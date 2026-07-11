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La conferencia de prensa de Lionel Scaloni antes del partido de Argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

El entrenador de la Albiceleste dialogará con los medios antes del trascendental encuentro en Kansas. La rueda de prensa arrancará a las 22:15 (hora argentina)

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01:12 hsHoy

Tras la clasificación de España ante Bélgica, así quedó el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026

Otro seleccionado se anotó en las semifinales y ahora restarán definirse dos cupos para la fase final

(REUTERS/Kai Pfaffenbach)
(REUTERS/Kai Pfaffenbach)

En la jornada de ayer, Francia eliminó a Marruecos con un contundente 2-0 y Kylian Mbappé como figura. Tras la confirmación del actual subcampeón mundial en la ronda de semifinales, ahora se confirmó quién será su rival: España, que eliminó a Bélgica en Los Ángeles.

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01:00 hsHoy

Las declaraciones de Cristian Cuti Romero en la previa a este partido

00:45 hsHoy

Uniforme definido: Argentina jugará contra Suiza con camiseta titular, short y medias blancas.

La Selección superó a Cabo Verde y Egipto en los cruces eliminatorios de este Mundial (Crédito: Reuters/Marco Bello)
La Selección superó a Cabo Verde y Egipto en los cruces eliminatorios de este Mundial (Crédito: Reuters/Marco Bello)
00:30 hsHoy

Argentina y Suiza, por el último boleto a semifinales: mañana, desde las 22 (hora argentina), la Albiceleste y los Nati se medirán por el pase a la próxima ronda de la Copa del Mundo. El ganador de esta llave se topará con Inglaterra o Noruega, que jugarán este sábado en primer turno (desde las 18, hora argentina). La primera llave de semis quedó conformada: Francia se medirá con España.

00:29 hsHoy

Lionel Scaloni hablará a partir de las 22:15 (hora argentina)

00:23 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la conferencia de Lionel Scaloni previo al partido de Argentina ante Suiza!

(@Argentina)
(@Argentina)

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