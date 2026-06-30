Cuánta agua necesita el cuerpo para ayudar a bajar la presión arterial y proteger el corazón, según expertos

Cardiólogos explican que el equilibrio de líquidos influye en el volumen sanguíneo y en hormonas que ajustan los vasos, pero no es un remedio inmediato (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de agua es un hábito cotidiano recomendado por especialistas en salud, pero su relación directa con el control de la presión arterial continúa siendo motivo de consulta frecuente. Diversos cardiólogos señalan que una hidratación adecuada puede influir en la regulación de la salud cardiovascular, aunque no constituye un remedio inmediato.

Estudios recientes exploran cómo el equilibrio hídrico y el consumo de otras bebidas pueden favorecer la salud cardiovascular y reducir riesgos asociados a la hipertensión.

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¿Mantenerse hidratado reduce la presión arterial?

La infografía explica el impacto de la hidratación en la presión arterial y detalla las bebidas y hábitos saludables recomendados por la Clínica Mayo para su control. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre hidratación y presión arterial carece de carácter directo, aunque distintos estudios muestran un vínculo relevante. El cardiólogo Ian del Conde Pozzi, del Miami Cardiac & Vascular Institute de Baptist Health South Florida de Estados Unidos, señala que la deshidratación altera el volumen sanguíneo, con una consecuencia inicial de presión arterial reducida.

Ante esta situación, el organismo produce hormonas que contraen los vasos sanguíneos, lo que genera un aumento compensatorio de la presión. “La deshidratación puede, paradójicamente, provocar tanto hipotensión como hipertensión”, afirma Del Conde Pozzi, según la revista Prevention.

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En esa publicación, aparecen investigaciones que describen una relación entre el estado de hidratación y la capacidad corporal para regular la presión arterial. Un estudio publicado en Cureus muestra que las personas con hipertensión presentan un menor porcentaje de agua corporal total, un hallazgo que respalda la importancia de un equilibrio hídrico adecuado para la salud cardiovascular.

¿Cuánta agua se recomienda para evitar la deshidratación?

Una investigación publicada en Cureus halló que quienes tenían presión alta presentaban menos agua corporal total (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Clínica Mayo, la cantidad adecuada de agua para prevenir la deshidratación depende de factores como estado de salud, nivel de actividad física y sexo. Personas asignadas como hombres al nacer requieren cerca de 3,7 litros (15,5 tazas) de líquidos por día, mientras que para quienes fueron asignadas como mujeres la recomendación se ubica en 2,7 litros (11,5 tazas). Esta suma contempla no solo agua, sino también líquidos presentes en alimentos, como frutas, verduras, sopas y otras bebidas.

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El propósito consiste en asegurar funciones esenciales, como regulación de temperatura, transporte de nutrientes y eliminación de desechos. Las necesidades individuales presentan variación ante el esfuerzo físico y las condiciones ambientales. Olas de calor o actividades físicas intensas exigen un incremento en el consumo de líquidos para evitar consecuencias negativas sobre la salud del corazón.

Otras bebidas que favorecen una presión arterial saludable

Aunque el agua es la opción más sencilla para hidratarse, existen otras bebidas que pueden sumar beneficios para el control de la presión arterial. El té de hibisco resalta por su contenido de antioxidantes y su capacidad para reducir los niveles de presión arterial sistólica y diastólica. El jugo de granada aporta potasio y polifenoles, compuestos asociados a la salud cardiovascular y a la disminución de la presión arterial.

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Médicos citan bebidas con compuestos que pueden favorecer la salud vascular, como antioxidantes y nitratos dietéticos que aumentan el óxido nítrico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de remolacha contiene nitratos dietéticos, que en el organismo se convierten en óxido nítrico, un compuesto que ayuda a relajar los vasos sanguíneos y a mantener la presión bajo control. La leche baja en grasa constituye una fuente de calcio, potasio y magnesio, tres nutrientes clave destacados en la dieta DASH (Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión), reconocida por sus beneficios para la presión arterial.

Por último, el té verde ofrece catequinas que pueden mejorar la función vascular y contribuir a la reducción de la presión arterial. El consumo moderado de bebidas con cafeína, como el té y el café, puede formar parte de la ingesta diaria de líquidos.

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Cambios en el estilo de vida y cuándo consultar a un médico

El estado de hidratación constituye solo uno de los factores que inciden en la presión arterial. El cardiólogo y especialista en medicina vascular recomienda incorporar acciones complementarias, como mantener un peso apropiado, realizar actividad física de forma regular, reducir el consumo de sodio, limitar el alcohol, manejar el estrés y elegir alimentos con magnesio, potasio y fibra para favorecer la salud cardiovascular.

La Clínica Mayo estima alrededor de 3,7 litros diarios en personas asignadas hombres y 2,7 litros en asignadas mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta DASH sugiere un patrón alimentario enfocado en frutas, verduras, cereales integrales, proteínas magras y productos lácteos bajos en grasa, junto a una ingesta reducida de sodio y carnes rojas. Estudios citados por Prevention asocian este enfoque con una menor presión arterial y menor riesgo de complicaciones.

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El cardiólogo Christopher Davis, jefe en Humann, una empresa de bienestar y suplementos desarrollada junto a la Universidad de Texas, advierte sobre el peligro de la hipertensión no diagnosticada. “La mayoría de las personas pueden pasar años con la presión arterial elevada sin síntomas”, indica Davis, según declaraciones recogidas por Prevention. El control periódico con tensiómetros automáticos permite identificar alteraciones antes de que surjan manifestaciones como visión borrosa, dolores de cabeza, mareos o dolor torácico.

Lecturas de presión arterial repetidas superiores a 130/80 mm Hg —correspondientes a hipertensión de etapa 1— o a 140/90 mm Hg —etapa 2, según la American Heart Association (AHA)— requieren evaluación médica. El monitoreo sistemático y el tratamiento adecuado facilitan la prevención de consecuencias graves, como enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y daño renal.

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