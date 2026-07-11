Costa Rica

Condenan a hombre a 36 años de prisión por violar y abusar sexualmente de dos niñas en zona norte de Costa Rica

Los hechos ocurrieron durante varios años en una vivienda ubicada en San Joaquín de Cutris. Las víctimas rompieron el silencio en 2023, luego de permanecer bajo amenazas del agresor

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Las manos de un hombre con esposas de metal, en un entorno oscuro con una ventana borrosa con barrotes y un patrón de luz en la pared.
La Fiscalía Adjunta de San Carlos logró demostrar la responsabilidad del imputado en dos delitos de violación y uno de abuso sexual contra dos menores de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre de apellidos Carranza Vega fue sentenciado a 36 años de prisión tras ser declarado responsable de cometer dos delitos de violación y un delito de abuso sexual en perjuicio de dos personas menores de edad, informó la Fiscalía Adjunta de San Carlos.

La condena fue dictada luego de que el Ministerio Público demostrara, durante el juicio, la responsabilidad del imputado en una serie de agresiones sexuales ocurridas entre los años 2006 y 2011 en la comunidad de San Joaquín de Cutris, en el cantón de San Carlos, provincia de Alajuela.

Aprovechó la convivencia con las víctimas

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía Adjunta de San Carlos, Carranza Vega convivía en la misma vivienda que la familia de las dos menores afectadas, una condición que le permitió tener acceso constante a ellas y aprovechar momentos en los que no había otros adultos presentes para cometer las agresiones sexuales.

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Durante el debate, el Ministerio Público logró acreditar que el ahora sentenciado actuaba cuando no era visto por otras personas y que utilizó la cercanía con las víctimas para perpetrar los delitos. La investigación permitió establecer que las agresiones ocurrieron de forma reiterada durante un periodo comprendido entre 2006 y 2011.

Las pruebas presentadas durante el juicio fueron consideradas suficientes por el Tribunal para declarar la responsabilidad penal del acusado por dos delitos de violación y uno de abuso sexual.

Un hombre en primer plano, dos niñas sentadas en un tapete jugando y una figura masculina de pie en el fondo. Una sala con ventanas, sillón y puertas abiertas.
Según la acusación, el hombre aprovechaba que compartía vivienda con la familia de las víctimas para cometer las agresiones cuando no era observado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El miedo retrasó la denuncia por más de una década

Uno de los elementos expuestos durante el proceso judicial fue que, después de cometer las agresiones, el imputado intimidó a las víctimas para impedir que revelaran lo sucedido.

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Según estableció la Fiscalía, Carranza Vega amenazó a las menores para que mantuvieran silencio, situación que provocó que los hechos permanecieran ocultos durante varios años.

No fue sino hasta 2023 cuando ambas lograron poner el caso en conocimiento de las autoridades judiciales, permitiendo la apertura de la investigación penal que culminó con la sentencia condenatoria.

Este tipo de situaciones, han señalado en reiteradas ocasiones las autoridades y especialistas en atención a víctimas, son frecuentes en delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad, donde el miedo, la manipulación y la relación de confianza o cercanía con el agresor suelen retrasar la denuncia durante años.

Permanecerá en prisión preventiva

Como resultado del juicio, el Tribunal impuso una pena total de 36 años de prisión contra Carranza Vega por los delitos que fueron acreditados durante el debate.

El Ministerio Público informó que, mientras la sentencia no adquiera firmeza y se resuelvan las etapas procesales correspondientes, el condenado deberá permanecer en prisión preventiva.

La medida busca garantizar el adecuado desarrollo del proceso judicial y la ejecución de la condena una vez que el fallo quede en firme.

Las autoridades recordaron que los delitos sexuales contra personas menores de edad constituyen una de las formas más graves de violencia y que el sistema judicial mantiene mecanismos para investigar este tipo de casos incluso cuando las denuncias se presentan varios años después de ocurridos los hechos.

Un hombre con uniforme naranja y cabeza gacha está sentado en un banco dentro de una celda de prisión oscura, vista a través de barrotes metálicos.
Mientras la sentencia adquiere firmeza, Carranza Vega continuará descontando prisión preventiva por disposición judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía ha insistido en la importancia de denunciar cualquier situación de abuso sexual y de buscar apoyo en las instituciones encargadas de la protección de la niñez y adolescencia, ya que el acompañamiento oportuno resulta fundamental tanto para la atención de las víctimas como para el desarrollo de las investigaciones penales.

Con esta sentencia, el Ministerio Público destacó el trabajo realizado durante la investigación y el juicio oral, proceso que permitió obtener una condena de 36 años de cárcel contra el responsable de los delitos cometidos en perjuicio de las dos víctimas menores de edad.

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