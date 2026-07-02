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Zelensky repudió el ataque ruso contra Kiev e insistió en que reforzar la defensa aérea es una prioridad absoluta para Ucrania

El mandatario ucraniano sostuvo que las contribuciones al programa de la OTAN siguen siendo esenciales y “ayudan directamente a salvar vidas”. Además, afirmó que cada acuerdo bilateral alcanzado con sus socios para reforzar la defensa aérea “realmente marca la diferencia” entre la vida y la muerte frente a la invasión rusa

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"Hasta ahora, sabemos que, trágicamente, 13 personas murieron en este ataque ruso. Mis condolencias a sus familias y seres queridos", escribió Zelensky vía X.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, informó que al menos 13 personas murieron y más de 90 resultaron heridas tras un ataque ruso contra Kiev, que además causó daños en más de 20 puntos de la capital, principalmente en edificios residenciales.

Según el mandatario, Rusia lanzó durante la noche “más de 70 misiles de varios tipos contra Ucrania, casi la mitad de ellos balísticos, junto con casi 500 drones de ataque, incluidos ‘shaheds’ impulsados por chorro”. Agregó que “el golpe principal fue dirigido a Kiev” y que las defensas antiaéreas lograron interceptar “un número significativo de los objetivos entrantes, pero no todos”.

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Zelensky insistió en la necesidad urgente de reforzar la defensa aérea del país. "Los suministros de defensa aérea para Ucrania son una prioridad absoluta y crítica. Las contribuciones al programa PURL siguen siendo esenciales: ayudan directamente a salvar vidas“, afirmó.

Además, sostuvo que “cada acuerdo bilateral que alcanzamos con nuestros socios en materia de defensa aérea realmente marca la diferencia” y agradeció el apoyo de los países aliados.

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El humo se eleva desde un edificio de apartamentos dañado durante los ataques con misiles y drones rusos de la noche anterior, en el marco de la invasión rusa de Ucrania, en Kiev (Ucrania), el 2 de julio de 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
El humo se eleva desde un edificio de apartamentos dañado durante los ataques con misiles y drones rusos de la noche anterior, en el marco de la invasión rusa de Ucrania, en Kiev (Ucrania), el 2 de julio de 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

El mandatario indicó que las tareas de rescate continuaban en Kiev, donde los equipos de emergencia retiraban escombros, buscaban sobrevivientes y asistían a los afectados. “Se ha reportado daño en más de 20 sitios en toda la ciudad, la mayoría de ellos edificios residenciales comunes. También hubo daños en una estación de ambulancias, un instituto de investigación, un hotel y negocios”, señaló.

Zelensky precisó además que cinco personas resultaron heridas en la región de Kharkiv, entre ellas una menor de edad, mientras que otras dos sufrieron lesiones en la región de Kiev, donde también se registraron daños en infraestructura civil. Asimismo, indicó que durante la noche las fuerzas rusas atacaron las regiones de Sumy, Dnipro, Zaporizhzhia y Cherkasy.

El presidente ucraniano destacó la importancia de avanzar en acuerdos para fortalecer las capacidades antibalísticas y reiteró su expectativa de que Estados Unidos autorice licencias para sistemas Patriot y otras iniciativas de cooperación en materia de defensa. “Estos son los tipos de pasos que pueden detener esta guerra y prevenir ataques como este. Agradezco a todos los que están con Ucrania, con nuestra gente y con nuestros esfuerzos para proteger la vida”, concluyó en su mensaje en X.

Ante este escenario, el alcalde de la capital, Vitali Klitschko, afirmó que Kiev sufrió el mayor ataque de las fuerzas rusas desde el inicio de la invasión y agregó: “Mañana, 3 de julio, queda declarado como día de luto en Kiev, en memoria de las víctimas del ataque más masivo del enemigo contra la capital”.

Una explosión ilumina el cielo sobre la ciudad durante un ataque con misiles y drones rusos, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Kiev (Ucrania), el 2 de julio de 2026 (REUTERS/Anna Voitenko)
Una explosión ilumina el cielo sobre la ciudad durante un ataque con misiles y drones rusos, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Kiev (Ucrania), el 2 de julio de 2026 (REUTERS/Anna Voitenko)

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que lanzó un ataque nocturno contra objetivos militares en Kiev. De acuerdo con la versión la cartera, la planta Radioniks, que elabora “sistemas de navegación para misiles de crucero de emplazamiento terrestres de largo alcance Flamingo, misiles tácticos Fire Point 7 y 9, misiles Neptune-MD y misiles tierra-aire del Proyecto Clone”, fue bombardeada. El comunicado oficial señala que “las producciones de la fábrica influyen directamente en la capacidad de combate de la Fuerza Aérea Ucraniana y en sus defensas antiaéreas”.

El reporte militar también indicó daños en la planta de montaje ATLON AVIA, donde se producen los drones de largo alcance An-196 Liuti y los drones de asalto Magura UA, así como otros modelos de vehículos aéreos no tripulados. Entre los objetivos señalados figuran las fábricas Kievski Radiozavod y Trimen Ukraina, especializadas en sistemas de colimado y ópticos de puntería para tanques y blindados, además de piezas para múltiples tipos de drones espías y de ataque.

La empresa Kiev-25 del grupo PV group Ukraina, encargada de sistemas de lucha radioelectrónica Lima, también resultó alcanzada según el ministerio ruso. Además, el ataque incluyó la planta de ensamblaje aeronáutica Antonov, dedicada al diseño y producción de drones como el An-196 Liuti.

Varios residentes se encuentran junto a un bloque de apartamentos dañado durante un ataque con misiles y drones rusos, en el marco de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en Kiev, Ucrania, el 2 de julio de 2026 (REUTERS)
Varios residentes se encuentran junto a un bloque de apartamentos dañado durante un ataque con misiles y drones rusos, en el marco de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en Kiev, Ucrania, el 2 de julio de 2026 (REUTERS)

Tras el informe ruso y los detalles dados por el jefe de Estado ucraniano, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, anunció que el jueves se propondrán nuevas sanciones contra entidades que apoyan el complejo militar-industrial ruso, como respuesta al ataque masivo contra edificios residenciales en Kiev. “Seguiremos aumentando el coste hasta que Rusia entienda que no puede ganar”, publicó Kallas en la red X.

La funcionaria confirmó que el personal de la UE en Kiev se encuentra a salvo tras el bombardeo, que dejó al menos 13 personas muertas y decenas de heridos.

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