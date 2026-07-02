Mundo

Ante el temor por los ataques de Rusia al patrimonio cultural de Ucrania, el museo del Holodomor en Kiev retiró sus colecciones históricas

Desde la invasión rusa iniciada en 2022, las autoridades ucranianas registraron cerca de 2.000 sitios de patrimonio cultural y 2.500 instituciones culturales dañadas. Algunas piezas voluminosas fueron desmontadas y distribuidas en diferentes regiones para evitar su destrucción

Guardar
Google icon
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y la primera dama, Olena Zelenska, visitan un monumento a las víctimas del Holodomor durante una ceremonia conmemorativa de la hambruna de 1932-1933, en medio de la invasión rusa de Ucrania, en Kiev (Ucrania), el 22 de noviembre de 2025 (Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/Reuters)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y la primera dama, Olena Zelenska, visitan un monumento a las víctimas del Holodomor durante una ceremonia conmemorativa de la hambruna de 1932-1933, en medio de la invasión rusa de Ucrania, en Kiev (Ucrania), el 22 de noviembre de 2025 (Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/Reuters)

En medio de la escalada de ataques rusos contra sitios culturales en Ucrania, el Museo del Holodomor en Kiev comenzó a reubicar sus colecciones históricas por temor a que sus instalaciones resulten dañadas. En una sala del museo, varios trabajadores retiraron las vitrinas que protegen túnicas, iconos, libros y herramientas agrícolas, reliquias que evocan la hambruna de 1932-1933 bajo el régimen de Joseph Stalin.

Este episodio, que costó la vida a millones de personas, es considerado por numerosos especialistas y por amplios sectores en Ucrania como un genocidio.

PUBLICIDAD

La intensificación de los bombardeos rusos llevó a que instituciones como el Museo del Holodomor ajusten sus protocolos y resguarden sus piezas más valiosas. “Como ha demostrado la experiencia de las últimas semanas, Rusia está atacando deliberadamente lugares relacionados con el patrimonio cultural y las instituciones culturales”, declaró Olga Melnyk, subdirectora general del museo, en conversación con la agencia AFP. Melnyk puntualizó que la mayoría de los objetos trasladados a sitios considerados más seguros corresponden a reliquias familiares de víctimas del Holodomor, muchas de ellas conservadas en secreto durante la era soviética.

Desde la invasión rusa iniciada en 2022, las autoridades ucranianas registraron cerca de 2.000 sitios de patrimonio cultural y 2.500 instituciones culturales dañadas. Entre los recientes episodios, drones rusos impactaron el Monasterio de las Cuevas de Pedro y Pablo, un complejo religioso protegido por la UNESCO y que data del siglo XI, incendiando el tejado de su catedral principal. Otros ataques afectaron al Museo de Arte de Kharkiv, una galería de relevancia en Dnipro y los estudios de cine en la capital.

PUBLICIDAD

La ofensiva también alcanzó el centro histórico de Lviv, en el oeste del país, que fue blanco de un ataque con drones durante el día. Tras el inicio de la invasión, museos, monumentos y obras de arte en Ucrania comenzaron a ser protegidos y, en muchos casos, trasladados a lugares alejados del frente de batalla. Algunas piezas voluminosas fueron desmontadas y distribuidas en diferentes regiones para evitar su destrucción.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y la primera dama, Olena Zelenska, asisten a una oración conjunta conmemorativa de la hambruna de 1932-1933, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en la catedral de Uspenskyi (Santa Dormición), situada en el recinto del monasterio de la Lavra de Pechersk, en Kiev, Ucrania, el 22 de noviembre de 2025 (Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/REUTERS)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y la primera dama, Olena Zelenska, asisten a una oración conjunta conmemorativa de la hambruna de 1932-1933, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en la catedral de Uspenskyi (Santa Dormición), situada en el recinto del monasterio de la Lavra de Pechersk, en Kiev, Ucrania, el 22 de noviembre de 2025 (Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/REUTERS)

Entre las obras más emblemáticas preservadas se cuenta la estatua de un “Ciervo de Origami”, que representó a Ucrania en la última Bienal de Venecia tras ser recuperada de Pokrovsk, ciudad actualmente bajo ocupación rusa.

“Muchos museos ya no exhiben sus exposiciones permanentes y, en su lugar, presentan exposiciones temporales”, explicó Ivan Verbytsky, viceministro de Cultura, en declaraciones a la AFP. Verbytsky informó que su cartera realiza auditorías de instalaciones para almacenamiento seguro en todo el país.

Rusia rechaza las acusaciones de ataques intencionados contra el patrimonio cultural. En un comunicado, las autoridades rusas atribuyeron el impacto en la catedral de Kiev a un supuesto fallo de un sistema de defensa aérea ucraniano de origen estadounidense. Para Verbytsky, “su propósito es destruir nuestro patrimonio y eliminar las pruebas materiales de los mil años de historia de Ucrania y de nuestra cultura auténtica y singular”.

La subdirectora Melnyk, desde el vestíbulo del Museo del Holodomor, mencionó que la postura oficial de Vladimir Putin, presidente de Rusia, niega de modo terminante que la hambruna haya constituido un genocidio dirigido contra los ucranianos.

Unos niños colocan velas mientras visitan un monumento a las víctimas del Holodomor durante una ceremonia conmemorativa con motivo del 87.º aniversario de la hambruna de 1932-1933, en la que murieron de hambre millones de personas, en Kiev (Ucrania), el 28 de noviembre de 2020. REUTERS/Valentyn Ogirenko (REUTERS/Valentyn Ogirenko/Archivo)
Unos niños colocan velas mientras visitan un monumento a las víctimas del Holodomor durante una ceremonia conmemorativa con motivo del 87.º aniversario de la hambruna de 1932-1933, en la que murieron de hambre millones de personas, en Kiev (Ucrania), el 28 de noviembre de 2020. REUTERS/Valentyn Ogirenko (REUTERS/Valentyn Ogirenko/Archivo)

Dado que el Holodomor es un tema particularmente delicado para Rusia, y que Rusia ha construido gran parte de su discurso en torno a la negación del Holodomor como un acto de genocidio, no podemos descartar la posibilidad de que nuestro museo pueda convertirse en objetivo de un ataque ruso en un futuro próximo”, sostuvo Melnyk.

Junto a ella, una estatua de una niña con trenzas y espigas de trigo, símbolo del sufrimiento durante el Holodomor, permanece en el recinto como recordatorio de ese episodio. Por el momento, la figura no será removida.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Volodimir ZelenskyHolodomorKievRusiaGuerra Rusia UcraniaUcraniaVladimir Putin

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Irán reivindicó su control sobre Ormuz y rechazó el foro de seguridad liderado por EEUU tras las nuevas conversaciones en Doha

El viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, aseguró en la red social X que “la seguridad de la región se garantizará” con “el fin de las intervenciones y la retirada de Washington de la zona, el respeto a la soberanía de los países y la aceptación de las nuevas realidades geopolíticas”

Irán reivindicó su control sobre Ormuz y rechazó el foro de seguridad liderado por EEUU tras las nuevas conversaciones en Doha

La primera ministra de Japón llegó a India para mantener conversaciones comerciales y de seguridad energética

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Nueva Delhi, Randhir Jaiswal, calificó la visita como “un paso importante para impulsar la asociación estratégica y global especial entre ambos países”

La primera ministra de Japón llegó a India para mantener conversaciones comerciales y de seguridad energética

Descubrieron miles de sismos diminutos en Alaska que dibujaron un nuevo mapa tectónico

Científicos usaron inteligencia artificial para localizar una estructura subterránea clave con impacto potencial en volcanes y grandes movimientos terrestres de la región

Descubrieron miles de sismos diminutos en Alaska que dibujaron un nuevo mapa tectónico

Irán rechazó que los inspectores del OIEA accedan a las instalaciones nucleares bombardeadas: “Está prohibido bajo cualquier circunstancia”

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, señaló que Teherán no concede “privilegio alguno más allá de los niveles de acceso establecidos por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional“, organismo que, según recordó, “es responsable de determinar el nivel de acceso y ha especificado su marco”

Irán rechazó que los inspectores del OIEA accedan a las instalaciones nucleares bombardeadas: “Está prohibido bajo cualquier circunstancia”

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con misiles y drones contra Kiev: al menos 10 muertos y 30 heridos

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky había advertido horas antes, desde Dublín, que el Kremlin preparaba un “ataque masivo” y acortó su visita a Irlanda para regresar al país. “Putin lleva tiempo preparando este bombardeo”, afirmó

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con misiles y drones contra Kiev: al menos 10 muertos y 30 heridos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gran sorpresa al conocer al segundo expulsado de ‘Maestros de la Costura Celebrity’: “Me separo de todos porque en realidad es un equipo”

Gran sorpresa al conocer al segundo expulsado de ‘Maestros de la Costura Celebrity’: “Me separo de todos porque en realidad es un equipo”

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 2 de julio: consulta a qué hora lloverá en tu ciudad

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de julio

¿Qué le dijo Hincapié a Santiago Giménez? Los mejores memes de la polémica expulsión en el México vs Ecuador

Un empleado desvió $24 millones de la empresa donde trabaja a sus cuentas y fue detenido

INFOBAE AMÉRICA

Crece la demanda de excursiones tras los avistamientos de ballenas jorobadas en Río de Janeiro

Crece la demanda de excursiones tras los avistamientos de ballenas jorobadas en Río de Janeiro

El Gobierno boliviano anunció una donación de más de 255.000 dosis de vacunas pentavalentes para Venezuela y Haití

Peña reconoció que los resultados de sus tres años de gestión al frente de Paraguay aún no cumplen sus propias expectativas

Uruguay y Chile estrechan su cooperación contra el “flagelo” del crimen organizado en la región

José Antonio Kast advirtió que los últimos datos de la economía chilena “prenden más de una luz de alerta”

ENTRETENIMIENTO

Tras el éxito de ‘Backrooms’ y ‘Obsession’ se pone en marcha una nueva película de terror basada en un fenómeno de internet: así será ‘Siren Head’

Tras el éxito de ‘Backrooms’ y ‘Obsession’ se pone en marcha una nueva película de terror basada en un fenómeno de internet: así será ‘Siren Head’

Olivia Wilde revela que estuvo a punto de morir durante el rodaje de ‘Cowboys & Aliens’

Disney presenta la primera canción que será parte de ‘Camp Rock 3’

El origen de Spider-Man bajo la lupa: por qué la mordida no daría superpoderes y las telarañas causarían lesiones

Un concierto gratuito de Angine de Poitrine deja diez personas heridas en Montreal