) y tormentas y tornados en Hubei (11 víctimas mortales).

(Con información de Reuters y EFE)

Temas Relacionados

AsiaBavitifón BaviTaiwánJapónChina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rusia lanzó una segunda oleada masiva de misiles y drones contra Ucrania en menos de tres días

Kiev encendió las alarmas de la ciudad minutos después de la primera explosión. Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la capital, informó que Moscú atacó con al menos cinco proyectiles durante la madrugada del domingo

Rusia lanzó una segunda oleada masiva de misiles y drones contra Ucrania en menos de tres días

Murió al caer desde el piso 27 en Dubái la influencer brasileña Kauana Bilhar y la policía no descarta homicidio

La joven de 26 años vivía en Emiratos Árabes Unidos desde hacía dos años; su pareja, única presente en el departamento al momento de la caída, quedó bajo la lupa de los investigadores

Murió al caer desde el piso 27 en Dubái la influencer brasileña Kauana Bilhar y la policía no descarta homicidio

Interna en el régimen iraní: la ausencia de Mojtaba Khamenei en el funeral del líder supremo abre las dudas sobre su poder real

Las ceremonias por Ali Khamenei culminaron en Mashhad sin la presencia del nuevo jefe teocrático, que no ha hecho apariciones desde su nombramiento del 8 de marzo tras el ataque del 28 de febrero

Interna en el régimen iraní: la ausencia de Mojtaba Khamenei en el funeral del líder supremo abre las dudas sobre su poder real

Roma analiza utilizar sus túneles como refugios contra el calor

El ayuntamiento evalúa canteras, catacumbas y búnkeres para ofrecer resguardo gratuito y accesible, mientras expertos revisan aire, estructura y habitabilidad en una ciudad que ya enfrenta veranos con temperaturas récords térmicos

Roma analiza utilizar sus túneles como refugios contra el calor

El negociador iraní descartó “una rendición” ante Estados Unidos volvió a subir la tensión tras la ruptura de la tregua

El jefe del Parlamento de Teherán sostuvo ante el líder legislativo de Indonesia, según ISNA, que su país se defenderá si Washington rompe los compromisos, en plena escalada que amenaza el pacto firmado hace tres semanas

El negociador iraní descartó “una rendición” ante Estados Unidos volvió a subir la tensión tras la ruptura de la tregua
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Temblor HOY en Perú EN VIVO: Último sismo de 4.3 se sintió con fuerza en Lima y Cañete, reporta IGP

Temblor HOY en Perú EN VIVO: Último sismo de 4.3 se sintió con fuerza en Lima y Cañete, reporta IGP

Los cuatro platos típicos de Suiza, el rival de Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026

Gafas con filtro amarillo y rojo: ¿son una moda o brindan protección real para la vista?

Cuáles son las 7 costas más hermosas del mundo: desde la Patagonia a Vietnam

Por qué el cerebro revive charlas de madrugada y 5 consejos para cortar los pensamientos repetitivos

INFOBAE AMÉRICA

Joven costarricense de 24 años murió tras ser apuñalado por su pareja mientras iba en bicicleta

Joven costarricense de 24 años murió tras ser apuñalado por su pareja mientras iba en bicicleta

Condenan a hombre a 36 años de prisión por violar y abusar sexualmente de dos niñas en zona norte de Costa Rica

La cooperación española prevé destinar unos 304.9 millones de dólares a Guatemala entre 2026 y 2030

Hospital Calderón Guardia en Costa Rica alcanza los 900 trasplantes de riñón tras más de cuatro décadas de historia

Ministerio de Justicia de Costa Rica decomisó seis consolas de videojuegos a reos

ENTRETENIMIENTO

Margaret Qualley responde sobre la ruptura con Jack Antonoff: “No hubo infidelidad”

Margaret Qualley responde sobre la ruptura con Jack Antonoff: “No hubo infidelidad”

Productor de Taylor Swift borró por error su invitación a la boda: pensó que era spam

Las novias y romances de Lamine Yamal: así ha sido la vida amorosa de la estrella de España en el Mundial 2026

Taylor Swift pagó más de 160.000 dólares a Nueva York por el permiso de su boda en el Madison Square Garden

Emily Ratajkowski firmó un contrato millonario por un libro sobre sus confesiones sexuales tras el divorcio