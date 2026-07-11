Identifican en mujeres dos factores de riesgo que vinculan el cáncer de mama y una patología cardíaca común

El cáncer de mama y la fibrilación auricular muestran un crecimiento sostenido y plantean desafíos urgentes para la salud global de mujeres mayores de 55 años.

El crecimiento sostenido de enfermedades crónicas como el cáncer de mama y la fibrilación auricular, un tipo de arritmia cardíaca, plantea retos urgentes para la salud global.

Estas dos afecciones registran aumentos en su incidencia, comparten patrones de distribución sobre los que poco se sabe y afectan con mayor frecuencia a mujeres de 55 años o más y muestran coincidencias geográficas en su prevalencia.

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En ese sentido, un equipo internacional de investigadores identificó que el consumo de alcohol y el tabaquismo están ligados tanto al cáncer de mama como a la fibrilación auricular/flutter en mujeres de este grupo etario, con gran impacto en millones de personas globalmente.

Las explicaciones iniciales sobre la relación entre ambos problemas solían centrarse en factores generales de envejecimiento o rasgos biológicos compartidos. Sin embargo, no existían hasta ahora estudios globales que permitieran determinar qué condiciones circunstanciales generaban la coexistencia de ambos trastornos en distintas partes del mundo.

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Reducir el consumo de alcohol y eliminar el tabaco podría disminuir el riesgo mundial de cáncer de mama en un 15% y el de fibrilación auricular en un 12%.

El estudio, el primero en analizar datos extensivos con técnicas de aprendizaje automático, fue publicado en la revista Journal of the American Heart Association .

Alcohol y tabaco, los factores modificables

La investigación examinó información de 204 países y territorios, centrándose en mujeres de 55 años y más. Identificó que en aproximadamente el 40% de esas regiones ambas enfermedades mantenían tasas similares, con las zonas de mayor riesgo en países occidentales desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y buena parte de Europa.

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Según indicaron los autores, “en nuestro análisis, el consumo de alcohol y fumar fueron los principales factores asociados con tasas más altas de cáncer de mama y fibrilación auricular/flutter”, explicaron en el comunicado de prensa. Estos son factores de riesgo modificables; es decir, aspectos de la vida diaria que pueden cambiarse activamente, a diferencia de la edad o la genética, que no pueden alterarse.

El peso del alcohol y el tabaco es concreto: “El consumo de alcohol se identificó como un factor importante tanto para el cáncer de mama (9,27% de los casos) como para la fibrilación auricular/flutter (7,57% de los casos)”, remarcaron. Dicho de manera simple, significa que casi 1 de cada 10 casos de ambas enfermedades podría estar asociado a ese hábito.

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Las mujeres de países occidentales desarrollados, como Estados Unidos, Canadá y Europa, presentan mayor prevalencia de estas enfermedades crónicas debido a factores de estilo de vida.

Reduciendo ambos hábitos, estiman los autores, “podría disminuirse el riesgo de cáncer de mama en torno al 15% y el de fibrilación auricular/flutter cerca del 12% en el mundo”. Son cifras que, aunque globales, ilustran el margen de prevención posible mediante cambios cotidianos.

“Identificar factores de riesgo compartidos es importante para desarrollar intervenciones que apoyen una salud óptima, tales como el cese del tabaquismo y la restricción del alcohol, que podrían reducir sustancialmente la incidencia global de cáncer de mama y de fibrilación auricular/flutter”, afirmó la investigadora Shu Wang.

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Geografía, estilos de vida y prevención a medida

Los resultados permitieron trazar mapas mundiales precisos de riesgo, y observar que “uno de los aspectos más sorprendentes de nuestros hallazgos fue lo comunes que resultan ambos diagnósticos entre mujeres de 55 años o más en regiones de altos ingresos, lo que destaca la influencia del estilo de vida”, enfatizó Wang.

Los investigadores subrayaron cómo las regiones occidentales presentan una elevada exposición no solo al alcohol y el tabaco, sino también a sobrepeso, alimentación poco saludable y falta de ejercicio: hábitos que, sumados, actúan como un cóctel de riesgos fácilmente evitable. Por eso, el estudio pone el foco en la necesidad de planes de prevención cuidadosamente diseñados para cada región.

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El análisis señala que factores como obesidad, dieta no saludable y sedentarismo también potencian la prevalencia de cáncer de mama y fibrilación auricular en áreas de altos ingresos.

La American Heart Association coincidió con esa evaluación. Laxmi Mehta, presidenta del Council on Clinical Cardiology de la organización, resaltó: “Muchos de los mismos factores modificables, incluidos el tabaquismo, el consumo de alcohol, una dieta no saludable, la inactividad y la obesidad, contribuyen tanto al cáncer de mama como a la enfermedad cardiovascular, incluida la fibrilación auricular/flutter, como confirman los hallazgos de este estudio”.

Mehta explicó que “esta superposición resalta la importancia de estrategias de estilo de vida integradas para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y cáncer. Life’s Essential 8 de la American Heart Association enfatiza los comportamientos clave y factores de salud esenciales para la prevención”.

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La organización ya había advertido en 2018 que tanto el cáncer de mama como las enfermedades cardiovasculares comparten riesgos prevenibles y que, por lo tanto, “modificar hábitos como dieta y actividad física, abandonar el tabaco y reducir la ingesta de alcohol pueden disminuir la carga global”.

No obstante, el análisis tiene limitaciones. “Los resultados no pueden probar relaciones causa-efecto directas”: el estudio detecta que los factores aparecen juntos, pero no asegura que uno sea la causa absoluta del otro. Dicho de otro modo, no siempre que se observan dos eventos juntos, uno provoca el otro. Además, el uso de bases de datos nacionales puede llevar a diferencias por calidad o métodos de recolección en cada país.

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