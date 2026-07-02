Ciencia

Por qué el estrés cotidiano dispara la presión arterial y pone en jaque la salud del corazón

Científicos advierten que la tensión emocional eleva la presión y puede desencadenar problemas cardíacos graves. Especialistas subrayan la importancia de controlar los factores emocionales para proteger el bienestar físico

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Un monitor de presión arterial digital y uno análogo junto a un brazo con brazalete; al lado, una cabeza humana y un cerebro con colores vibrantes.
La evidencia describe que la activación sostenida de adrenalina y cortisol se vincula con presión más alta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés cotidiano puede provocar aumentos temporales en la presión arterial y, cuando se vuelve crónico, contribuir al desarrollo de hipertensión y enfermedades cardíacas. Esta advertencia, avalada por especialistas, adquiere relevancia en contextos de alta tensión emocional y social, donde los episodios de ansiedad afectan a millones de personas en todo el mundo.

Según la cardióloga estadounidense Angela Ryan Lee, el estrés activa mecanismos fisiológicos que pueden alterar las funciones cardiovasculares. En declaraciones citadas por la revista especializada en salud VeryWell Health, la médica puntualizó que manejar estos episodios resulta esencial para preservar tanto la salud mental como la física.

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La evidencia científica respalda que la respuesta del cuerpo al estrés, especialmente cuando se prolonga, no solo afecta el bienestar emocional, sino que también puede tener consecuencias directas sobre el sistema circulatorio.

¿Qué ocurre en el organismo bajo estrés?

Infografía sobre estrés y presión arterial con ilustración de un cuerpo humano, órganos internos, gráficos de pulso y pictogramas de causas, efectos y prevención.
La infografía muestra el impacto del estrés en la presión arterial y el sistema cardiovascular, indicando sus causas, consecuencias, prevención y cómo la meditación reduce la presión sistólica hasta en 5 puntos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición a situaciones estresantes desencadena la llamada respuesta de lucha o huida, en la que el sistema nervioso simpático estimula la liberación de hormonas como la adrenalina y el cortisol. Estas sustancias preparan al cuerpo para afrontar una amenaza, elevando la frecuencia cardíaca, incrementando el ritmo respiratorio y, de manera destacada, aumentando la presión arterial.

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De acuerdo con la Asociación Americana de Psicología (APA), este mecanismo resulta adaptativo ante peligros inmediatos. Sin embargo, la reiteración constante de estos picos hormonales puede tener efectos adversos. La Asociación Americana del Corazón (AHA) recomienda medir la presión arterial en estado de reposo, puesto que incluso situaciones menores, como la espera en el tráfico o el desplazamiento hacia un centro médico, pueden distorsionar las cifras obtenidas debido a la activación de la respuesta al estrés.

En personas sensibles, como quienes presentan hipertensión de bata blanca, la simple presencia en un consultorio puede elevar los valores de presión sin que existan alteraciones en condiciones habituales. Según la AHA, estos episodios suelen revertirse fuera del entorno de atención médica, lo que resalta la influencia directa del estrés en las mediciones.

Estrés crónico y riesgo cardiovascular

Brazo con brazalete de tensiómetro y monitor digital que muestra lecturas de presión arterial. Gráfico superpuesto de corazón, aorta y onda de ECG.
La Asociación Americana del Corazón recomienda tomar la presión en reposo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los efectos del estrés crónico en la presión arterial fueron objeto de múltiples investigaciones. Estudios publicados en la revista Hypertension —informe conjunto del Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón— confirman la asociación entre estrés sostenido y el desarrollo de hipertensión persistente, así como un mayor riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares.

De acuerdo con investigaciones recientes citadas por la revista VeryWell Health, “el estrés crónico no solo está relacionado con una presión arterial más alta, sino también con otras formas de enfermedad cardiovascular, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares”. Los expertos consideran que el modo en que cada persona gestiona sus fuentes de estrés puede modificar el impacto de estos factores en la salud.

Por su parte, la Asociación Americana de Psicología advierte que la inseguridad económica, la dificultad de acceso a alimentos y la carencia de espacios seguros para la actividad física aumentan la vulnerabilidad a la hipertensión y a complicaciones cardíacas. Estas condiciones sociales y ambientales amplifican los riesgos asociados al estrés prolongado.

Estrategias para el control del estrés y la presión arterial

Hombre con camiseta verde y jeans, manos en el pecho, smartwatch con pulso elevado. Mesa con frutas y agua. Al fondo, TV con partido de fútbol.
Ante una amenaza, el sistema nervioso simpático libera adrenalina y cortisol, lo que acelera el corazón y sube la presión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El manejo efectivo del estrés constituye una herramienta fundamental tanto para el bienestar emocional como para la prevención de enfermedades cardiovasculares. Las principales recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón incluyen identificar los desencadenantes habituales, priorizar un descanso adecuado, mantener una dieta equilibrada y realizar ejercicio de forma regular.

Prácticas como la meditación y el yoga han mostrado cierto beneficio en la reducción de la presión arterial, aunque los cambios en el estilo de vida, como la mejora de la alimentación y la actividad física, tienen un impacto más marcado. Estudios indican que la meditación puede reducir la presión sistólica en torno a 5 puntos, mientras que las técnicas de respiración y yoga ofrecen resultados positivos, aunque menos documentados.

Evitar hábitos nocivos, como fumar, comer en exceso o consumir alcohol y drogas, también resulta crucial. Cuando el estrés afecta de manera significativa la vida cotidiana y la salud física, los expertos recomiendan buscar apoyo en redes sociales, familiares o profesionales de la salud mental.

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