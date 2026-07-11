La cooperación española prevé destinar unos 304.9 millones de dólares a Guatemala entre 2026 y 2030

Altos funcionarios de Guatemala y España, incluyendo a la Viceministra de Relaciones Exteriores y al Secretario de Estado de Cooperación Internacional, firman documentos en una mesa. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala)

Guatemala y España firmaron el Marco de Asociación 2026-2030 que ordenará la cooperación bilateral durante los próximos cuatro años y medio y consolidará una nueva etapa de asistencia española al país centroamericano, con foco en democracia, derechos humanos, mujeres y desarrollo territorial sostenible.

El nuevo ciclo prevé una asignación de 266.8 millones de euros entre 2026 y 2030, de acuerdo con la información oficial difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y por el ministerio de Asuntos Exteriores español. Ese monto, según la cartera española, representa un aumento frente al período anterior.

La firma se produjo en la X Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Guatemalteca de Cooperación, presidida por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Eva Granados. En el encuentro participaron la vicecanciller María Luisa Ramírez, el secretario de Planificación y Programación de la Presidencia Carlos Mendoza y la Embajada de Guatemala acreditada en España.

PUBLICIDAD

Una funcionaria de Guatemala y otra de España se saludan tras firmar un acuerdo bilateral, con un observador presente. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala)

España aumentará su cooperación con Guatemala hasta 266.8 millones de euros

El acuerdo suscrito es el Marco de Asociación Guatemala-España 2026-2030, el instrumento que orientará la cooperación española en el país. Según el ministerio español, el documento pauta la planificación de la cooperación bilateral para los próximos cuatro años y medio y reafirma el compromiso de España con el desarrollo sostenible de Guatemala.

La respuesta central del acuerdo es presupuestaria y política: España destinará 266.8 millones de euros de ayuda oficial al desarrollo a Guatemala en ese período y mantendrá al país entre sus prioridades de cooperación. La cartera española señaló que esa decisión se inscribe en la consideración de Guatemala como uno de los países prioritarios de la Cooperación Española.

PUBLICIDAD

Los recursos se canalizarán por distintas modalidades de cooperación y mediante mecanismos de financiación orientados a áreas como infraestructuras y acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas.

El ministerio de Asuntos Exteriores de España añadió que, en un escenario internacional de reducción de fondos para desarrollo, el país europeo busca sostenerse como un socio estable y de largo plazo.

El marco fija tres ejes: democracia, mujeres y desarrollo territorial

De acuerdo con el comunicado del Minex, el nuevo marco refleja una cooperación participativa, con enfoque territorial y alineada con las prioridades nacionales de Guatemala.

El instrumento se concentrará en tres resultados de desarrollo: democracia, Estado de derecho y derechos humanos; derechos humanos de las mujeres; y desarrollo territorial sostenible.

PUBLICIDAD

La cancillería guatemalteca sostuvo que esos tres componentes serán la base para avanzar hacia sociedades más justas, inclusivas y resilientes. También remarcó que la reunión de alto nivel mostró la importancia de la relación bilateral y la confianza mutua entre ambos países.

El ministerio español vinculó ese trabajo con actuaciones de impacto en acceso al agua y al saneamiento, formación para el empleo de jóvenes, protección del patrimonio cultural y desarrollo sostenible.

Esas líneas se suman a instrumentos financieros que respaldan sectores productivos y facilitan crédito para pequeñas y medianas empresas.

La cooperación española en Guatemala se desarrolla a través de la Agencia Española de la Cooperación Internacional para el Desarrollo y, según la información oficial, esa presencia se mantiene en el país desde 1987. A esa estructura se añaden más de 65 Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, universidades, centros de investigación, administraciones generales del Estado y otros esquemas de cooperación descentralizada como los de regiones españolas.

PUBLICIDAD