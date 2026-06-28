La vacuna contra el HPV redujo a cero las muertes por cáncer de cuello uterino en mujeres jóvenes, según un estudio

El cáncer de cuello uterino ocupa el cuarto lugar entre los tumores más frecuentes en mujeres y su relación con el virus del papiloma humano es directa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de cuello uterino es uno de los tumores más frecuentes entre mujeres y está directamente vinculado al virus del papiloma humano (HPV). National Geographic recoge datos de un estudio reciente y de especialistas que identifican la persistencia de ciertas cepas del HPV como causa principal de la transformación de células cervicales en cáncer, sobre todo en mujeres jóvenes. Esta situación resalta la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano para disminuir la carga global de la enfermedad.

El HPV se transmite principalmente por contacto sexual y los especialistas advierten que la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino se deben a infecciones persistentes de este virus. Muchas infecciones remiten solas, pero las variantes de alto riesgo pueden causar lesiones precancerosas y tumores si no se tratan.

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La elevada transmisibilidad del HPVy las limitaciones en prevención y diagnóstico refuerzan la necesidad de educación, acceso a la vacuna y detección precoz como estrategias clave.

La prevención del cáncer de cuello uterino depende de la educación, el acceso a la vacuna contra el VPH y el diagnóstico temprano (Cortesía: Freepik)

El desarrollo y eficacia de la vacuna contra el HPV

Desde la aprobación de la vacuna Gardasil en 2006 y Gardasil 9 en 2014, la inmunización frente al HPV ha transformado la prevención del cáncer de cuello uterino.

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El profesor Peter Sasieni resalta que el objetivo de la vacuna es lograr una respuesta inmune fuerte y duradera antes de exponerse al virus. Gardasil 9, autorizada para niñas y niños entre nueve y 45 años, protege contra las cepas responsables de más del 90 % de estos cánceres, lo que resulta clave para la prevención.

Los especialistas recomiendan aplicar la vacuna antes del inicio de la vida sexual, idealmente entre los 11 y 12 años. El doctor Robert Frenck la describe como una “vacuna para prevenir el cáncer” y destaca que su protección cubre también otros tumores asociados al HPV, como los de garganta, ano, vulva, vagina y pene, además de prevenir las verrugas genitales. Evidencias recientes señalan que incluso una sola dosis podría ofrecer inmunidad suficiente en muchos casos.

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La vacuna Gardasil 9, aprobada para niñas y niños desde los nueve hasta los 45 años, cubre las cepas vinculadas a más del 90 % de los cánceres de cuello uterino (Cortesía: Infosalus)

Resultados y avances en la reducción del cáncer de cuello uterino tras la vacunación

El impacto de la vacunación masiva contra el HPV se refleja en los datos del estudio dirigido por Peter Sasieni. Analizando registros de mujeres vacunadas en el Reino Unido entre 2001 y 2024, se detectó una disminución del 100 % en la mortalidad por cáncer de cuello uterino en los grupos de 20 a 24 y 25 a 29 años, donde la cobertura de vacunación alcanzó hasta el 90%. En el grupo de 30 a 34 años, con menor acceso, la reducción de muertes llegó al 63%.

Sasieni señala que, aunque los resultados son notables, la ausencia total de fallecimientos en los grupos más jóvenes podría variar mínimamente en el futuro. No obstante, subraya que la salud pública logró el objetivo de reducir los casos y muertes por este tipo de cáncer.

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Andrea Tufano-Sugarman atribuye estos resultados a la duración de la respuesta inmunitaria generada por la vacuna y a su capacidad para cubrir las cepas peligrosas. Otros estudios confirman descensos similares en diagnósticos de lesiones precancerosas.

Un estudio del Reino Unido registró una reducción del 100 % en la mortalidad por cáncer de cuello uterino entre mujeres vacunadas de 20 a 29 años (Freepik)

Desafíos y obstáculos en la implementación global de la vacunación

A pesar de la alta eficacia demostrada, la cobertura de vacunación enfrenta retos sociales y de acceso. El doctor Frenck destaca la persistencia de mitos infundados, como la falsa relación entre la vacuna y la infertilidad o la idea de que fomenta el inicio temprano de la actividad sexual, que afectan la aceptación en algunos países como Estados Unidos. Solo el 63 % de la población ha recibido ambas dosis requeridas, según datos de 2025, lo que deja margen para mejorar la protección colectiva.

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La oncóloga Tufano-Sugarman advierte que, a nivel mundial, el principal obstáculo es la falta de acceso, no el rechazo. En regiones con menos recursos, la distribución insuficiente y los problemas logísticos dificultan alcanzar coberturas similares a las de Reino Unido, donde el 90% de las niñas recibe la vacuna.

Para los expertos, mejorar la disponibilidad y la información será clave para ampliar la protección y reducir desigualdades. El reto es lograr que estos avances lleguen a todos los contextos.

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Los mitos sobre la vacuna contra el VPH y la falta de acceso limitan la cobertura de vacunación en distintos países y regiones (Freepik)

Perspectivas futuras en la erradicación del cáncer de cuello uterino

El consenso entre los especialistas es que el avance de la vacunación puede llevar, en un futuro cercano, a la eliminación virtual de las muertes por cáncer de cuello uterino en las generaciones vacunadas.

El estudio del Reino Unido convierte una recomendación teórica en una advertencia vital: si una niña es inmunizada a los 12 o 13 años, su riesgo de morir por este cáncer antes de los 30 es prácticamente nulo. La doctora Stephanie Alimena enfatiza que la inmunización universal genera inmunidad colectiva, lo que reduce todas las formas de cáncer relacionadas con el HPV.

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Aunque estos logros no modifican los tratamientos actuales para quienes ya conviven con la enfermedad, los profesionales insisten en que la ampliación del acceso a la vacuna, la detección precoz y la atención oncológica seguirán siendo esenciales para abordar el cáncer de cuello uterino en todos los contextos.

El dato más relevante para la comunidad médica y la salud pública es que, en los grupos vacunados más jóvenes, el número de muertes por cáncer de cuello uterino ha caído a cero.

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