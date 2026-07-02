Deportes

Por qué Modric se convirtió en el motor de Croacia para eliminar a la Portugal de Cristiano Ronaldo

El mediocampista de 40 años fue señalado por el portero Dominik Livaković y el seleccionador Zlatko Dalić como el eje del vestuario y del mediocampo croata en el duelo de 16avos de final ante los lusos en Toronto

Guardar
Google icon
Modrić, con plata en 2018 y bronce en 2022, llegó a su quinta Copa del Mundo como referente de una generación que combina experiencia y energía juvenil dentro del vestuario croata (REUTERS/Peter Cziborra)
Modrić, con plata en 2018 y bronce en 2022, llegó a su quinta Copa del Mundo como referente de una generación que combina experiencia y energía juvenil dentro del vestuario croata (REUTERS/Peter Cziborra)

Croacia llegó a los octavos de final del Mundial 2026 con Luka Modrić como su referente más visible, y el partido ante Portugal en Toronto no será la excepción. A sus 40 años, el capitán de los Vatreni se convirtió en el eje alrededor del cual el seleccionador Zlatko Dalić construyó el plan para frenar a la selección portuguesa y a un Cristiano Ronaldo que disputó su sexta Copa del Mundo.

El propio Dominik Livaković fue el primero en poner sobre la mesa el peso simbólico y táctico de su capitán antes del duelo. “Estoy convencido de que el equipo y yo haremos todo lo posible para que Luka continúe su camino. Sabemos qué tipo de carreras tuvieron, y sé cuánto significa Luka para todos nosotros con sus consejos, su comportamiento en el campo y su formación”, declaró el golero en la rueda de prensa oficial previa al encuentro. En ese sentido agregó: “Solo puedo decir lo mejor a Luka: desde su comportamiento hasta los consejos que nos da, es un ejemplo para todos nosotros”.

PUBLICIDAD

Esa figura de referencia que Modrić ocupa dentro del vestuario croata tiene un correlato directo en el campo. Dalić identificó el mediocampo como la zona donde se definiría el partido, y fue allí donde el capitán debía marcar la diferencia. “Creo que la clave estará en el centro del campo, ahí es donde el partido se romperá. Portugal tiene un equipo fantástico, una amplia selección de jugadores que juegan un fútbol técnico y tendremos que tener cuidado allí”, señaló el seleccionador.

Frente a Vitinha y Bruno Fernandes, los nombres que el propio Dalić señaló como los ejes portugueses en esa zona, Croacia apostó por responder “con agresividad y un bloqueo sólido”.

PUBLICIDAD

Dominik Livaković acumuló cuatro victorias en tandas de penales en los dos últimos Mundiales y preparó el duelo ante Portugal con un análisis específico de los tiradores rivales (REUTERS/Peter Cziborra)
Dominik Livaković acumuló cuatro victorias en tandas de penales en los dos últimos Mundiales y preparó el duelo ante Portugal con un análisis específico de los tiradores rivales (REUTERS/Peter Cziborra)

Dalić reconoció que los resultados previos del grupo —victorias ante Panamá y Ghana— elevaron el estado anímico del plantel y generaron la química necesaria para afrontar la fase de eliminación directa.

El propio Livaković recordó que contra Panamá el equipo sintió “calambres”, pero que el apoyo de las gradas en Toronto fue determinante. “A veces pasa en el campo que el apoyo desde las gradas te ayuda y ahí es donde nos ayudó”, explicó. El mismo estadio donde los Vatreni ya habían actuado en la fase de grupos fue el escenario elegido para este duelo de octavos, y la familiaridad con el recinto no fue un detalle menor para el cuerpo técnico.

Del otro lado, Ronaldo llegó a Toronto con 25 apariciones en Copas del Mundo, una más que las 22 de Modrić. Sus trayectorias se cruzaron durante seis años en el Real Madrid, donde ganaron juntos 16 trofeos, entre ellos cuatro Champions League, y disputaron 222 partidos.

Ese respeto mutuo no impidió que Dalić advirtiera sobre los riesgos que representa el portugués. "Portugal está en la cima del fútbol mundial, tienen un entrenador fantástico y a Ronaldo, que puede marcar desde cualquier posición. Son técnicamente excelentes, defienden el balón de forma excelente y son realmente un equipo nacional completo", señaló el técnico croata. La advertencia incluyó un dato histórico que pesa: Croacia nunca ha vencido a Portugal en un partido oficial, solo en un amistoso.

Zlatko Dalić identificó el mediocampo como la zona donde se definiría el partido, con Vitinha y Bruno Fernandes como los ejes de Portugal frente a la agresividad y el bloqueo croata (Reuters/James Lang)
Zlatko Dalić identificó el mediocampo como la zona donde se definiría el partido, con Vitinha y Bruno Fernandes como los ejes de Portugal frente a la agresividad y el bloqueo croata (Reuters/James Lang)

El plan de Dalić para neutralizar al rival tuvo un punto específico de atención: el contraataque portugués. “Sabemos que tienen a un hombre que es especialista en rupturas, que es el mejor en ello. Lo estudiamos y lo vimos. Defender el contraataque es cuestión de concentración y depende de los jugadores poner el máximo esfuerzo. Es importante que no caigamos en fintas, especialmente en bloqueos”, detalló el seleccionador.

Aunque Portugal no fue del todo convincente en la fase de grupos —con empates ante Congo y Colombia—, Dalić fue categórico: “También dije de nosotros que después de la fase de grupos, empieza una competición completamente nueva. Todo lo que pasó antes debería olvidarse”.

Livaković, quien acumula una historia de penales decisivos con Croacia, también preparó esa instancia con análisis específicos. “Por supuesto, se está haciendo un análisis adicional de las sanciones. Se analizan muchos detalles, pero también se analizan a los porteros, así que siempre es una gran competencia entre tiradores y porteros”, explicó. Dalić lo respaldó con números: “Hemos ganado cuatro partidos en penaltis en los dos últimos Mundiales, así que mañana sigamos así. La concentración es importante en los tiradores, pero también la habilidad del portero. No es solo felicidad, es concentración".

Para Modrić, que acumula una medalla de plata del Mundial 2018 y un bronce en 2022, esta fue la quinta Copa del Mundo de su carrera. Para Ronaldo, la sexta. Ninguno de los dos ha ganado el torneo con su selección, y Toronto representó para ambos, según lo planteó el propio entorno de los equipos, será el último baile para conquistar el tan ansiado título.

Temas Relacionados

Luka ModricSelección Croacia Mundial 2026Selección Portugal Mundial 2026Dominik LivakovicZlatko DalicMundial 2026CopaMundial2026Deportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El récord de Messi que nadie le cuenta: los hinchas que le regaló a la selección argentina en el Mundial

En el Mundial 2026 hay hinchas de Argentina y hay hinchas de la Selección de Messi. Leo es la contraseña que inicia cualquier diálogo, como en otros tiempos ocurría con Maradona

El récord de Messi que nadie le cuenta: los hinchas que le regaló a la selección argentina en el Mundial

La conexión invisible entre Cabo Verde y la imagen que protege a la selección argentina durante el Mundial

El próximo viernes, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará al combinado africano por el pase a los octavos de final de la Copa del Mundo en Miami

La conexión invisible entre Cabo Verde y la imagen que protege a la selección argentina durante el Mundial

La mala noticia que recibió Alpine y Franco Colapinto en la Fórmula 1: el dato reglamentario que lo afecta para el resto del año

Un factor técnico pondrá a la escudería francesa en desventaja frente al resto de los equipos en la temporada. Los motivos

La mala noticia que recibió Alpine y Franco Colapinto en la Fórmula 1: el dato reglamentario que lo afecta para el resto del año

El emotivo video con el que Edinson Cavani se despidió de Boca Juniors: “Jamás me voy a arrepentir de haber venido”

Con tres años en el club, una rescisión anticipada de contrato y un video filmado desde La Bombonera, el delantero uruguayo cerró su ciclo xeneize con un mensaje que mezcló gratitud, dolor y la promesa de seguir acompañando al club desde donde le toque

El emotivo video con el que Edinson Cavani se despidió de Boca Juniors: “Jamás me voy a arrepentir de haber venido”

La escalofriante patada de la estrella de Estados Unidos que le valió la roja ante Bosnia en el Mundial

El equipo de Mauricio Pochettino se impuso 2-0 en California a pesar de la expulsión de Folarin Balogun y avanzó a los octavos de final

La escalofriante patada de la estrella de Estados Unidos que le valió la roja ante Bosnia en el Mundial

DEPORTES

El récord de Messi que nadie le cuenta: los hinchas que le regaló a la selección argentina en el Mundial

El récord de Messi que nadie le cuenta: los hinchas que le regaló a la selección argentina en el Mundial

La conexión invisible entre Cabo Verde y la imagen que protege a la selección argentina durante el Mundial

La mala noticia que recibió Alpine y Franco Colapinto en la Fórmula 1: el dato reglamentario que lo afecta para el resto del año

El emotivo video con el que Edinson Cavani se despidió de Boca Juniors: “Jamás me voy a arrepentir de haber venido”

La escalofriante patada de la estrella de Estados Unidos que le valió la roja ante Bosnia en el Mundial

TELESHOW

Mica Viciconte y Fabián Cubero en “Lo de Pampita”: “Tenemos un cajón con juguetes y disfraces. Hay que innovar la pareja”

Mica Viciconte y Fabián Cubero en “Lo de Pampita”: “Tenemos un cajón con juguetes y disfraces. Hay que innovar la pareja”

El reclamo de Paula Chaves a Pergolini, a 23 años de Súper M, y la reacción de Mario: “Vamos a juicio que te lo gano”

Volvió la “Placa planta” a Gran Hermano Generación Dorada: quiénes quedaron para la eliminación

La última publicación de Santiago Ríos, actor de Los Roldán y Cha Cha Cha, unos días antes de su muerte

Roberto Moldavsky, a puro humor con Tinelli en Infobae Mundial: “Para los hombres los 50 son fatales; es la caída”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky repudió el ataque ruso contra Kiev e insistió en que reforzar la defensa aérea es una prioridad absoluta para Ucrania

Zelensky repudió el ataque ruso contra Kiev e insistió en que reforzar la defensa aérea es una prioridad absoluta para Ucrania

Venezuela, dolor y rabia

Ante el temor por los ataques de Rusia al patrimonio cultural de Ucrania, el museo del Holodomor en Kiev retiró sus colecciones históricas

Crece la demanda de excursiones tras los avistamientos de ballenas jorobadas en Río de Janeiro

El Gobierno boliviano anunció una donación de más de 255.000 dosis de vacunas pentavalentes para Venezuela y Haití