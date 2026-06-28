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Irán amenazó a los buques que no respeten sus reglas en el estrecho de Ormuz: “Conducirá a situaciones más complejas”

El régimen persa aseguró que reforzará el control sobre el paso marítimo y advirtió que cualquier cambio en el esquema actual elevará la tensión en la región

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Irán amenazó a los buques que no respeten sus reglas en el estrecho de Ormuz: “Conducirá a situaciones más complejas”
Irán amenazó a los buques que no respeten sus reglas en el estrecho de Ormuz: “Conducirá a situaciones más complejas”

El régimen de Irán amenazó este domingo a las embarcaciones que transitan por el estrecho de Ormuz al asegurar que cualquier intento de utilizar rutas distintas a las impuestas por Teherán incrementará la tensión en la región. El mensaje llega mientras persisten los enfrentamientos con Estados Unidos y crece el riesgo de nuevos incidentes en el corredor por donde circula una parte significativa del comercio mundial de petróleo y gas.

La advertencia fue formulada por el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien dejó claro que el régimen no aceptará modificaciones en el esquema de navegación que impulsa en el paso marítimo.

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“Cualquier intento de adoptar nuevos o diferentes mecanismos respecto a los que aplica la República Islámica de Irán solo conducirá a situaciones más complejas, retrasará la reapertura del estrecho de Ormuz y aumentará las tensiones”, afirmó el jefe de la diplomacia iraní.

Araghchi también pidió a los países involucrados que respeten el memorando de entendimiento firmado recientemente entre Teherán y Washington.

Insto a todas las partes a adherirse al memorando de entendimiento y a no permitir que ese acuerdo se desvíe de su curso”, señaló, en un momento en que ambas naciones se acusan mutuamente de incumplir el frágil pacto alcanzado tras meses de enfrentamientos.

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El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más sensibles del comercio marítimo internacional. Aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado que se comercializa en el mundo atraviesa esa vía que conecta el golfo Pérsico con el mar de Omán. Cualquier alteración en la seguridad del paso repercute de inmediato sobre los mercados energéticos y las cadenas globales de suministro.

La advertencia fue formulada por el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien dejó claro que el régimen no aceptará modificaciones en el esquema de navegación que impulsa en el paso marítimo (AP)
La advertencia fue formulada por el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien dejó claro que el régimen no aceptará modificaciones en el esquema de navegación que impulsa en el paso marítimo (AP)

En los últimos días, varias embarcaciones optaron por navegar más cerca de la costa de Omán en lugar de utilizar el corredor próximo al litoral iraní. Ese cambio provocó una reacción inmediata de Teherán, que insiste en mantener el control sobre el tránsito marítimo y considera que cualquier modificación pone en riesgo el proceso para normalizar la navegación en la zona.

La Guardia Revolucionaria iraní respaldó esa postura y anunció que intensificará la vigilancia sobre los barcos que atraviesen el estrecho. En un comunicado sostuvo que las embarcaciones que incumplan las medidas impuestas por Irán “serán tratadas con mayor firmeza que antes”, dejando abierta la posibilidad de acciones más severas contra quienes desobedezcan sus disposiciones.

En el mismo sentido, Mohammad Mokhber, asesor del régimen, aseguró que mientras Irán mantenga el control del estrecho “los sueños hegemónicos de Washington en la región no se harán realidad”.

La escalada verbal coincidió con una nueva ronda de acciones militares. El Comando Central de Estados Unidos informó que atacó diez objetivos militares iraníes como respuesta a lo que calificó como una continuidad de las agresiones contra la navegación comercial. Según Washington, los bombardeos alcanzaron depósitos de misiles y drones, además de instalaciones de radar ubicadas en la costa iraní.

Horas más tarde, Teherán anunció ataques de represalia contra bases estadounidenses situadas en Kuwait y Bahréin. Ambos gobiernos condenaron esas acciones, que aumentaron la preocupación sobre la estabilidad del Golfo Pérsico y evidenciaron la fragilidad del alto el fuego alcanzado meses atrás.

Mohammad Mokhber, asesor del régimen, aseguró que mientras Irán mantenga el control del estrecho “los sueños hegemónicos de Washington en la región no se harán realidad” (REUTERS)
Mohammad Mokhber, asesor del régimen, aseguró que mientras Irán mantenga el control del estrecho “los sueños hegemónicos de Washington en la región no se harán realidad” (REUTERS)

El memorando firmado entre Estados Unidos e Irán contemplaba un período de 60 días de libre tránsito para los buques comerciales entre el golfo Pérsico y el mar de Omán sin cargos adicionales. Sin embargo, las continuas acusaciones por presuntas violaciones del acuerdo y la creciente militarización del estrecho han debilitado ese entendimiento.

La tensión también se trasladó al frente libanés. Israel lanzó nuevos ataques en el sur del Líbano, mientras el régimen iraní calificó esas operaciones como “una violación flagrante” del acuerdo alcanzado recientemente. Paralelamente, dirigentes de Hezbollah cuestionaron el pacto impulsado para el desarme del grupo y advirtieron sobre el riesgo de nuevos enfrentamientos.

Con las amenazas iraníes sobre el estrecho de Ormuz y el intercambio de ataques con Estados Unidos, el escenario vuelve a situar a uno de los corredores marítimos más importantes del planeta en el centro de la crisis regional. La incertidumbre sobre la seguridad de la ruta mantiene en alerta a la comunidad internacional por el impacto que una nueva escalada podría tener sobre el comercio mundial y el abastecimiento energético.

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