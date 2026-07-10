Por primera vez, robots humanoides teleoperados realizan dos cirugías laparoscópicas en animales vivos

Dos robots humanoides de color gris, con la marca "ARCLab" y luces azules en sus cabezas, realizan un procedimiento sobre un modelo simulado de paciente. Los robots manipulan instrumentos quirúrgicos sobre una superficie cubierta por tela azul. Un punto de luz rojo se observa en el modelo. La escena se desarrolla en un ambiente de laboratorio con iluminación tenue. Este video es una demostración técnica de robótica en cirugía.

En un hecho inédito para la medicina y la robótica, un equipo interdisciplinario de la Universidad de California San Diego realizó la primera cirugía viva del mundo efectuada por robots humanoides teleoperados. Este avance puede transformar el acceso global a procedimientos quirúrgicos complejos, en especial en contextos donde la falta de personal médico especializado representa una barrera sanitaria.

La presión sobre los sistemas de salud a escala global, dada la creciente demanda y la escasez persistente de profesionales, había limitado la expansión de tecnologías quirúrgicas avanzadas a grandes centros urbanos o instituciones privadas. El desarrollo de robots humanoides móviles y teleoperables podría superar estas restricciones y ofrecer una alternativa más accesible y versátil para hospitales y comunidades remotas, según indicaron los investigadores.

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El hito fue detallado en un artículo publicado en la revista Nature. El equipo presentó la realización exitosa de dos cirugías de extirpación de vesícula biliar en grandes mamíferos no primates: en una, un cirujano humano trabajó junto a un robot; en la otra, el procedimiento fue llevado a cabo completamente por dos robots humanoides operando en equipo. El estudio surge de la colaboración entre especialistas en ingeniería y medicina de la Universidad de California San Diego.

Innovación robótica frente a la crisis de acceso

Un hombre con gafas de realidad virtual y controles opera un sistema de teleoperación robótica en un entorno de laboratorio. A su izquierda, un robot humanoide con brazos articulados replica sus movimientos. Alrededor del hombre hay estructuras mecánicas y una pantalla de computadora con código. Esta configuración demuestra un prototipo de teleoperación robótica, con posibles aplicaciones en procedimientos como la cirugía laparoscópica. El video es una demostración tecnológica del sistema.

Según se expresa en el comunicado institucional, Michael Yip, investigador principal del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación de la universidad, afirmó: “Los robots humanoides teleoperados y autónomos tienen un potencial real para ampliar el acceso a cirugías críticas a las que los pacientes de otro modo no podrían acceder. Esto puede ayudar a enfrentar la crisis sanitaria no solo en Estados Unidos, sino también a nivel mundial”.

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La tecnología introducida, denominada LapSurgie, se distingue de los sistemas quirúrgicos robotizados tradicionales por su menor tamaño, movilidad y compatibilidad con el equipamiento quirúrgico ya existente. El comunicado destaca que estos robots “son una fracción del costo y ocupan una fracción del espacio en el quirófano. Resulta sencillo implementarlos, ya sea en áreas rurales, en el campo de batalla y hasta en el espacio”, según puntualizó Shanglei Liu, profesor adjunto de cirugía y operador clínico en el estudio.

En esa línea, Nikita Thareja, médica residente y coautora, señaló: “Nos sorprendió lo bien que Surgie se adaptó a nuestro espacio de trabajo y a la dinámica operatoria”, y resaltó la facilidad de integración de los robots en el ambiente clínico.

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Precisión técnica y potencial de trabajo en equipo

El estudio científico describe que la plataforma LapSurgie permite tareas quirúrgicas con instrumentos convencionales bajo teleoperación, evaluadas tanto en simulaciones de laboratorio como en operaciones reales. Según se detalla en el estudio publicado en Nature, se realizó “una evaluación sistemática de la teleoperación laparoscópica basada en robots humanoides, con caracterización técnica, pruebas en laboratorio y cirugías en animales vivos de gran porte”.

La precisión técnica de los robots humanoides teleoperados iguala a la de los sistemas quirúrgicos especializados, según lo confirmado por el estudio publicado en la revista Nature (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el comunicado institucional, Shanglei Liu remarcó: “Un procedimiento realizado por un robot humanoide teleoperado es tan preciso como el de un sistema robótico quirúrgico especializado”. Entre los potenciales beneficios, los investigadores destacaron no solo la precisión, sino también la versatilidad de estas plataformas: pueden moverse por el quirófano, manipular diferentes herramientas y adaptarse sin requerir grandes modificaciones en la infraestructura.

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Por su diseño, los robots humanoides poseen brazos y componentes que replican movimientos humanos, lo que les permite “acoplarse naturalmente a los flujos de trabajo quirúrgico”, destacó Thareja en el comunicado. Las pruebas demostraron que, además de operar, estos aparatos pueden transportar elementos, asistir en la limpieza o convertirse en auxiliares autónomos para el equipo profesional.

Desafíos actuales y perspectivas de desarrollo

El grupo de investigación reconoce las limitaciones presentes en la tecnología. “Durante las cirugías, fue necesario recalibrar los robots varias veces, y los procedimientos duraron mucho más que aquellos realizados mediante sistemas quirúrgicos especializados”, explicaron los autores en el comunicado institucional. Sin embargo, añaden un punto de contexto histórico: “La primera cirugía laparoscópica robótica tomó seis horas; actualmente lleva treinta minutos”, expresó Liu, marcando la rapidez con la que evoluciona la técnica.

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La precisión técnica de los robots humanoides teleoperados iguala a la de los sistemas quirúrgicos especializados, según lo confirmado por el estudio publicado en la revista Nature (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro reto identificado es la latencia, es decir, el pequeño retraso temporal entre el movimiento ejecutado por el cirujano y la acción realizada por el robot. Este aspecto es central cuando se piensa en operaciones a distancia y en zonas geográficas alejadas. No obstante, los científicos anticipan mejoras aceleradas y una progresiva reducción de los tiempos quirúrgicos a medida que avance el desarrollo.

El objetivo a mediano plazo consiste en crear robots capaces de actuar como asistentes autónomos en el quirófano y en otros escenarios de atención de salud: “Uno de nuestros objetivos es desarrollar el asistente quirúrgico autónomo”, subrayó Michael Yip en el comunicado. El trabajo interdisciplinario entre ingenieros y cirujanos fue fundamental: “Este logro refleja el valor de unir a ingenieros y cirujanos innovadores para resolver problemas clínicos relevantes en nuestro laboratorio de formación y experimentación”, afirmó Ryan Broderick, director interino del Centro para el Futuro de la Cirugía de la universidad.

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Según se detalla en la publicación de Nature, el estudio suministra “una evaluación basada en evidencia de las capacidades y limitaciones actuales de los robots humanoides para aplicaciones quirúrgicas, resaltando tanto sus posibilidades como los desafíos técnicos que deben resolverse antes de su uso clínico”.