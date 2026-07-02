En julio de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementa un esquema de pagos que impacta en millones de beneficiarios en todo el país. Con un aumento general del 2,15% en haberes y asignaciones y la incorporación de bonos extraordinarios, el organismo ajusta los montos y el calendario de cobro para jubilados, pensionados y titulares de programas sociales.
Estos cambios, que responden a la actualización por el índice de inflación de mayo, modifican las sumas a percibir y las fechas de acreditación según cada prestación y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
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De cuánto son las asignaciones de ANSES en julio 2026
El monto de las asignaciones y prestaciones sociales de ANSES para julio de 2026 varía según el tipo de beneficio, la condición del titular y, en algunos casos, el nivel de ingreso declarado. A continuación, se detalla el valor correspondiente a cada prestación según la última actualización oficial:
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Destinada a madres, padres o titulares que residan en el país y no cuenten con empleo formal o perciban ingresos informales. El monto mensual por hijo es de$148.049.
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AUH por hijo con discapacidad
La suma específica para este caso alcanza los $482.062. Para acceder a este importe, se requiere la presentación de la documentación médica correspondiente y el cumplimiento de requisitos establecidos por ANSES.
Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos):
Dirigida a trabajadores registrados, monotributistas y titulares de la prestación por desempleo cuyo ingreso familiar no supere el primer rango establecido. Para las familias que se encuentran en el primer rango de ingresos, la asignación es de $74.033 por hijo.
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Asignación por Embarazo (AUE):
El monto total es de $148.049. El pago mensual en mano representa el 80% ($118.380,45), mientras que el 20% restante se abona tras acreditar los controles sanitarios.
Asignación por Prenatal:
Ingreso hasta $1.146.199: $74.033
- Entre $1.146.199 y $1.681.012: $49.940
- Entre $1.681.012 y $1.940.783: $30.206
- Entre $1.940.783 y $6.069.688: $15.586
Asignación por Maternidad
El valor corresponde al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia, según su régimen laboral.
Asignaciones Pago Único:
- Nacimiento: $86.295
- Adopción: $515.930
- Matrimonio: $129.209
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Los importes aplicados son los mismos que para las asignaciones familiares del resto de los beneficiarios, dependiendo de la situación y tipo de asignación.
Cuándo se cobran las asignaciones de ANSES en julio
El calendario de pagos de ANSES para julio de 2026 está organizado por tipo de prestación y la terminación del DNI de cada beneficiario. El esquema busca ordenar la acreditación de fondos y evitar aglomeraciones, manteniendo la modalidad habitual:
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Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo:
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio
- DNI terminados en 2: 13 de julio
- DNI terminados en 3: 14 de julio
- DNI terminados en 4: 15 de julio
- DNI terminados en 5: 16 de julio
- DNI terminados en 6: 17 de julio
- DNI terminados en 7: 20 de julio
- DNI terminados en 8: 21 de julio
- DNI terminados en 9: 22 de julio
Asignación por Embarazo:
- DNI terminados en 0: 13 de julio
- DNI terminados en 1: 14 de julio
- DNI terminados en 2: 15 de julio
- DNI terminados en 3: 16 de julio
- DNI terminados en 4: 17 de julio
- DNI terminados en 5: 20 de julio
- DNI terminados en 6: 21 de julio
- DNI terminados en 7: 22 de julio
- DNI terminados en 8: 23 de julio
- DNI terminados en 9: 24 de julio
Asignación por Prenatal:
- DNI terminados en 0 y 1: 14 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: 15 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: 16 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: 17 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de julio
Asignación por Maternidad:
- Todas las terminaciones de documento: 14 de julio al 11 de agosto
Asignaciones Pago Único (Nacimiento, Matrimonio, Adopción):
- Todas las terminaciones de documento: 13 de julio al 11 de agosto
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:
- Todas las terminaciones de documento: 8 de julio al 11 de agosto
El esquema publicado por ANSES mantiene la segmentación por tipo de prestación y la distribución en función de la terminación del DNI, con el objetivo de facilitar el acceso a los fondos y cumplir con la normativa de actualización automática basada en la inflación.
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