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Marcelo Tinelli recordó el éxito de ‘Ritmo de la noche’ junto a The Sacados: “Son la música icónica de los ‘90”

El conductor presentó a Darío y Cintia en Infobae Mundial, recordó las tribunas repletas y los momentos clásicos del envío, y aseguró que la canción de apertura quedó ligada a su historia personal

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Los músicos brillaron en el programa de Marcelo Tinelli

Quien asocia el nombre de Marcelo Tinelli a la década del ’90 suele pensar en VideoMatch. Sin embargo, quienes recuerdan los inicios de su carrera televisiva saben que su verdadero salto lo dio con Ritmo de la Noche. Por esa razón, este viernes, el conductor recordó su exitoso programa junto a una de las bandas más emblemáticas de la época, The Sacados.

En el cierre de un nuevo programa de Infobae Mundial, Tinelli expresó su admiración a la banda: “Para mí la música emblemática icónica de los noventa es esto. Cuando un 6 de enero de 1991 nosotros empezamos con Ritmo de la noche ellos fueron la banda histórica que cantó ese día y que cantó el tema, que para mí siempre me hace emocionar, siempre me encanta. Le digo hasta a mis hijos más chicos que no han vivido ese momento. Es un momento único para mí. De esos momentos que decís: “Qué lindo lo pasamos”. En ese momento era maravilloso. Y hubiera 1200 personas ahí en la tribuna de ese estudio maravilloso, del estudio de Telefe en ese momento".

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Luego, el conductor continuó: “Y agradecerle a Gustavo Yankelevich en ese momento, que se viene el recuerdo de Gustavo y la banda eran ellos, era The Sacados, cantando “Ritmo de la noche”. Nosotros ahí éramos un equipo de gomas, de los gomazos que estábamos ahí con el Teto Medina, con Henry de Ridder, con Felipe Mc Gough y nosotros nos tiramos por un tiragoma y antes venía la canción de ellos. Estaban las diosas del verano, los dioses del verano. La primera diosa del verano fue Marixa Balli. En ese momento poníamos los bloopers”.

Antes de dar paso al show de los artistas, Marcelo se refirió al icónico tema que marcó su programa: “Esta canción que van a escuchar ahora que la cantan ellos, que son grosos, que hacen estadios gigantescos en todos lados. Me encanta que estén acá. Gracias, Darío. Gracias, Cintia, por estar. Ellos hacen esta canción que para mí marcó parte de mi vida. Señores, Ritmo de la noche. Vamos, éntrele”.

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Tinelli y The Sacados, el reencuentro que devolvió el hit de los noventa
Tinelli y The Sacados, el reencuentro que devolvió el hit de los noventa

Aquel ciclo fue un programa familiar que se emitía los domingos y que, pese a que originalmente tenía previstos solo 12 episodios, alcanzó los 179.

El programa fue escenario de momentos destacados, como la recreación de la final del Mundial 1994 en el estudio, con la presencia de figuras como Diego Maradona, Sergio Goycochea, Jorge Burruchaga y Oscar Ruggeri. También transmitió una pelea entre el actor Mickey Rourke y Henry de Ridder, integrante del staff. Ritmo de la Noche apuntó a grandes producciones y la música tuvo un rol central. Por el estudio de Telefe pasaron artistas de diversos géneros y procedencias, desde Bon Jovi y Gustavo Cerati hasta Kiss, Mercedes Sosa, Sandro y Ricky Maravilla.

La historia musical de Ritmo de la Noche comenzó antes de su estreno. Marcelo Tinelli solicitó a The Sacados, el grupo del momento, que creara la cortina de apertura, dejando en claro la importancia que daría el programa a la música.

Tinelli y The Sacados, el reencuentro que devolvió el hit de los noventa
Marcelo Tinelli volvió a hablar de Ritmo de la Noche y del furor noventoso

Darío Moscatelli y Cynthia Nilson, integrantes de The Sacados, lograron un éxito inesperado con el hit “Ritmo de la noche”, tema que dio nombre al programa y se convirtió en un clásico de las radios. El grupo alcanzó notoriedad en Argentina y Latinoamérica, y tras un receso, volvió recientemente con una gira nostálgica por Estados Unidos y Norteamérica.

El tema “Ritmo de la noche” es en realidad una adaptación de “I Go to Rio”, de Peter Allen. El productor musical Bernardo Bergeret propuso a Moscatelli y Nilson grabar una versión en castellano para el disco “Te pido + respeto”, lanzado en 1990. Desde entonces, la canción no dejó de sonar y se mantiene vigente.

Años después, la banda británica Coldplay utilizó fragmentos de esta melodía en “Every Teardrop is a Waterfall”, reconociendo que su letra incluía elementos de la obra de Allen y Adrienne Anderson, lo que también la vincula con el éxito de The Sacados.

La elección de Marcelo Tinelli para conducir Ritmo de la Noche se produjo cuando Gustavo Yankelevich buscó un reemplazo para Gerardo Sofovich tras el final de “La noche del domingo”. El programa, que continuó en la misma franja horaria, superó los 30 puntos de rating y consolidó la carrera de Tinelli. Yankelevich adquirió los derechos del nombre a The Sacados para el ciclo, y el propio Tinelli pidió al grupo que grabara una versión especial del tema para la apertura. Darío Moscatelli relató que, tras una reunión, Tinelli les propuso crear el jingle y que la propuesta marcó el inicio de una etapa de gran popularidad para el programa y para la banda.

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