“Soy 200%argentino”: Pochettino sorprendió a los periodistas tras clasificar a Estados Unidos a octavos de final del Mundial

"POQUECHINO... POCHEQUINO... POCHETTINO"



😅 Insólito momento en el inicio de la conferencia de prensa del entrenador de Estados Unidos tras el triunfo ante Bosnia. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/xCBWszBHb3 — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026

La noche de clasificación para octavos de final del Mundial fue el escenario donde Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, protagonizó un episodio singular en la rueda de prensa posterior al triunfo 2-0 frente a Bosnia Herzegovina en Santa Clara. Consultado sobre si sentía algo de nacionalidad estadounidense tras el avance en el torneo, el entrenador dejó una declaración rotunda: “Soy 200 % argentino, me siento argentino al 200 %”.

La respuesta de Pochettino se produjo ante la pregunta sobre su pertenencia identitaria después de llevar al conjunto norteamericano a una instancia decisiva. El técnico subrayó que, aunque disfruta de formar parte de un proyecto relevante como el que lidera en la selección, su arraigo con Argentina permanece inalterable. “Cuando formas parte de algo grande como lo que estamos construyendo, lo disfruto”, explicó, antes de insistir en su vínculo irrenunciable con su país de origen.

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La jornada dejó otros momentos que reflejaron la integración y el ambiente en el plantel estadounidense. Al término del partido, Pochettino se sumó al canto grupal de “Take Me Home, Country Roads” de John Denver junto a los futbolistas. Consultado por este gesto, el entrenador reconoció: “Cuando suena esa canción, es imposible no cantarla porque es una canción increíble. Soy 200 % argentino, lo siento, no voy a mentir”.

La conferencia de prensa también fue escenario de un momento distendido. Al ser presentado por un miembro de la FIFA, el presentador pronunció incorrectamente el apellido del técnico. Pochettino corrigió de inmediato, lo que generó una breve secuencia de repeticiones y risas entre los presentes hasta que la pronunciación fue la correcta.

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Estados Unidos clasificó a octavos de final tras vencer a Bosnia por 2-0 (Reuters)

La victoria de Estados Unidos se selló con goles de Balogun y Malik Tillman, aunque el encuentro quedó marcado por la expulsión del delantero tras una falta a Tarik Muharemović. En declaraciones recogidas por EFE, Pochettino expresó su disconformidad con la decisión arbitral: “Para mí nunca es roja. La vi por televisión. Nunca ha habido intención de pisar al jugador, fue una jugada normal en el fútbol que no fue voluntaria. Nunca es roja. Creo que hoy en día, ninguna decisión de 50-50 fue para nosotros”.

El técnico argentino destacó la reacción del equipo tras quedarse con un jugador menos durante la última media hora. “Después de la roja, estuvimos hablando de mostrar que somos un equipo unido, ese era el momento de demostrarlo. El equipo demostró su capacidad de luchar. Estoy muy orgulloso. Los jugadores son los héroes y merecen todo el crédito”, declaró Pochettino ante los medios.

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“No hay partido fácil en la Copa del Mundo, como sacamos la victoria fue importante. Se trata más bien de cómo conseguimos la victoria, eso da valor a lo hecho por los futbolistas. La calidad del equipo es increíble, lo constatamos en las últimas semanas, a pesar de perder contra Portugal, por ejemplo, no dejamos de crecer y estamos orgullosos de eso”, señaló.

El sorteo determinó que el próximo rival de Estados Unidos será Bélgica, selección dirigida por Rudi García, a quien Pochettino manifestó conocer “muy bien”. El entrenador no ocultó el respeto por el potencial de los belgas, a quienes calificó como “repletos de calidad”.

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