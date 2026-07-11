Deportes

La respuesta de Licha Martínez a las críticas de Egipto y la sentencia del Cuti Romero por su físico antes de Argentina-Suiza en el Mundial

Los futbolistas de la Selección analizaron lo que dejó la llave de octavos y hablaron de su próximo rival a menos de 24 horas para el partido

Guardar
Google icon

Las declaraciones de Lisandro Martínez

La selección argentina se entrenó antes de enfrentar a Suiza este sábado desde las 22:00 (hora argentina) en Kansas City en busca del pasaje a las semifinales del Mundial 2026. Este encuentro es crucial porque una victoria le garantizaría al plantel de Lionel Scaloni disputar los ocho partidos de la cita máxima de este deporte y, en la previa a este duelo, Lisandro Martínez, Cristian Romero y Facundo Medina dieron su testimonio ante la prensa acreditada.

Una de las frases más resonantes fue enunciada por Licha, quien fue consultado sobre si las críticas emitidas por diferentes figuras de Egipto le llegaron al plantel, luego de que un futbolista africano haya dicho que el encuentro de octavos estaba “amañado”. “No, nosotros estamos como en una burbuja acá. Obviamente, somos muy autocríticos con nosotros mismos, y sabemos muy bien cuando cometemos errores, cuando hacemos las cosas bien. Y cuando miramos los videos, ahí nos damos cuenta y somos muy honestos con nosotros mismos y esa es la mejor manera para poder mejorar”, manifestó en charla con diferentes medios, entre los que estuvo Infobae.

PUBLICIDAD

A continuación, el zaguero central del Manchester United evitó entrar en polémicas frente a las declaraciones de Lamine Yamal, ya que el extremo del Barcelona aseguró que España y Francia son las dos mejores selecciones de esta Copa del Mundo: “Es su opinión. Hay que respetar la opinión de cada uno. Nosotros pensamos en nosotros y en mejorar”.

Por otro lado, el Cuti Romero transmitió una buena noticia con respecto a su físico de cara al choque ante los helvéticos: “Estoy muy bien. Estoy listo para mañana. Ahora veremos qué decide (Lionel) Scaloni, pero estoy listo para mañana”. El autor de un gol ante los egipcios había sufrido una molestia, pero finalmente se trató de un calambre y se mantiene a disposición del Gringo.

PUBLICIDAD

Por último, Medina evitó proyectar más allá del encuentro de cuartos: “Pensamos en el partido del sábado. Después, quien nos toque entre Noruega e Inglaterra: lo que sea. Lo importante es lo que hagamos nosotros mañana. Trataremos de corregir algunos detalles y dar lo mejor”.

MÁS DECLARACIONES DE LISANDRO MARTÍNEZ

Cómo llega el grupo y la necesidad de no confiarse: “Estamos muy bien. Obviamente, hay cosas que no se pueden manejar. Es un partido de Mundial. Nos equivocamos feo si pensamos que vamos a jugar los partidos tranquilos. A nosotros nos van a jugar a muerte y tenemos que prepararlo de la mejor manera, llegar al partido con muchísima energía, con la energía de toda la gente que nos está alentando en los partidos. Nos hacen sentir que somos locales y eso es fundamental”.

¿Qué evaluaron de Suiza para el partido de mañana? “No te puedo dar información. Lo vamos a ver nosotros acá (risas) y después verás en el partido”.

El análisis del próximo rival: “Nos vamos a encontrar con un equipo que juega muy bien al fútbol. Se paran bien tácticamente, es muy bueno como equipo. Y nosotros somos más o menos parecidos también. Siempre tratamos de jugar. Va a ser un lindo espectáculo”.

MÁS DECLARACIONES DE CRISTIAN ROMERO

Las declaraciones de Cuti Romero

La dificultad de esta Copa del Mundo: “Está siendo un Mundial complicado. Todos los partidos se nos han hecho complicados, pero sacando los tres goles que nos hicieron en el último (uno anulado), hicimos un grandísimo partido con muchas llegadas. Siempre tratamos de ser protagonistas en todos los partidos y partimos de eso porque nos sentimos muy cómodos en el último partido”.

La importancia de la valla invicta antes que anotar goles: “Siempre es lindo marcar o una asistencia, como le ha tocado a Licha (Martínez), pero en los últimos dos partidos terminamos un poco calientes porque nos hicieron goles. Al final tratamos siempre de darle esa solidez al equipo que en los últimos dos partidos no pudimos darle y partimos de eso, tratar de mejorar y volver a dar esa solidez defensiva que siempre dimos”.

¿Levanta la moral ganar como ante Egipto? “La verdad que sí, pero por otro lado creo que es nuestra forma también, nunca darnos por vencidos. Y después verlo a Leo (Messi) jugar así, correr con la edad que tiene, no nos queda otra que dar ese plus y por suerte se nos dio, ganamos y pasamos de ronda”.

Su comodidad en la Albiceleste: “Siempre disfruto estar acá. Es un privilegio enorme estar con este grupo, con esta familia. Soy un agradecido al cuerpo técnico, a los compañeros por la confianza que me tienen. Estoy disfrutando y trato de rendir adentro de la cancha, que es la única forma que tengo de devolverle todo eso que ellos piensan de mí. Me encuentro en un buen momento, espero seguir así y esperemos llegar hasta el final”.

MÁS DECLARACIONES DE FACUNDO MEDINA

Las declaraciones de Facundo Medina

El escaso tiempo de descanso: “Hay poco tiempo de recuperación. Estamos todos preparados. Recuperamos la alimentación, el descanso es fundamental. Jugamos cada tres días y trataremos de dar lo mejor al que le toque, Ojalá Dios quiera, se gane”.

Lo que resta del Mundial: “Nos quedan tres finales. Estoy convencido de que este grupo se lo merece y vamos a dar todo para jugar los tres partidos que quedan. Y por el momento trato de disfrutarlo con cierta responsabilidad y dando lo mejor desde el lado que me toque. Adentro o afuera, siempre hay que contagiar”.

Su autocrítica tras el encuentro ante Egipto: “Hay que corregir algunos detalles. Cada uno sabe lo que tiene que hacer individual y colectivamente. Sabemos a lo que jugamos y eso es lo importante. Y tratar de hacerlo de la mejor manera, no distraerse y después hay que jugarlo. Todos los partidos son difíciles, ustedes lo vieron”.

Temas Relacionados

Mundial 2026CopaMundial2026Selección Argentina Mundial 2026Lisandro MartínezFacundo MedinaCristian Romero

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa antes del Argentina-Suiza por los cuartos del Mundial: “Nadie es imbatible”

El entrenador de la Albiceleste dialogó con los medios en la previa al trascendental encuentro en Kansas

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa antes del Argentina-Suiza por los cuartos del Mundial: “Nadie es imbatible”

La probable formación de la selección argentina para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial

La Albiceleste se entrenó en la tarde del viernes en el Sporting KC Training Center de cara al duelo de este sábado en Kansas City

La probable formación de la selección argentina para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial

Rodrigo Quesada fue tajante ante Tinelli sobre los arbitrajes en el Mundial: “Se están equivocando mucho con Argentina”

El streamer español celebró el pase de España a las semifinales, aseguró que Francia es “el rival a batir” y protagonizó un picante intercambio con Marcelo Tinelli sobre el VAR, Lionel Messi y las decisiones arbitrales en Infobae Mundial

Rodrigo Quesada fue tajante ante Tinelli sobre los arbitrajes en el Mundial: “Se están equivocando mucho con Argentina”

Neymar reapareció en un parque temático manejando un scooter tras la eliminación de Brasil

A pocos días del duelo ante Noruega en los octavos de final, el delantero fue reconocido entre visitantes en Florida

Neymar reapareció en un parque temático manejando un scooter tras la eliminación de Brasil

La mamá de Alexis Mac Allister recordó la charla que cambió la carrera de su hijo: “Solo queríamos que fuera feliz”

En diálogo con Infobae al Regreso desde Kansas, María Silvina Riela repasó los sacrificios, las decisiones y los valores que acompañaron el crecimiento del mediocampista de la Selección

La mamá de Alexis Mac Allister recordó la charla que cambió la carrera de su hijo: “Solo queríamos que fuera feliz”

DEPORTES

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa antes del Argentina-Suiza por los cuartos del Mundial: “Nadie es imbatible”

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa antes del Argentina-Suiza por los cuartos del Mundial: “Nadie es imbatible”

La probable formación de la selección argentina para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial

Rodrigo Quesada fue tajante ante Tinelli sobre los arbitrajes en el Mundial: “Se están equivocando mucho con Argentina”

Neymar reapareció en un parque temático manejando un scooter tras la eliminación de Brasil

La mamá de Alexis Mac Allister recordó la charla que cambió la carrera de su hijo: “Solo queríamos que fuera feliz”

TELESHOW

El cambio de look de Tuli Acosta que impactó a sus seguidores: “Soy otra persona”

El cambio de look de Tuli Acosta que impactó a sus seguidores: “Soy otra persona”

Marcelo Tinelli recordó el éxito de ‘Ritmo de la noche’ junto a The Sacados: “Son la música icónica de los ‘90”

Valentina Cervantes contó cómo vive la exposición de su hijo Benja en redes: “Quiero sentirme una persona más”

Ian Lucas oficializó su relación con Renata Mónaco con una romántica foto

Carca contó detalles de su foto con Lionel Messi y Adrián Dárgelos en 2006: “Era re pibito en una noche revolucionada”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Conductor muere tras caer con su vehículo desde un puente en la aldea Mateo

Honduras: Conductor muere tras caer con su vehículo desde un puente en la aldea Mateo

El Salvador: Sentencian a 97 miembros de estructura criminal e imponen castigos de hasta 60 años

Los dos casos de Viruela del Mono en Costa Rica permanecen estables: Salud descarta vínculo entre los pacientes y mantiene vigilancia activa

El día que cambió la historia reciente de Panamá: 39 años del Viernes Negro

Rusia lanzó una segunda oleada masiva de misiles y drones contra Ucrania en menos de tres días