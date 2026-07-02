América Latina

El Gobierno boliviano anunció una donación de más de 255.000 dosis de vacunas pentavalentes para Venezuela y Haití

El comunicado oficial del Ministerio de Salud y Deportes subrayó que la vacunación contribuirá a “reducir de forma directa la morbimortalidad infantil” en ambos países que enfrentan “complejos desafíos sociales y ambientales”

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Distribuyen 481.360 insumos médicos en cinco hospitales tras los terremotos en Venezuela (Archivo)
Distribuyen 481.360 insumos médicos en cinco hospitales tras los terremotos en Venezuela (Archivo)

Las autoridades sanitarias de Bolivia anunciaron el martes la donación de 255.507 dosis de la vacuna pentavalente a Venezuela y Haití, con el propósito de asegurar la continuidad de los servicios de inmunización en ambos países, que enfrentan “complejos desafíos sociales y ambientales”, según el Gobierno boliviano.

La iniciativa se canaliza a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de Bolivia, en coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), informó el Ministerio de Salud y Deportes en un comunicado. Del total de dosis, 127.475 serán enviadas a Venezuela y 128.032 a Haití, detalló la cartera sanitaria.

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“Esta contribución está dirigida a proteger a menores de cinco años contra cinco enfermedades de alta peligrosidad: difteria, tétanos, coqueluche (tosferina), hepatitis B y afecciones invasivas causadas por el Haemophilus influenzae tipo b (como meningitis y neumonías)”, precisó el ministerio.

El comunicado subrayó que la vacunación contribuirá a “reducir de forma directa la morbimortalidad infantil”. Las autoridades bolivianas prevén que las vacunas arriben a destino “en los próximos días, consolidando este aporte como un factor clave para garantizar la continuidad de servicios de inmunización” en Venezuela y Haití.

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La iniciativa se produjo una semana después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados en Venezuela, que causaron 2.295 fallecidos y dejaron a más de 12.000 personas sin hogar. Según trabajadores de ayuda humanitaria en diálogo con Associated Press, las consecuencias de los sismos generaron una grave crisis médica que podría provocar más muertes en los próximos días si no se logra contener la situación rápidamente.

Varias personas descansan mientras reciben tratamiento en un hospital de campaña tras los terremotos, en La Guaira (Venezuela), el 24 de junio de 2026 (REUTERS/Maxwell Briceno)
Varias personas descansan mientras reciben tratamiento en un hospital de campaña tras los terremotos, en La Guaira (Venezuela), el 24 de junio de 2026 (REUTERS/Maxwell Briceno)

Además, la emergencia colocó en evidencia la escasez crónica de médicos en el país, atribuida a años de crisis económica, falta de financiamiento y migración de profesionales de la salud.

Ahorita es realmente el tema que vemos ya prácticamente en puerta, es las infecciones que puedan traer consigo los pacientes que más tiempo tienen expuestos a, vamos a decir, el desastre”, declaró Eugenio Cova, jefe de la unidad de traumatología del Hospital del Oeste “Dr. José Gregorio Hernández”, en Caracas.

Hace mucho calor y hay mucha preocupación por posibles enfermedades transmitidas por portadores”, dijo Veronique Durroux, portavoz de la agencia humanitaria de la ONU para América Latina y el Caribe. “La gestión de residuos es un problema. La gestión de escombros, cuando se ve la magnitud de la devastación, es muy preocupante”.

Venezolanos en Bolivia reunieron medicamentos y ayuda para las víctimas de los terremotos

El pasado lunes, residentes venezolanos en el país andino lograron reunir siete toneladas de ayuda humanitaria destinadas a los damnificados por el doble sismos. La recolección incluyó medicamentos, alimentos no perecederos y ropa, con la colaboración de voluntarios y organizaciones como la fundación Equipo Solidario.

Una mujer organiza una colecta de víveres y donaciones para damnificados por los terremotos en Venezuela, el lunes 29 de junio de 2026 (EFE/Juan Carlos Torrejón)
Una mujer organiza una colecta de víveres y donaciones para damnificados por los terremotos en Venezuela, el lunes 29 de junio de 2026 (EFE/Juan Carlos Torrejón)

“Queremos agradecer a la comunidad internacional y a la comunidad boliviana por todo el apoyo que nos han brindado para lograr recolectar estas siete toneladas (...) Esperamos que esta ayuda continúe”, expresó María Franco, coordinadora de la fundación.

La presidenta de Equipo Solidario, Omayrú Hernández, señaló, en diálogo con la agencia EFE, que la prioridad del primer envío son los medicamentos, especialmente antibióticos, vitaminas para niños y suplementos alimenticios para mujeres embarazadas.

Uno de los centros principales de acopio se ubicó en Santa Cruz, la ciudad más poblada del país, donde también se recolectaron ropa, calzado, alimentos para mascotas y herramientas. Todo el material será enviado a Venezuela a través de gestiones coordinadas con la Cancillería de Bolivia y el Ministerio de Defensa. “Este es un proceso largo de recuperación, ningún país está preparado para enfrentar esto solo”, afirmó Hernández.

(Con información de EFE y Associated Press)

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