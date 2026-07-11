La conferencia de prensa de Lionel Scaloni antes del partido de Argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

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La mamá de Alexis Mac Allister recordó la charla que cambió la carrera de su hijo: “Solo queríamos que fuera feliz” En diálogo con Infobae al Regreso desde Kansas, María Silvina Riela repasó los sacrificios, las decisiones y los valores que acompañaron el crecimiento del mediocampista de la Selección

Cómo la segunda camiseta de Francia en el Mundial 2026 rinde homenaje a un monumento icónico de Estados Unidos La prenda luce blanca en pantalla, pero su tono real es verde menta muy claro con acabados cobrizos. En el interior lleva las frases “libertad” y “nuestras diferencias nos unen”

La desafiante declaración de Lamine Yamal contra Francia tras la clasificación de España a las semifinales del Mundial El atacante encendió la previa del duelo con los galos al mostrar seguridad y confianza ante la prensa luego de la agónica victoria ante Bélgica