Economía

ANSES: cuándo cobro en julio 2026 si mi DNI termina en 0

El organismo detalló cuánto recibe cada titular según la prestación, desde el ingreso previsional básico hasta la asignación por hijo, con diferencias por bono, libreta y zona de residencia

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Fachadas ANSES
ANSES confirmó el calendario de pagos de julio de 2026 para beneficiarios con DNI terminado en 0 y aplicó una suba del 2,1% en jubilaciones, pensiones y asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos y los nuevos montos para jubilaciones, pensiones y asignaciones correspondientes a julio de 2026. Quienes perciben estas prestaciones y tienen un Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 0 deberán tener en cuenta las fechas establecidas para cada programa, así como los valores que se acreditarán este mes. La actualización responde a un incremento del 2,1% respecto al mes anterior, en línea con la movilidad previsional.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

El haber mínimo para jubilados y pensionados se fijó en $411.989,33, y se sumará un bono extra de $70.000, lo que lleva el total a $481.989,33. El pago para quienes tengan el DNI terminado en 0 está programado para el 8 de julio de 2026.

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Las pensiones no contributivas también recibirán el ajuste, quedando en $288.394,05, y en caso de corresponder el bono, el total ascenderá a $358.394,05. Para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto es de $329.591,45, con el bono alcanza $399.591,45.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

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Las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo se pagarán desde el 23 de julio, y ANSES fijó el haber máximo en $2.772.298,06

Para quienes cobran haberes superiores al mínimo, los pagos se acreditarán desde el 23 de julio en adelante. Aquellos con DNI finalizado en 0 y 1 podrán acceder a los fondos ese mismo día. El haber máximo asciende a $2.772.298,06.

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Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

La Asignación Familiar por Hijo para trabajadores en relación de dependencia y monotributistas varía según el rango de ingresos. Para el primer tramo, el monto general es de $74.033. En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la suma establecida es de $148.045,38 por menor. Si el hijo presenta una discapacidad, el valor se eleva a $482.061,17.

El pago para titulares con DNI finalizado en 0 está previsto para el 8 de julio. Además, ANSES retiene el 20% de la AUH hasta la presentación de la Libreta, por lo que el pago directo será de $118.380,80.

Asignación Por Embarazo

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La Asignación por Embarazo tendrá pago el 13 de julio para DNI terminado en 0, con un monto de $148.045,38 y valores diferenciales según la zona

La Asignación por Embarazo para Protección Social también presenta un ajuste y se ubica en $148.045,38. Para quienes residan en la zona general, el monto a cobrar será de $118.380,45 por embarazo, mientras que en la zona austral la cifra asciende a $153.894,92. El cobro para DNI terminado en 0 será el 13 de julio.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

La Asignación por Prenatal alcanza los $73.996 para el primer rango de ingresos en trabajadores registrados. Para las beneficiarias de la Asignación por Maternidad, los pagos se efectúan conforme al cronograma de la asignación familiar por hijo, lo que implica que quienes tengan DNI finalizado en 0 recibirán el pago el 14 de julio.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Las asignaciones de pago único se actualizaron para julio 2026. Por nacimiento, el monto será de $86.253, por matrimonio $129.146 y por adopción $515.677. El pago se acredita según la fecha de presentación de la documentación y no sigue el cronograma por terminación de DNI.

Pensiones No Contributivas

El importe de las pensiones no contributivas por invalidez y vejez asciende a $288.394,05, mientras que la pensión para madres de siete hijos se equipara al haber mínimo, fijado en $411.989,32. Quienes tengan DNI terminado en 0 cobrarán el 8 de julio.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las asignaciones familiares de pensiones no contributivas mantienen los mismos valores que las asignaciones familiares para trabajadores. Para el primer rango, el monto por hijo es de $74.033. El calendario indica pago del 8 de julio al 11 de agosto para DNI finalizados en 0.

Desempleo Plan 1

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ANSES pagará el 22 de julio el Desempleo Plan 1 y el Desempleo Plan 2 para DNI terminado en 0, mientras que las asignaciones de pago único no siguen el cronograma por DNI

El Plan de Desempleo 1 prevé el pago para titulares con DNI terminado en 0 el 22 de julio. El monto varía según el tiempo y salario declarado, pero la base mínima se encuentra en torno a $74.033.

Desempleo Plan 2

El Plan de Desempleo 2 también efectúa el pago el 22 de julio para DNI terminado en 0. Los montos se ajustan de acuerdo con la antigüedad y la remuneración previa al cese laboral.

ANSES recuerda que todos los pagos se realizan mediante acreditación bancaria o en sucursales habilitadas, según la modalidad elegida por el beneficiario. Los beneficiarios pueden consultar más detalles del calendario y los requisitos en el sitio oficial.

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