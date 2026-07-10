Ciencia

Por qué un estudio alerta que sentir falta de aire puede ser una señal grave aunque el oxígeno esté en niveles normales

Una investigación de la Universidad de California revela que la sensación de ahogo puede indicar un problema real que los dispositivos médicos no siempre detectan. Cómo es la nueva técnica que proponen los investigadores para identificarla

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Dificultad para respirar
El equipo de la Universidad de California en Riverside advierte que la saturación de oxígeno, medida por oxímetro, no siempre refleja con precisión el malestar real de los pacientes con dificultad respiratoria.

La dificultad para respirar dispara alertas en consultorios y hospitales de todo el mundo. Muchas veces, esa preocupación disminuye cuando los controles muestran niveles de oxígeno en sangre dentro de parámetros normales.

Sin embargo, un equipo de la Universidad de California en Riverside (UCR) advierte sobre un riesgo: la disnea, o sensación de falta de aire, puede señalar un sufrimiento respiratorio aun cuando el oxígeno medido no revele anomalías objetivas.

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Durante las últimas décadas, el valor de la saturación de oxígeno en sangre se transformó en un pilar del monitoreo clínico. La confianza depositada en esa cifra llevó a subestimar otros síntomas, especialmente en contextos críticos y pacientes sometidos a ventilación mecánica. La mirada de los investigadores de la UCR pone en cuestión este hábito y propone que el cuerpo médico escuche y priorice el testimonio de quienes experimentan disnea, aunque los parámetros del oxímetro resulten “normales”.

Hombre adulto con suéter gris y pantalones vaqueros se detiene en escaleras. Apoya una mano en el pecho y la otra en la baranda. Pared bicolor y ventana.
El dióxido de carbono, más que la saturación de oxígeno, emerge como desencadenante clave de la sensación de ahogo en pacientes, según los experimentos de la UCR.

Estos hallazgos se presentaron en un estudio publicado en la revista Respiratory Physiology & Neurobiology, apoyado en una comunicación institucional de la UCR. Allí se informa sobre una serie de experimentos controlados y la intención de desarrollar una herramienta basada en inteligencia artificial capaz de detectar la disnea de forma objetiva, especialmente en pacientes que, por sedación o imposibilidad de comunicar, no pueden relatar su experiencia de falta de aire.

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La disnea más allá del oxímetro

El término disnea define técnicamente la percepción subjetiva de dificultad o incomodidad para respirar. Se diferencia de la saturación de oxígeno, que se mide con instrumentos, ya que la disnea solo puede ser referida por la propia persona.

Erica Heinrich, profesora asistente de ciencias biomédicas en la UCR, alertó sobre la complejidad que presenta su identificación en la práctica médica cotidiana: “Es a menudo muy difícil saber cuándo un paciente experimenta malestar al respirar”, planteó Heinrich, de acuerdo a la nota de prensa oficial de la universidad. Según explicó, los abordajes actuales muchas veces no captan ese sufrimiento, lo que representa una deuda para la atención en unidades críticas.

El equipo liderado por Heinrich trabajó con cerca de 70 participantes, provocando disnea en un contexto controlado mediante la manipulación selectiva de los niveles de oxígeno y dióxido de carbono. La profesora asistente recalcó que el hallazgo fue el rol del dióxido de carbono como factor desencadenante del ahogo, por encima del oxígeno.

Ilustración de una persona durmiendo en una cama, con el sistema respiratorio y la interrupción del flujo de aire resaltados. Se observan gráficos de datos de sueño y una habitación.
La confianza excesiva en la saturación de oxígeno puede llevar a subestimar síntomas graves, especialmente en pacientes sometidos a ventilación mecánica o sedación.

“Esto desafía una práctica clínica común”, sostuvo Heinrich en el comunicado universitario. Además, añadió que “los clínicos suelen confiar en la saturación de oxígeno en sangre, o SpO2, para evaluar a los pacientes. Pero los niveles de oxígeno suelen ser un mal predictor de cuán sin aliento se siente alguien. El dióxido de carbono es un impulsor mucho más importante de esta sensación”.

Estos resultados contrastan con la confianza establecida sobre la medición por oxímetro, y refuerzan la necesidad de escuchar la percepción de disnea como signo de alerta aun si los controles indican que el paciente está “estable”.

La hipoxemia silenciosa y los riesgos en pacientes críticos

El trabajo se suma al debate internacional sobre la llamada hipoxemia silenciosa, es decir, la discrepancia entre los resultados de los monitores y el sufrimiento real. Los autores subrayan que este fenómeno puede afectar especialmente a personas sometidas a ventilación mecánica o a situaciones de sedación profunda.

Según Heinrich, “encontramos que a veces la persona que parece más calmada informa el mayor malestar”, manifestó la docente a través de la información oficial difundida por la universidad californiana. Agregó que “pistas sutiles que parecen ansiedad, como movimientos rápidos de los ojos, pueden revelar más que los patrones visibles de respiración”, según consta en la nota institucional de la UCR.

Primer plano de una mano de hombre con un oxímetro de pulso azul y blanco en el dedo índice, mostrando lecturas en pantalla.
Investigadores de la Universidad de California en Riverside advierten que la disnea puede indicar sufrimiento respiratorio aún cuando los niveles de oxígeno en sangre parecen normales.

La profesora también describió la vivencia en terapia intensiva: “Esto puede ser una experiencia verdaderamente aterradora. Los pacientes describen sentir que se están muriendo, pero no pueden comunicarse, y nadie se da cuenta de lo que atraviesan”, relató Heinrich en declaraciones proporcionadas por la universidad y destacó que este sufrimiento puede generar consecuencias de largo plazo: se ha documentado una alta incidencia de trastorno por estrés postraumático (TEPT) en personas que estuvieron bajo ventilación mecánica en unidades críticas, y la disnea no reconocida puede ser uno de los factores involucrados.

Herramientas objetivas y enfoque centrado en el paciente

Más allá del planteo conceptual, el grupo de la UCR apuesta al diseño de una solución tecnológica. El trabajo publicado en Respiratory Physiology & Neurobiology describe el prototipo de un sistema basado en aprendizaje automático que, utilizando biomarcadores no invasivos, podría permitir a los equipos de salud anticipar y monitorear el confort respiratorio.

Según se detalla en el estudio, esta innovación busca complementar —y no suplir— la escucha directa al paciente cuando es posible. La propuesta se apoya en la idea de que, así como el dolor ha sido históricamente subestimado hasta incorporarse como “signo vital” en la clínica, la disnea también merece un tratamiento específico tanto en la formación médica como en la práctica cotidiana.

El comunicado de la UCR destaca otra brecha: la disnea, en contraste con el dolor, sigue sin incluirse de forma sistemática en los programas educativos ni en los protocolos básicos. “Hay muy poca educación sobre la experiencia del paciente con disnea. Se la subreconoce y se la subtrata en comparación con el dolor”, manifestó Heinrich.

Un cilindro de oxígeno metálico brillante con la etiqueta O₂ azul, una válvula reguladora, un manómetro con números y una manguera flexible conectada.
El proyecto liderado por la UCR impulsa un cambio cultural en la medicina, promoviendo que la disnea sea considerada un síntoma vital y priorizando el confort respiratorio en los cuidados médicos.

La autora principal subraya que este déficit impacta tanto en el manejo de pacientes agudos como en quienes sufren enfermedades crónicas del aparato respiratorio, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Allí, la gravedad de la disnea puede ser todavía más relevante como indicador de riesgo a mediano plazo que las clásicas pruebas de función pulmonar.

La necesidad de un cambio cultural

El proyecto liderado por Erica Heinrich no solo orienta su trabajo hacia la innovación técnica, sino también hacia una transformación del paradigma clínico. Para la investigadora, “necesitamos tomar la disnea tan en serio como el dolor: eso implica mejor capacitación, mejor monitoreo y repensar cómo se equilibra la protección pulmonar con el confort del paciente”, según remarca la docente en declaraciones institucionales.

Bajo esa premisa, el grupo propone incorporar de manera formal la escucha del síntoma, el desarrollo de nuevas herramientas objetivas y la revisión de prácticas que relegan el sufrimiento respiratorio a un segundo plano si el oxígeno aparente es correcto. “En el fondo, el mensaje es simple pero urgente: la disnea importa”, concluyó Heinrich.

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