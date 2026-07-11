Neymar reapareció en un parque temático manejando un scooter tras la eliminación de Brasil

El delantero fue reconocido entre visitantes en Florida mientras avanzaba escoltado tras la eliminación de Brasil en el Mundial

El golpe anímico tras la eliminación de Brasil en la Copa del Mundo se tradujo rápidamente en una postal inesperada lejos de los estadios. Apenas unos días después de la derrota, las cámaras de visitantes en Universal Studios, en Estados Unidos, captaron a Neymar en medio de una multitud que no tardó en reconocerlo, pese a su atuendo veraniego y el intento de pasar inadvertido.

La escena más llamativa ocurrió cuando el delantero apareció desplazándose en un scooter de movilidad, rodeado de fanáticos y bajo la atenta mirada del personal de seguridad. Neymar, acompañado de familiares y amigos, respondía a la multitud con gestos amistosos e intentaba mantener la calma en medio de la euforia que provocó su presencia en el parque temático de Florida.

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En algunos momentos, los presentes pudieron verlo caminando o de la mano de una de sus hijas, pero fue la imagen a bordo del scooter la que generó mayor comentario entre quienes lo vieron. “Nadie realmente supo el hecho de que era él al principio, y luego lo acosaron”, relató uno de los testigos según el testimonio reunido por The Sun y difundido por Sell Us Your Story. Otra persona comentó: “No tengo idea de por qué estaba en el scooter, pero hacía calor abrasador”.

Neymar disfrutó de unas vacaciones en Estados Unidos luego de la eliminación de Brasil en el Mundial y fue visto a bordo de un scooter (@brunabiancardi)

La visita de Neymar a Universal Studios se produjo en el contexto de la reciente eliminación de Brasil en octavos de final del Mundial, tras perder 2-1 contra Noruega, en un partido marcado por el doblete de Erling Haaland. Aunque el atacante brasileño descontó de penal sobre el final, el resultado no alcanzó para evitar la despedida anticipada del certamen.

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El recorrido del futbolista por el parque temático no pasó desapercibido para los visitantes. Algunos relataron que se enteraron de su presencia luego de escuchar a un guardia de seguridad mencionar su nombre. “Llegamos, y pensaron que éramos de seguridad, así que pudimos mantenernos relativamente cerca”, relató otro de los testigos sobre cómo lograron acercarse al astro brasileño.

La reacción de los fanáticos fue casi inmediata. A pesar del intento del jugador por mezclarse entre la gente, el ambiente se tornó agitado en cuanto se confirmó su identidad. Los asistentes se acercaban para pedirle fotografías, mientras el delantero respondía con gestos amables, como el pulgar arriba, y continuaba su trayecto escoltado.

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El delantero brasileño en un parque temático junto a su pareja Bruna Biancardi (@brunabiancardi)

Incluso su pareja Bruna Biancardi difundió en sus redes sociales varias imágenes que la muestran junto a Neymar, sus hijas y otros familiares disfrutando de diferentes atracciones y montañas rusas en el parque, dejando constancia de ese momento familiar tras la eliminación, con fotografías en las que la pareja aparece relajada y sonriente en distintos rincones de Universal Studios.

La derrota ante Noruega marcó también el cierre de un ciclo en la carrera internacional de Neymar. En declaraciones a Globo Esporte TV, el número 10 fue contundente: “Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí, y la cierro aquí”. Así, el delantero anunció su retiro de la selección mayor tras 80 goles en 130 partidos con la Verdeamarela.

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El debut de Neymar con la selección absoluta se había producido el 10 de agosto de 2010. Desde ese momento, el atacante participó en cuatro ediciones de la Copa del Mundo, cada una con un desenlace frustrante para el jugador y los hinchas brasileños.

En Brasil 2014, Neymar emergió como la gran figura del equipo hasta que una dura falta del colombiano Camilo Zúñiga le provocó una fractura de vértebra en cuartos de final, episodio que lo marginó del histórico 1-7 ante Alemania. Aun así, cerró ese torneo con la Bota de Bronce.

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Neymar se retiró de la selección Verdeamarela luego de finalizar la participación en el Mundial (ANGELA WEISS / AFP)

La siguiente cita, Rusia 2018, estuvo marcada por una nueva lesión, esta vez en el pie, que condicionó su rendimiento. Brasil cayó 2-1 frente a Bélgica en cuartos de final, dejando nuevamente a Neymar fuera de la pelea por el título.

En Qatar 2022, el delantero sufrió una torcedura de tobillo en el debut ante Serbia, aunque logró regresar para marcar en cuartos frente a Croacia. La eliminación llegó en la tanda de penales, ampliando la lista de decepciones mundialistas para el crack brasileño.

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Finalmente, en la Copa del Mundo de 2026, Neymar asumió un rol secundario, ingresando desde el banco de suplentes. Su último gol en el torneo fue el penal convertido en el descuento ante Noruega, insuficiente para revertir la suerte de Brasil en el certamen.

La trayectoria de Neymar en la selección nacional quedará asociada a grandes expectativas y desenlaces dolorosos. En cada una de las cuatro citas mundialistas en las que participó, las lesiones, las eliminaciones prematuras y las circunstancias adversas impidieron que el delantero pudiera levantar la copa más deseada.

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