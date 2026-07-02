Medio Ambiente

Descubrieron miles de sismos diminutos en Alaska que dibujaron un nuevo mapa tectónico

Científicos usaron inteligencia artificial para localizar una estructura subterránea clave con impacto potencial en volcanes y grandes movimientos terrestres de la región

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Los glaciares del Himalaya: las cuevas de hielo en Alaska
Miles de pequeños terremotos bajo Alaska revelaron el borde oculto de la microplaca de Yakutat y aportaron pistas sobre grandes sismos y volcanes (Grosby Group)

Miles de pequeños terremotos bajo Alaska revelaron un borde oculto de la microplaca de Yakutat y aportan una pista para entender grandes sismos y actividad volcánica en el centro-sur del estado.

Los científicos identificaron una línea recta de unos 250 kilómetros formada por cerca de 3.000 sismos diminutos antes no detectados bajo la falla de Denali.

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Esa secuencia permitió delinear con gran precisión el borde de la microplaca de Yakutat ya subducida bajo el continente y abrió nuevas hipótesis sobre su relación con el terremoto de Denali de 2002 y con volcanes de la región.

El estudio, publicado el 4 de junio en The Seismic Record, localizó una franja de sismos que va de noroeste a sureste bajo el tramo central de la falla de Denali y la zona de sutura de la cordillera de Alaska.

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Un equipo liderado por Meghan Miller, sismóloga de la Universidad Nacional de Australia, informó que “miles de pequeños terremotos, previamente no detectados, forman un prominente grupo lineal que ilumina el borde preciso de la microplaca de Yakutat subducida y define la ubicación de cambios en la morfología de la losa que reflejan un cambio en el estado de esfuerzos”.

Mapa topográfico de Alaska. Cordillera de Alaska, Falla Denali, campo volcánico, símbolos triangulares, estrella amarilla, mapa de inserción de la región.
Un mapa topográfico detalla las características geológicas del centro de Alaska, incluyendo la Cordillera de Alaska, la Falla Denali, un campo volcánico y varias estaciones sísmicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo identificaron el borde oculto bajo Alaska

Para detectar esa señal, el equipo recurrió al aprendizaje automático y construyó un catálogo de terremotos con datos captados por estaciones sísmicas cercanas al tramo central de la falla de Denali y a la zona de sutura de la cordillera de Alaska.

Además, Miller y sus colegas instalaron siete sismómetros nuevos al sur de la falla de Denali, que atraviesa la cordillera de Alaska.

La investigadora dijo que ese método permitió descubrir información oculta en los datos, que resultaba difícil de ver con técnicas tradicionales. El equipo examinó datos de ruido sísmico entre terremotos para cartografiar el borde de la placa subducida con un nivel de detalle sin precedentes.

Los científicos usaron inteligencia artificial y aprendizaje automático para construir un catálogo sísmico y localizar la estructura subterránea bajo Alaska ( REUTERS/Lucas Jackson/File Photo)
Los científicos usaron inteligencia artificial y aprendizaje automático para construir un catálogo sísmico y localizar la estructura subterránea bajo Alaska ( REUTERS/Lucas Jackson/File Photo)

Qué muestra el hallazgo sobre la microplaca de Yakutat

La microplaca de Yakutat ya era conocida como una masa cortical que se introduce bajo la placa de América del Norte. En esa colisión también participa la placa del Pacífico, además, grandes fallas de la placa norteamericana, entre ellas la falla de Denali, añaden complejidad tectónica a la zona.

El nuevo trazado muestra que la placa subducida se extiende mucho más bajo América del Norte de lo que se creía. Incluso llega por debajo de la falla de Denali.

Miller declaró que poder identificar dónde está la microplaca de Yakutat en el subsuelo ayudó a entender mejor la tectónica regional.

La microplaca podría concentrar energía sísmica hacia la superficie a lo largo de esa línea recta bajo la cordillera de Alaska. Según ese medio, la colisión continua entre placas genera fuertes esfuerzos mecánicos y la interacción de esas estructuras influye en los patrones de terremotos y volcanes del centro-sur de Alaska.

La posible relación con el terremoto de 2002 y los volcanes

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El hallazgo respaldó teorías que vinculan la placa subducida de Yakutat con la sismicidad y la actividad volcánica del centro-sur de Alaska (Grosby Group)

Los autores plantearon que ese borde pudo influir en el inicio del terremoto de Denali de magnitud 7,9 de 2002, aunque lo presentaron como una hipótesis y no como una conclusión cerrada.

El estudio propuso que el margen nororiental de la microplaca de Yakutat, situado justo bajo la sección curva de la falla, influyó en la nucleación de ese sismo. La ubicación de la placa coincide con el punto de inicio del terremoto, que se sintió hasta Seattle. Ese medio añadió que explorar esa relación exigirá modelización computacional.

El trabajo también respaldó teorías que vinculan la placa subducida con campos volcánicos relativamente jóvenes de la zona. Los autores relacionaron la extensión lateral ahora documentada de la microplaca con el inicio cuaternario de campos volcánicos cerca de los márgenes norte y noreste de la placa cartografiada.

La imagen más precisa del borde de Yakutat reforzó la idea de que esa estructura subterránea interviene en varios procesos geológicos de Alaska. Los autores sostuvieron que ese borde puede influir a la vez en la sismicidad y en la actividad volcánica de la región.

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Microplaca de YakutatAlaskaTectónica de PlacasActividad Volcánica

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