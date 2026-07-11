Joven costarricense de 24 años murió tras ser apuñalado por su pareja mientras iba en bicicleta

Carlos Andrés Tencio Romero, de 24 años, murió tras ser atacado con un arma blanca mientras se desplazaba en bicicleta por una calle de Tobosi de El Guarco. Crédito: Redes sociales

La justicia costarricense ordenó seis meses de prisión preventiva contra un hombre de apellido Guevara, de 35 años, como sospechoso del delito de homicidio calificado en perjuicio de Carlos Andrés Tencio Romero, un joven de 24 años que falleció tras recibir varias heridas con arma blanca en plena vía pública en Tobosi de El Guarco, Cartago.

La medida cautelar fue dictada por el Juzgado Penal de Cartago, luego de una solicitud presentada por la Fiscalía Adjunta de Cartago, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon el crimen, ocurrido la tarde del martes 7 de julio.

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Un ataque en plena vía pública

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el homicidio ocurrió alrededor de las 4:34 p. m. del martes en una calle ubicada a unos 200 metros al oeste del supermercado Palí de Tobosi.

Las primeras diligencias apuntan a que Carlos Andrés Tencio se desplazaba en bicicleta cuando, por razones que aún son investigadas, sostuvo una discusión con Guevara, quien presuntamente era su pareja sentimental.

Durante el altercado, el sospechoso habría sacado un cuchillo y atacado al joven en múltiples ocasiones, provocándole heridas en la espalda y el tórax que le ocasionaron la muerte en el sitio.

Cuando los paramédicos de la Cruz Roja Costarricense llegaron al lugar, la víctima ya no presentaba signos vitales.

Tras el ataque, el sospechoso caminó hasta una vivienda ubicada a pocos metros de la escena, donde fue localizado y detenido por oficiales de la Fuerza Pública. Posteriormente quedó a las órdenes de agentes judiciales y del Ministerio Público.

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Las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para determinar qué originó la discusión que terminó con la muerte del joven de 24 años. Crédito: Redes sociales

Allanamiento permitió ubicar el arma

Como parte de las diligencias de investigación, agentes del OIJ y representantes de la Fiscalía realizaron un allanamiento en la vivienda del sospechoso durante la noche del mismo martes.

En el inmueble, las autoridades localizaron un cuchillo que, según las investigaciones preliminares, habría sido utilizado para cometer el homicidio.

El arma fue decomisada para ser sometida a los análisis forenses correspondientes como parte del expediente judicial 26-002947-0058-PE, mientras continúan las diligencias para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Familiares confirmaron que mantenían una relación

Aunque inicialmente las autoridades no brindaron detalles sobre el vínculo entre ambos hombres, el hermano de la víctima confirmó a distintos medios de comunicación que Carlos Andrés y el sospechoso mantenían una relación sentimental desde hacía aproximadamente un año.

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Posteriormente, el propio OIJ indicó que, de acuerdo con la información recopilada durante la investigación, Guevara era presuntamente la pareja sentimental del joven fallecido.

Familiares también describieron a Carlos Andrés como una persona trabajadora y dedicada a las labores agrícolas desde muy joven.

Según relató su hermano, desde la escuela mostraba interés por el trabajo en el campo y con frecuencia colaboraba en labores de ordeño de ganado junto a una familiar.

Testigos relataron los momentos posteriores al ataque

Vecinos de la zona indicaron a medios nacionales que, tras presuntamente herir a la víctima, el sospechoso salió corriendo por la comunidad gritando: “Lo maté, lo maté”, versión que forma parte de los testimonios recopilados durante la investigación.

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Otros testigos afirmaron que el joven, aún herido, pidió ayuda y aseguró haber sido víctima de un asalto, aparentemente con la intención de ocultar que quien lo había atacado era su pareja.

Pese a los esfuerzos de personas que se encontraban cerca del lugar por auxiliarlo, Carlos Andrés falleció pocos minutos después debido a la gravedad de las heridas.

El sospechoso, un hombre de apellido Guevara y de 35 años, fue detenido minutos después del ataque en las cercanías del lugar de los hechos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica supera los 400 homicidios en 2026

El caso ocurre en un contexto marcado por la persistencia de la violencia homicida en el país. Según datos judiciales, Costa Rica contabilizaba 404 homicidios durante la primera semana de julio de 2026, de los cuales 38 fueron cometidos con arma blanca.

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Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el móvil del crimen y determinar todos los elementos que rodearon el ataque ocurrido en Tobosi, mientras el sospechoso permanecerá en prisión preventiva durante seis meses por orden judicial.