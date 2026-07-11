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La probable formación de la selección argentina para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial

La Albiceleste se entrenó en la tarde del viernes en el Sporting KC Training Center de cara al duelo de este sábado en Kansas City

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La Albiceleste fue líder del Grupo J en la primera fase del Mundial 2026 (Créditos: Reuters/Agustin Marcarian)
La Albiceleste fue líder del Grupo J en la primera fase del Mundial 2026 (Créditos: Reuters/Agustin Marcarian)

El plantel argentino llevó a cabo un entrenamiento en el Sporting KC Training Center, justo antes de la conferencia de prensa que realizó Lionel Scaloni en el estadio de Kansas. Los primeros 15 minutos fueron con acceso a los medios acreditados, pero la actividad se extendió a su término a puertas cerradas. Tres futbolistas también tomaron contacto con la prensa: Cuti Romero, Facundo Medina y Lisandro Martínez.

Sin suspendidos ni lesionados, el cuerpo técnico pudo trabajar en plenitud con la totalidad del grupo, que está a disposición para la trascendental cita de mañana ante Suiza. Y según pudo saber Infobae, Scaloni repetiría el mismo equipo que arrancó en los octavos de final ante Egipto.

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De esta manera, el Gringo le mantendría la confianza como titular a Nahuel Molina en el lateral derecho, mientras que Julián Álvarez volvería a ser de la partida y relegaría a Lautaro Martínez al banco de suplentes. Otro de los futbolistas que se especulaba con su ingreso era Nicolás González, pero finalmente se mantendría a la espera de un eventual ingreso con el encuentro iniciado.

Bajo este panorama, el once que pararía la Celeste y Blanca sería: Emiliano Martínez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Álvarez.

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Cabe remarcar que Argentina jugará por el último cupo en las semifinales de la Copa del Mundo, instancia en la que ya están clasificados Francia y España, mientras que mañana también se conocerá al potencial rival Albiceleste, que saldrá de Inglaterra y Noruega (se medirán a partir de las 18, hora argentina, en Miami).

Ambos equipos conocerán si Noruega o Inglaterra serán su próximo rival en unas hipotéticas semifinales (Créditos: Reuters/Agustin Marcarian)
Ambos equipos conocerán si Noruega o Inglaterra serán su próximo rival en unas hipotéticas semifinales (Créditos: Reuters/Agustin Marcarian)

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni expuso sus ideas sobre la formación para los cuartos de final. Consultado sobre la posibilidad de repetir el mismo equipo que logró el triunfo ante el elenco africano, el entrenador resumió: “Ya lo hice algunas veces. No sería descabellado que pueda repetir equipo, como tampoco que haya algún cambio. En principio, jugarían muy parecido al otro día. Más allá de lo que fue la locura del partido, en cuanto al juego, el equipo hizo muy buenas cosas. Me gustó”.

Además, Scaloni le brindó un respaldo total a Julián Álvarez y Lautaro Martínez, a pesar de que ambos tengan la pólvora mojada: “Han hecho más de lo que tienen que hacer, incluso cuando no tienen la pelota. Lamentablemente, juega uno, salvo el otro día que puede pasar en algún partido. Y nos dieron un montón en ese tramo. Incluso, no deja de ser una preocupación para el rival. La valoración es positiva. Trabajan a destajo”.

La única ocasión en la que ambos compartieron la zona ofensiva desde el inicio fue en el partido frente a Jordania. En los dos encuentros previos, el delantero del Inter de Milán ocupó la titularidad y repitió ese rol ante Cabo Verde. Frente a Egipto, en cambio, el puesto de 9 lo ocupó desde el inicio el Araña, mientras que el Toro ingresó como suplente.

La selección argentina accedió a los cuartos de final tras completar una fase de grupos perfecta, con tres victorias: 3-0 ante Argelia, 2-0 frente a Austria y 3-1 sobre Jordania. Posteriormente, el equipo de Lionel Scaloni sorteó un duro escollo en 16avos al superar a Cabo Verde 3-2 en tiempo suplementario. El pase a la siguiente instancia se concretó con una remontada decisiva contra Egipto, donde la Albiceleste revirtió un 0-2 en los minutos finales y selló el triunfo por 3-2 en los 90 minutos.

El próximo reto será ante Suiza, que venció a Colombia en una tanda de penales dramática para llegar a esta instancia decisiva. Tras el partido con Egipto, Lionel Messi alcanzó 21 goles en la historia de la Copa y amplió su estadística como máximo goleador histórico de los Mundiales. En la actual cita, permanece igualado con Kylian Mbappé, ambos lideran la tabla de goleadores del torneo con ocho conquistas, una por encima de Erling Haaland.

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