La respuesta de Licha Martínez a las críticas de Egipto y la sentencia del Cuti Romero por su físico antes de Argentina-Suiza en el Mundial

Las declaraciones de Lisandro Martínez

La selección argentina se entrenó antes de enfrentar a Suiza este sábado desde las 22:00 (hora argentina) en Kansas City en busca del pasaje a las semifinales del Mundial 2026. Este encuentro es crucial porque una victoria le garantizaría al plantel de Lionel Scaloni disputar los ocho partidos de la cita máxima de este deporte y, en la previa a este duelo, Lisandro Martínez, Cristian Romero y Facundo Medina dieron su testimonio ante la prensa acreditada.

Una de las frases más resonantes fue enunciada por Licha, quien fue consultado sobre si las críticas emitidas por diferentes figuras de Egipto le llegaron al plantel, luego de que un futbolista africano haya dicho que el encuentro de octavos estaba “amañado”. “No, nosotros estamos como en una burbuja acá. Obviamente, somos muy autocríticos con nosotros mismos, y sabemos muy bien cuando cometemos errores, cuando hacemos las cosas bien. Y cuando miramos los videos, ahí nos damos cuenta y somos muy honestos con nosotros mismos y esa es la mejor manera para poder mejorar”, manifestó en charla con diferentes medios, entre los que estuvo Infobae.

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A continuación, el zaguero central del Manchester United evitó entrar en polémicas frente a las declaraciones de Lamine Yamal, ya que el extremo del Barcelona aseguró que España y Francia son las dos mejores selecciones de esta Copa del Mundo: “Es su opinión. Hay que respetar la opinión de cada uno. Nosotros pensamos en nosotros y en mejorar”.

Por otro lado, el Cuti Romero transmitió una buena noticia con respecto a su físico de cara al choque ante los helvéticos: “Estoy muy bien. Estoy listo para mañana. Ahora veremos qué decide (Lionel) Scaloni, pero estoy listo para mañana”. El autor de un gol ante los egipcios había sufrido una molestia, pero finalmente se trató de un calambre y se mantiene a disposición del Gringo.

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Por último, Medina evitó proyectar más allá del encuentro de cuartos: “Pensamos en el partido del sábado. Después, quien nos toque entre Noruega e Inglaterra: lo que sea. Lo importante es lo que hagamos nosotros mañana. Trataremos de corregir algunos detalles y dar lo mejor”.

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Cómo llega el grupo y la necesidad de no confiarse: “Estamos muy bien. Obviamente, hay cosas que no se pueden manejar. Es un partido de Mundial. Nos equivocamos feo si pensamos que vamos a jugar los partidos tranquilos. A nosotros nos van a jugar a muerte y tenemos que prepararlo de la mejor manera, llegar al partido con muchísima energía, con la energía de toda la gente que nos está alentando en los partidos. Nos hacen sentir que somos locales y eso es fundamental”.

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¿Qué evaluaron de Suiza para el partido de mañana? “No te puedo dar información. Lo vamos a ver nosotros acá (risas) y después verás en el partido”.

El análisis del próximo rival: “Nos vamos a encontrar con un equipo que juega muy bien al fútbol. Se paran bien tácticamente, es muy bueno como equipo. Y nosotros somos más o menos parecidos también. Siempre tratamos de jugar. Va a ser un lindo espectáculo”.

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Las declaraciones de Cuti Romero

La dificultad de esta Copa del Mundo: “Está siendo un Mundial complicado. Todos los partidos se nos han hecho complicados, pero sacando los tres goles que nos hicieron en el último (uno anulado), hicimos un grandísimo partido con muchas llegadas. Siempre tratamos de ser protagonistas en todos los partidos y partimos de eso porque nos sentimos muy cómodos en el último partido”.

La importancia de la valla invicta antes que anotar goles: “Siempre es lindo marcar o una asistencia, como le ha tocado a Licha (Martínez), pero en los últimos dos partidos terminamos un poco calientes porque nos hicieron goles. Al final tratamos siempre de darle esa solidez al equipo que en los últimos dos partidos no pudimos darle y partimos de eso, tratar de mejorar y volver a dar esa solidez defensiva que siempre dimos”.

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¿Levanta la moral ganar como ante Egipto? “La verdad que sí, pero por otro lado creo que es nuestra forma también, nunca darnos por vencidos. Y después verlo a Leo (Messi) jugar así, correr con la edad que tiene, no nos queda otra que dar ese plus y por suerte se nos dio, ganamos y pasamos de ronda”.

Su comodidad en la Albiceleste: “Siempre disfruto estar acá. Es un privilegio enorme estar con este grupo, con esta familia. Soy un agradecido al cuerpo técnico, a los compañeros por la confianza que me tienen. Estoy disfrutando y trato de rendir adentro de la cancha, que es la única forma que tengo de devolverle todo eso que ellos piensan de mí. Me encuentro en un buen momento, espero seguir así y esperemos llegar hasta el final”.

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El escaso tiempo de descanso: “Hay poco tiempo de recuperación. Estamos todos preparados. Recuperamos la alimentación, el descanso es fundamental. Jugamos cada tres días y trataremos de dar lo mejor al que le toque, Ojalá Dios quiera, se gane”.

Lo que resta del Mundial: “Nos quedan tres finales. Estoy convencido de que este grupo se lo merece y vamos a dar todo para jugar los tres partidos que quedan. Y por el momento trato de disfrutarlo con cierta responsabilidad y dando lo mejor desde el lado que me toque. Adentro o afuera, siempre hay que contagiar”.

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Su autocrítica tras el encuentro ante Egipto: “Hay que corregir algunos detalles. Cada uno sabe lo que tiene que hacer individual y colectivamente. Sabemos a lo que jugamos y eso es lo importante. Y tratar de hacerlo de la mejor manera, no distraerse y después hay que jugarlo. Todos los partidos son difíciles, ustedes lo vieron”.