La conferencia de prensa de Lionel Scaloni antes del partido de Argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

En la jornada de ayer, Francia eliminó a Marruecos con un contundente 2-0 y Kylian Mbappé como figura. Tras la confirmación del actual subcampeón mundial en la ronda de semifinales, ahora se confirmó quién será su rival: España, que eliminó a Bélgica en Los Ángeles.
Las declaraciones de Cristian Cuti Romero en la previa a este partido
Uniforme definido: Argentina jugará contra Suiza con camiseta titular, short y medias blancas.
Argentina y Suiza, por el último boleto a semifinales: mañana, desde las 22 (hora argentina), la Albiceleste y los Nati se medirán por el pase a la próxima ronda de la Copa del Mundo. El ganador de esta llave se topará con Inglaterra o Noruega, que jugarán este sábado en primer turno (desde las 18, hora argentina). La primera llave de semis quedó conformada: Francia se medirá con España.
Lionel Scaloni hablará a partir de las 22:15 (hora argentina)
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la conferencia de Lionel Scaloni previo al partido de Argentina ante Suiza!