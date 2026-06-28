La fuerte autocrítica del director de Alpine luego de la difícil carrera que tuvieron Colapinto y Gasly en el GP de Austria

Diálogo entre Nielsen y Colapinto, quien sufrió al volante del monoplaza en Austria (AlpineF1Team)

Franco Colapinto cerró un fin de semana complicado en el Red Bull Ring de Spielberg con un 15º puesto en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1. Fallas de potencia en su Alpine y problemas de adherencia marcaron su domingo.

Desde los primeros metros de la carrera, el piloto bonaerense alertó por radio que su auto había perdido potencia. En su diálogo con el ingeniero Stuart Barlow, quedó en evidencia la magnitud del inconveniente.

PUBLICIDAD

“No tengo boost, no tengo potencia”, advirtió el argentino de 23 años. Barlow intentó contenerlo, pero Colapinto fue contundente: “Stu, no tengo potencia en ningún lado”.

El piloto de Pilar llegó a Austria con cuatro cosechas de puntos en siete fechas, entre las que se destacaron un sexto lugar en Miami y un séptimo en Canadá, sus mejores actuaciones en la Máxima hasta el momento.

PUBLICIDAD

Esos resultados se dieron en un momento de mayor competitividad para Alpine. Pese a ese progreso, en Barcelona volvieron a aparecer las limitaciones de rendimiento del monoplaza. En el campeonato actual, la escudería francesa ocupa la quinta posición con 57 puntos, aunque Racing Bulls se acerca con 41.

“Fue un fin de semana difícil con el motor y la parte eléctrica, que costó más que otros fines de semana. fue un día muy malo", marcó el argentino en diálogo con los medios. La escudería se hizo cargo de que el medio mecánico no fue el adecuado para dar pelea. Quien ofició como vocero fue Steve Nielsen, director de Alpine.

PUBLICIDAD

“La evaluación honesta es que nos faltó ritmo para competir realmente este fin de semana, y no estábamos en posición para luchar por puntos cuando cayó la bandera a cuadros. Hicimos todo lo posible por darnos una oportunidad y mantenernos cerca de los Racing Bulls, incluso cambiando a Pierre (Gasly) a una estrategia de tres paradas bajo el auto de seguridad virtual (VSC). Sin embargo, eso no hizo mucha diferencia en el resultado final, lo que demuestra que no tuvimos velocidad este fin de semana", subrayó el ingeniero.

“Debemos asegurarnos de que esto sea solo un bache y no una tendencia, y necesitamos entender por qué y corregirlo rápidamente. Ambos pilotos tuvieron salidas lentas debido a la falta de impulso, lo que debemos analizar, ya que las largadas han sido uno de nuestros puntos fuertes este año. No estamos contentos con el resultado, pero sabemos que estas cosas fluctúan a lo largo del año y lo principal es reaccionar y continuar mejorando el rendimiento del auto", continuó.

PUBLICIDAD

“Cabe destacar también que nuestro equipo de boxes hizo un trabajo excelente hoy y tuvo un papel fundamental en cinco muy buenas paradas en boxes en condiciones calurosas, lo cual no es una tarea fácil. Esperamos recuperarnos y mostrar actuaciones más parecidas a las que vimos al inicio de la temporada. El próximo fin de semana es la carrera de casa para Enstone y los aficionados siempre son increíbles en Silverstone, así que trabajaremos duro para lograr un resultado positivo y ofrecer un buen espectáculo”, concluyó Nielsen.

Gasly, quien finalizó 13°, también expresó su incomodidad por el rendimiento del auto: “Hay bastante que debemos entender después de esa carrera, que probablemente fue la más dura de la temporada. Se sintió difícil en cuanto a agarre y balance del auto, y hubo mucha degradación. Tuve que hacer tres paradas porque mis neumáticos se desgastaban muy rápido. La carrera no empezó de la mejor manera al tener un problema de potencia en las rectas. Perdimos posiciones y luego quedamos en tráfico, pero finalmente, incluso con aire limpio, no teníamos el ritmo y, como mencioné, sufrimos mucha degradación. Fuimos buenos el domingo en Barcelona, y allí hacía realmente calor, así que era optimista de que eso jugaría a nuestro favor en comparación con los Racing Bulls, pero no fue así, así que hay mucho en lo que debemos trabajar. Está claro en qué necesitamos mejorar y sé que el equipo buscará respuestas para que podamos reaccionar de inmediato antes del fin de semana de Sprint que se avecina en Silverstone”, buscó ser optimista.

PUBLICIDAD

“No fue el fin de semana más fácil y, en general, realmente no pudimos encontrar el ritmo ni el agarre. Nos costó hallar un buen balance y la carrera fue muy larga; las altas temperaturas de la superficie de la pista significaron que poníamos mucha energía en los neumáticos, especialmente en los traseros. El ritmo al salir de boxes fue fuerte con neumáticos frescos y luego cayó de manera bastante agresiva durante el stint, y cuanto más deslizábamos, más se calentaban los neumáticos”, fue el análisis de Colapinto compartido en el comunicado de Alpine.

El bonaerense anticipó que tendrán horas extra en el búnker de Enstone: #Debemos entender un poco más qué ocurrió, ya que normalmente somos más fuertes en carrera y hoy no fue así. Tuve una muy mala salida por falta de impulso, lo que significó que ya estábamos peleando desde el fondo desde la primera vuelta. Hubo buenas peleas y batallas en pista, pero queremos estar luchando más arriba, que es lo que aspiramos a hacer en Silverstone el próximo fin de semana”.

PUBLICIDAD