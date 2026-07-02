Sueldos de hasta $18,5 millones por mes: cómo son las condiciones laborales del sector que más crece

Los salarios del sector petrolero oscilan entre $4,4 millones netos hasta más de $18 millones, según estimaciones privadas. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Trabajar en la industria del petróleo y el gas puede significar cobrar desde $4,4 millones netos hasta más de $18 millones, según el puesto, la experiencia, la cuenca donde se opera y el tamaño de la empresa. De acuerdo con una encuesta de la Fundación Contactos Energéticos, la mediana neta del sector se ubica en $8 millones mensuales, con un salario bruto mediano de $10,3 millones: la diferencia entre ambos —el descuento por cargas sociales e impuestos— ronda el 25 por ciento.

El descuento, no obstante, no es parejo. Los trabajadores no afiliados a un sindicato resignan el 25% de su remuneración bruta, mientras que los afiliados pierden el 20%, cinco puntos menos. Además, cuanto más alto es el sueldo, mayor es el recorte: quienes cobran hasta $4 millones brutos ven reducido su ingreso un 18,3%, pero ese porcentaje sube al 30,6% para quienes superan los 20 millones de pesos. Es el efecto de la progresividad del impuesto a las ganancias combinado con las contribuciones sindicales y previsionales.

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En cuanto a los ajustes salariales, el primer semestre de 2026 cerró con una suba mediana del 10 por ciento. Y el bono anual, ese plus que muchas empresas otorgan a fin de año o por resultados, ya no es una excepción: el 74% de los encuestados declaró recibirlo.

Más allá de las variaciones por cargo, experiencia o empresa, el grueso de los trabajadores petroleros cobra entre $6 millones y $ 9 millones por mes.

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Cuánto se paga en cada cuenca petrolera

La Argentina tiene varias cuencas petroleras activas, y los sueldos varían dependiendo la ubicación de las mismas. La razón tiene que ver con factores como la lejanía geográfica, las condiciones de trabajo, la productividad de los yacimientos y la presencia de grandes operadoras.

La cuenca Austral/Magallanes, ubicada en el extremo sur patagónico, lidera el ranking con un salario neto mediano de $9 millones. Le sigue la cuenca Neuquina —la más activa del país y epicentro de Vaca Muerta— con $8,9 millones, y el Golfo San Jorge, que abarca zonas de Chubut y Santa Cruz, con 8,8 millones de pesos. Las tres cuencas patagónicas se agrupan en la cima, con diferencias mínimas entre sí.

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A medida que se aleja de la Patagonia, el mapa salarial cambia. Las áreas de Administración/Oficinas centrales —que incluyen a quienes trabajan en las sedes corporativas, generalmente en Buenos Aires— registran una mediana de $7 millones. La cuenca Cuyana (Mendoza y San Juan) se ubica en $6,3 millones, y la categoría “Otra/No especificada” en $6,2 millones.

El caso más llamativo es el de la cuenca Noroeste, que agrupa yacimientos de Salta y Jujuy: su mediana neta es de apenas $1,4 millones, una cifra que la aleja por un gran margen del resto y que sugiere una composición de muestra con perfiles de menor seniority o condiciones de mercado laboral muy distintas a las de la Patagonia.

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La jerarquía define el rango

En cualquier industria, el cargo es uno de los principales determinantes del salario. La encuesta clasifica los niveles de seniority en siete categorías, y la diferencia entre el primero y el último es de casi tres veces.

Un profesional Junior —el nivel de entrada— cobra en la mediana 4,4 millones de pesos. El paso a Semi Senior implica un salto a $5 millones. Desde ahí, la curva se empina: el nivel Senior llega a $7 millones, el Advisor a $9 millones y la Gerencia a $9,5 millones. Los rangos de Dirección y C-Level (presidentes, CEOs, directores generales) alcanzan medianas de $12 millones y $13 millones respectivamente, aunque la banda intercuartílica —es decir, el rango donde se concentra el 50% central de los salarios— supera los 15 millones de pesos.

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La antigüedad en el puesto agrega otra capa de complejidad. Un C-Level con entre 6 y 10 años en el cargo registra la mediana más alta de toda la muestra: 18,5 millones de pesos. En el nivel de Dirección, la antigüedad tiene un efecto más estable, con valores que oscilan entre $10 millones y $13 millones según el tramo. Pero la relación no siempre es lineal: en el nivel Advisor, quienes llevan más de 11 años en el puesto registran una mediana de $5,3 millones, por debajo de quienes tienen entre 6 y 10 años ($9,8 millones), lo que puede reflejar trayectorias estancadas o perfiles que no ascendieron a posiciones de mayor responsabilidad.

Salarios por tipo de función

Más allá del nivel jerárquico, el área funcional también incide en el salario. La encuesta agrupa los cargos en familias de posición y los datos muestran una lógica clara: las funciones ligadas al negocio central —extraer, producir y dirigir— pagan más que las de soporte.

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Dirección/Alta Gerencia encabeza el ranking con una mediana neta de $11,5 millones. Le siguen Perforación/Workover con $10 millones —una función técnica de alta demanda y condiciones de trabajo exigentes— y Producción/Operaciones con $9,1 millones. Gerencia/Jefatura general e Ingeniería se ubican en $9 millones y $8,7 millones respectivamente.

FOTO DE ARCHIVO-Trabajadores son fotografiados durante la construcción de un gasoducto para transportar gas natural desde la formación Vaca Muerta en el oeste de Argentina hasta la provincia de Santa Fe, pasando por la provincia de Buenos Aires, en Macachín, La Pampa, Argentina. Abr 26, 2023. REUTERS/Martin Cossarini

En el segmento medio aparecen HSE/Calidad/Medio Ambiente y Reservorios/Subsuelo (ambas en $7,4 millones), Finanzas/Administración ($7,2 millones) y Comercial/Ventas ($7 millones). Los valores más bajos del relevamiento corresponden a Mantenimiento/Integridad ($5,8 millones), Compras/Abastecimiento ($5,6 millones) e IT/Sistemas/Datos/Digital ($5 millones), una brecha que refleja la menor valorización relativa de los perfiles tecnológicos dentro de una industria que aún prioriza el conocimiento técnico del subsuelo y las operaciones de campo.

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Diferencias por tamaño de empresa

Una empresa grande no garantiza automáticamente el sueldo más alto. Las firmas de entre 201 y 1.000 empleados son las que pagan el salario neto mediano más elevado: 8,9 millones de pesos. Las de más de 1.000 empleados —las grandes operadoras e integradas— registran una mediana levemente inferior, de $8 millones, aunque compensan con la cobertura de bono más extensa de toda la muestra: el 90% de su personal recibe algún bono, con un promedio equivalente a 2,7 sueldos anuales.

Las empresas medianas de 51 a 200 empleados muestran el salario más bajo de ese segmento ($6,6 millones), con una cobertura de bono del 53% y un promedio de 2,6 sueldos. Las firmas de 11 a 50 empleados pagan 7,3 millones con 54% de cobertura. Y las más chicas, de hasta 10 empleados —típicamente empresas de servicios o consultoras especializadas—, registran $5,3 millones netos en la mediana, aunque quienes reciben bono en ese segmento obtienen en promedio 3 sueldos, el valor más alto de la muestra en términos relativos.

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Los beneficios que completan el paquete

El salario no es el único elemento que define la compensación total. La encuesta también relevó los beneficios más frecuentes, y el home office lidera con amplitud: el 65% de los encuestados lo tiene disponible, un dato que rompe con la imagen tradicional del petrolero atado al yacimiento y refleja la expansión del trabajo remoto en las áreas corporativas y de soporte del sector.

Le siguen el flex time o flexibilidad horaria (42%), el acceso a gimnasio (41%) y el día de cumpleaños no laborable (36%). El comedor o vianda alcanza al 32% de los trabajadores —un beneficio más frecuente en quienes operan en campo—, mientras que las vacaciones adicionales están presentes en el 27% de los casos. El vehículo aparece en el 22%, las acciones de la empresa en el 15%, y los beneficios de MBA/posgrados y guardería cierran la lista con un 9% cada uno.