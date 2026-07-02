ANSES aplica en julio de 2026 un aumento general del 2,15% en haberes y asignaciones, con actualización basada en la inflación de mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En julio de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementa un esquema de pagos que impacta en millones de beneficiarios en todo el país. Con un aumento general del 2,15% en haberes y asignaciones y la incorporación de bonos extraordinarios, el organismo ajusta los montos y el calendario de cobro para jubilados, pensionados y titulares de programas sociales.

Estos cambios, que responden a la actualización por el índice de inflación de mayo, modifican las sumas a percibir y las fechas de acreditación según cada prestación y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

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De cuánto son las asignaciones de ANSES en julio 2026

El monto de las asignaciones y prestaciones sociales de ANSES para julio de 2026 varía según el tipo de beneficio, la condición del titular y, en algunos casos, el nivel de ingreso declarado. A continuación, se detalla el valor correspondiente a cada prestación según la última actualización oficial:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Destinada a madres, padres o titulares que residan en el país y no cuenten con empleo formal o perciban ingresos informales. El monto mensual por hijo es de$148.049.

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La Asignación Universal por Hijo de ANSES asciende a $148.049 por hijo en julio de 2026 (REUTERS/Agustin Marcarian)

AUH por hijo con discapacidad

La suma específica para este caso alcanza los $482.062. Para acceder a este importe, se requiere la presentación de la documentación médica correspondiente y el cumplimiento de requisitos establecidos por ANSES.

Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos):

Dirigida a trabajadores registrados, monotributistas y titulares de la prestación por desempleo cuyo ingreso familiar no supere el primer rango establecido. Para las familias que se encuentran en el primer rango de ingresos, la asignación es de $74.033 por hijo.

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Asignación por Embarazo (AUE):

El monto total es de $148.049. El pago mensual en mano representa el 80% ($118.380,45), mientras que el 20% restante se abona tras acreditar los controles sanitarios.

La Asignación por Embarazo de ANSES totaliza $148.049 y paga en mano $118.380,45, mientras el 20% restante se abona tras los controles sanitarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Prenatal:

Ingreso hasta $1.146.199: $74.033

Entre $1.146.199 y $1.681.012 : $49.940

Entre $1.681.012 y $1.940.783 : $30.206

Entre $1.940.783 y $6.069.688: $15.586

Asignación por Maternidad

El valor corresponde al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia, según su régimen laboral.

Asignaciones Pago Único:

Nacimiento: $86.295

Adopción: $515.930

Matrimonio: $129.209

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los importes aplicados son los mismos que para las asignaciones familiares del resto de los beneficiarios, dependiendo de la situación y tipo de asignación.

Cuándo se cobran las asignaciones de ANSES en julio

El calendario de pagos de ANSES para julio de 2026 está organizado por tipo de prestación y la terminación del DNI de cada beneficiario. El esquema busca ordenar la acreditación de fondos y evitar aglomeraciones, manteniendo la modalidad habitual:

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Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

Las asignaciones de pago único de ANSES fijan $86.295 por nacimiento, $515.930 por adopción y $129.209 por matrimonio en julio de 2026

Asignación por Embarazo:

DNI terminados en 0: 13 de julio

DNI terminados en 1: 14 de julio

DNI terminados en 2: 15 de julio

DNI terminados en 3: 16 de julio

DNI terminados en 4: 17 de julio

DNI terminados en 5: 20 de julio

DNI terminados en 6: 21 de julio

DNI terminados en 7: 22 de julio

DNI terminados en 8: 23 de julio

DNI terminados en 9: 24 de julio

Asignación por Prenatal:

DNI terminados en 0 y 1: 14 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 15 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 16 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 17 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 20 de julio

Asignación por Maternidad:

Todas las terminaciones de documento: 14 de julio al 11 de agosto

Asignaciones Pago Único (Nacimiento, Matrimonio, Adopción):

Todas las terminaciones de documento: 13 de julio al 11 de agosto

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:

Todas las terminaciones de documento: 8 de julio al 11 de agosto

El esquema publicado por ANSES mantiene la segmentación por tipo de prestación y la distribución en función de la terminación del DNI, con el objetivo de facilitar el acceso a los fondos y cumplir con la normativa de actualización automática basada en la inflación.

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