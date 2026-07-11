La respuesta de Andrea del Boca ante una posible cita con un participante de Gran Hermano

Andrea del Boca respondió si un exparticipante de Gran Hermano tiene chances de conquistarla

Desde canciones románticas a declaraciones de amor, Andrea del Boca vivió todo tipo de situaciones en Gran Hermano (Telefe). Es que justamente, un participante del reality mostró un llamativo interés por conquistar a la actriz. Así las cosas, ahora que salió de la casa, la artista fue consultada al respecto de una posible cita en el ‘afuera’.

Todo comenzó cuando del Boca visitó La noche de los ex y uno de los panelistas comentó: “¿Podemos hablar de shippeo? El primero de esta generación dorada fue Eduardo y Andrea. Ahora que están afuera, ¿podrías aunque sea salir a comer con él?”.

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Al escuchar la pregunta, la actriz no ocultó su incomodidad llevándose las manos a su cara. Como si la consulta fuera poco, Nacho Castañares agregó: “¿Es cierto que te fue a ver al hotel?”. Tras las risas, Andrea subrayó: “No, no sé nada. No, aparte, la verdad es que estoy un poco aislada. Él decía que era el Paul Newman argentino”.

Ante las burlas del estudio, del Boca se defendió y argumentó: “Lo intenté y todo, pero no arrancaba. Arranca o no arranca”. Con la idea de aclarar las cosas, Romina Uhrig preguntó: “Andre, si te busca ahora afuera, ¿tiene chance? Una, aunque sea invitarte a cenar, ¿qué le decís? Porque él está muy enganchado”.

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El participante se sinceró con la actriz y provocó la fuerte reacción de su aliada en el grupo (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Fue entonces cuando Andrea buscó dejar las cosas claras y quitarse la responsabilidad de tomar la iniciativa: “A ver, yo ya estoy fuera de juego, o sea que yo puedo sentarme a cenar, hasta tomar un café con Sol, mirá lo que te digo”.

A comienzos de abril, Andrea del Boca volvió a ocupar el centro de la atención cuando Eduardo Carrera le hizo una declaración de amor durante una actividad grupal. El gesto, celebrado por el resto de los participantes, provocó una reacción inesperada: Solange Abraham manifestó su incomodidad ante la actitud de su aliado.

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El episodio se desarrolló durante un juego en el que los concursantes debían colocarse carteles con adjetivos seleccionados por sus compañeros. En ese contexto, Eduardo sorprendió al grupo al admitir su preferencia por la protagonista de Perla Negra. Lo que empezó en tono de broma tomó otro rumbo cuando el participante expresó abiertamente sus sentimientos: “La impresión que tuve la primera vez que la vi en la casa fue que la chica que más me gusta de la casa es Andrea del Boca”.

Andrea respondió de inmediato. Con humor y en un clima distendido, imitó el estilo de sus telenovelas: se quitó los broches del cabello y lo despeinó para dar juego a la confesión. “No, no, perdón, no puedo dejar pasar este comentario”, afirmó, divertida, exigiendo una explicación a Eduardo.

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La reacción de Andrea del Boca, cargada de humor, desató nuevas tensiones entre los participantes

La actitud de Eduardo incomodó a Solange Abraham, quien no solo expresó su malestar por la confesión, sino que también cuestionó a Emanuel por su comportamiento durante la dinámica. Tanto Solange, como Eduardo, Emanuel y Cinzia integran el grupo autodenominado “Cuatro Fantásticos” o “F4”. “Estoy muy molesta con Edu y con Emanuel. Realmente estoy muy enojada con estos dos, porque lo único que le interesa a él es hacerse el gracioso y Emanuel, que disfruta que le pongan esas tarjetas porque tiene un ego que ya me tiene cansada”.

Solange fue más allá y puso en duda la coherencia de sus compañeros: “Los dos elogian, además, a quien me atacó hace dos días. ¿En qué quedamos?”, lanzó, en referencia a las recientes discusiones que mantuvo con la figura de Celeste siempre Celeste y Zíngara. Sus palabras expusieron las tensiones internas y la sensación de traición dentro del reality.

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En el espacio de streaming del programa, junto a Cinzia, Solange insistió en que la dinámica, pensada para fortalecer la unión y el debate grupal, terminó perjudicando la estrategia común: “Hay un juego que se hace a propósito para que estemos todos juntos y debatamos sobre situaciones de la casa o temas personales, pero solo lo desaprovechan. Al contrario, terminan haciéndose daño. Para mí, aquí hay una ruptura”.