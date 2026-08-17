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Entrenamiento al fallo o con repeticiones en reserva: qué diferencias plantean los métodos y cuál conviene elegir

La forma de organizar las series puede modificar la exigencia de una rutina, el cansancio que deja cada ejercicio y el tipo de adaptación que se busca en fuerza y masa muscular

Ilustración de persona con sudor, dos mancuernas, estantes, barra olímpica, espejo y piso de gimnasio.
El entrenamiento de fuerza debate si conviene llegar al fallo muscular o trabajar con repeticiones en reserva según el objetivo de la rutina (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El entrenamiento de fuerza enfrenta una discusión sobre cuál es la manera indicada de enfrentar los ejercicios. Los expertos explican que la lógica no se reduce a levantar más peso o sumar más repeticiones, sino a decidir de qué manera se administra la exigencia dentro de cada sesión.

Durante mucho tiempo, las recomendaciones en el gimnasio se apoyaron en esquemas bastante rígidos sobre rangos de repeticiones, cargas y objetivos. Con el avance de las investigaciones, ese panorama se volvió más matizado.

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Hoy el foco no está solo en cuántas repeticiones se realizan, sino en cuán cerca del fallo queda cada serie, cuánto volumen total acumula una rutina y qué costo de fatiga deja ese trabajo. Según Men’s Fitness, una amplia variedad de cargas puede contribuir al crecimiento muscular si el esfuerzo es suficientemente alto, aunque no todos los métodos impactan igual en la fuerza, la recuperación o la potencia.

En ese marco, dos estrategias ocupan el centro del debate actual: entrenar hasta el fallo muscular y trabajar con repeticiones en reserva (RIR). Las dos forman parte de la planificación del esfuerzo y pueden integrarse en programas bien diseñados, pero no responden de la misma manera a todos los objetivos ni producen las mismas adaptaciones.

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Vista posterior de un hombre sentado en un banco de gimnasio, levantando mancuernas pesadas por encima de los hombros. Sus hombros musculosos son prominentes.
Las repeticiones en reserva permiten regular la intensidad del entrenamiento de fuerza sin llevar cada serie al máximo esfuerzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diferencias entre ambos métodos

El entrenamiento hasta el fallo muscular consiste en llevar una serie hasta el punto en que ya no es posible completar otra repetición con la técnica prevista. De acuerdo con el análisis de estudios de Brookbush Institute, se trata de una estrategia habitual dentro del entrenamiento de resistencia y suele asociarse con un alto nivel de esfuerzo por serie.

Este enfoque busca exprimir al máximo la capacidad momentánea del músculo en un ejercicio determinado, aunque también puede elevar la fatiga aguda y afectar el rendimiento posterior dentro de la misma sesión.

El trabajo con repeticiones en reserva, conocido como RIR, parte de una lógica distinta. En lugar de terminar la serie en el límite, propone detenerla antes, dejando un margen estimado de repeticiones posibles.

Los expertos del Brookbush Institute explican que este método funciona como una forma de regular la intensidad percibida y ordenar el esfuerzo sin necesidad de llegar siempre al máximo.

Mujer de 55 años en camiseta azul turquesa levanta una barra con pesas en un banco, asistida por una mujer de 39 años en camiseta gris en un gimnasio.
El entrenamiento al fallo muscular puede aumentar la fatiga, afectar la velocidad de ejecución y demorar la recuperación entre sesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de ahí aparecen las principales diferencias prácticas. La primera tiene que ver con la fatiga. El entrenamiento al fallo suele generar una demanda mayor dentro de cada serie y puede comprometer la velocidad de ejecución, la fuerza disponible para los ejercicios siguientes y la recuperación entre sesiones. Esa estrategia puede aumentar el esfuerzo percibido, el dolor muscular posterior y el tiempo necesario para recuperar el rendimiento, sobre todo en programas de alta frecuencia o con mucho volumen acumulado.

La segunda diferencia aparece en el tipo de adaptación que se busca priorizar. Según el artículo de Men’s Fitness, la hipertrofia puede lograrse con un rango amplio de cargas si las series se hacen lo bastante cerca del fallo, en general dentro de un margen de 0 a 3 RIR. Esa idea se apoya en el principio de reclutamiento de unidades motoras, que explica cómo el músculo incorpora progresivamente fibras de mayor umbral a medida que aumenta la fatiga.

Cerca del límite, ese reclutamiento tiende a completarse aun con cargas más livianas, lo que ayuda a entender por qué no hace falta trabajar siempre con mucho peso para estimular crecimiento muscular.

En cambio, las adaptaciones de fuerza máxima no parecen depender en la misma medida de alcanzar el fallo en cada serie. La intensidad de la carga, la especificidad con pesos altos y las adaptaciones neurales pesan más en ese objetivo que la cercanía absoluta al límite.

Hombre calvo con barba y camiseta gris hace remo con barra en un gimnasio, rodeado de pesas, racks y otras personas. Lleva rodilleras y correas.
La fuerza máxima depende más de la carga, los pesos altos y las adaptaciones neurales que de alcanzar el fallo en cada serie (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudios más recientes refuerzan esa idea con matices. Una investigación publicada en Medicine & Science in Sports & Exercise en septiembre de 2025 comparó una rutina de una sola serie por ejercicio hecha hasta el fallo con otra realizada con 2 RIR en personas entrenadas en fuerza durante ocho semanas.

El trabajo observó que ambos grupos mejoraron en la mayoría de las variables evaluadas. Varias medidas de hipertrofia tendieron a favorecer al grupo que entrenó hasta el fallo, aunque las diferencias absolutas fueron modestas, mientras que las mejoras en fuerza y resistencia muscular localizada resultaron similares entre condiciones.

Otro trabajo científico publicado en Psychological Reports analizó durante seis semanas a adultos previamente entrenados que trabajaron cerca del fallo, con 0 a 1 RIR, frente a otro grupo que dejó entre 4 y 6 RIR en sentadilla, press de banca y peso muerto. Según ese estudio, ambos grupos mejoraron de manera comparable en sentadilla, press de banca y peso muerto, sin diferencias claras en hipertrofia.

La investigación sí detectó cambios en características de las unidades motoras en el grupo que trabajó más cerca del fallo, un dato que los autores consideraron relevante para seguir explorando, aunque sin traducirlo de forma directa en una ventaja práctica definitiva.

Cuándo conviene usar cada método

La aplicación de cada uno depende del objetivo general, del momento de la planificación y del costo de fatiga que una rutina puede tolerar. El Brookbush Institute recomienda el trabajo hasta el fallo para objetivos de hipertrofia, resistencia muscular y fuerza máxima, pero aclara que no es la variable más influyente en la mayoría de los casos.

Según los expertos, el volumen total, la carga y la velocidad de repetición aparecen como factores con mayor peso en muchos resultados.

Hombre sobre un banco de pesas levantando una barra con discos. Una mujer de pie detrás de él lo asiste. Otros equipos de gimnasio son visibles.
La planificación del entrenamiento puede combinar fallo muscular y repeticiones en reserva para sostener volumen, técnica, potencia y recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma revisión plantea que varias series con repeticiones en reserva pueden ser más efectivas que una sola serie al fallo cuando se considera el volumen acumulado. Además, para programas orientados a potencia o para atletas con alta frecuencia semanal, dejar entre 1 y 2 RIR y sumar una serie adicional puede ayudar a sostener mejor la velocidad, la calidad técnica y la recuperación.

La evidencia disponible también sugiere que ambos métodos pueden alternarse o combinarse dentro de una misma planificación. El artículo de Men’s Fitness plantea que la programación actual admite más flexibilidad que los modelos tradicionales.

Bajo ese enfoque, el trabajo orientado a hipertrofia puede incluir cargas variadas con esfuerzo alto, mientras que el entrenamiento enfocado en fuerza se beneficia más de cargas pesadas y fatiga controlada.

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