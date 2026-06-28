Deportes

El gesto del Dibu Martínez cuando descubrió que le hablaban de un medio de Bangladesh

Cuando ya se retiraba del AT&T Stadium tras el triunfo de Argentina contra Jordania, el arquero escuchó los llamados y regresó hacia los periodistas asiáticos, saludó con afecto y les brindó un mensaje especial a los hinchas

Guardar
Google icon

El arquero argentino se detuvo ante periodistas bangladesíes, expresó afecto por su hinchada y reflejó la devoción nacida en Qatar

La relación entre Bangladesh y la selección argentina vivió un nuevo capítulo tras el triunfo 3-1 del conjunto dirigido por Lionel Scaloni ante Jordania en el Mundial. Una escena inesperada en la zona mixta del AT&T Stadium de Arlington se volvió viral cuando Emiliano Dibu Martínez se detuvo antes de retirarse al escuchar los llamados de un medio bangladesí.

El arquero titular, que acababa de cerrar la fase de grupos, interrumpió su salida de la zona mixta para regresar y hablar con los periodistas asiáticos. La entrevista, breve pero emotiva, incluyó un saludo especial y varias declaraciones que reflejaron el aprecio mutuo entre el futbolista y la hinchada de Bangladesh.

PUBLICIDAD

Me encanta Bangladesh”, inició el arquero, generando una reacción entusiasta en el reportero. Luego, amplió: “Me encanta. Me encantan los aficionados. He estado allí, y realmente adoro el país”. El periodista, aprovechando el momento, le transmitió la expectativa del país asiático: “Esperan con muchas ganas que Argentina juegue la final otra vez”. La respuesta de Martínez fue inmediata y sincera: “Sí, lo sé, sé lo locos que están por nosotros. La experiencia de estar allí... Me encanta el apoyo. Me encanta cómo, en cierto modo, son argentinos. Todo mi cariño para Bangladesh”.

Emiliano Martínez expresó su agradecimiento por el fanatismo de Bangladesh (Reuters/Tim Heitman)
Emiliano Martínez expresó su agradecimiento por el fanatismo de Bangladesh (Reuters/Tim Heitman)

El lazo entre ambos países no es reciente. En la edición anterior del Mundial, celebrada en Qatar, Bangladesh se viralizó en redes sociales por su apoyo incondicional a la selección argentina. Caravanas multitudinarias tras cada victoria y celebraciones masivas se hicieron habituales, mostrando una devoción pocas veces vista hacia un equipo extranjero.

PUBLICIDAD

Este fenómeno de admiración tiene raíces profundas. Según datos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en agosto de 2012 nació el grupo “Argentina Football Fans Bangladesh”, fundado por Saif Tanvir. La comunidad creció hasta convertirse en un verdadero ejército de seguidores que siguen cada partido y cada noticia del equipo, sin importar horarios ni distancias. El propio grupo difundió el video donde Martínez dedicó palabras a Bangladesh, consolidando aún más el vínculo.

La relación se vio fortalecida en 2023, cuando el arquero del Aston Villa visitó Bangladesh y fue recibido como una figura de enorme relevancia. Al llegar a Dhaka, la capital, una escolta de seguridad lo acompañó y compartió momentos con la primera ministra, Sheikh Hasina. “Bienvenido al Westin Dhaka”, se leía en los platos del hotel donde se alojó, mientras tortas y muffins decorados con los colores y símbolos argentinos le daban la bienvenida. Tras su breve estadía, Martínez compartió imágenes del recorrido en sus redes sociales, mostrando gratitud y felicidad por el recibimiento.

Emiliano Martínez Bangladesh
Así lo recibieron en el hotel en el que se alojó el Dibu en su visita a Bangladesh (@emi_martinez26)

El fanatismo no comenzó en la última década. La historia se remonta a 1986, cuando el partido entre Argentina e Inglaterra y la figura de Diego Maradona dejaron una huella indeleble en la sociedad bangladesí. “Maradona hipnotizó a los bangladesíes con su habilidad como nunca lo hizo nadie. La Mano de Dios también provocó un feroz debate, pero la mayoría decidió pasarlo por alto porque el recuerdo de Malvinas todavía estaba vivo entre nosotros”, relató años atrás Mehedi Sujan, el periodista y editor de uno de los principales diarios en inglés del país, el New Age. La eliminación de Brasil en ese Mundial dejó a Argentina como máxima opción de apoyo, y el sentimiento se consolidó con el paso de los años.

En septiembre de 2011, la pasión llegó a su punto más alto cuando la selección, con Alejandro Sabella como entrenador, aterrizó en Bangladesh para disputar un amistoso frente a Nigeria. El estadio nacional colapsó con la presencia de Lionel Messi, y las autoridades instalaron pantallas gigantes en toda la ciudad para que nadie se perdiera el evento.

De esta manera, el arquero protagonizó un nuevo episodio de la conexión entre ambos países, nutrida por la historia, la admiración y los gestos de cercanía, que encuentra en el fútbol un canal permanente de comunicación. Argentina, tras superar la fase de grupos, se prepara para enfrentar a Cabo Verde en 16avos de final. El choque se llevará a cabo el viernes 3 de julio en Miami.

Temas Relacionados

Selección Argentina Mundial 2026Emiliano MartínezLionel MessiCopaMundial2026Deportes-ArgentinaMundial 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La increíble escena en la TV de Irán durante el vibrante final de Austria-Argelia: “¿Por qué juegan con nuestros sentimientos”

El combinado de Medio Oriente estuvo por un puñado de segundos clasificado a los 16avos de final, pero el gol de los europeos en el minuto 96 truncó sus aspiraciones

La increíble escena en la TV de Irán durante el vibrante final de Austria-Argelia: “¿Por qué juegan con nuestros sentimientos”

Del “completo desastre” en la largada al “balance terrible”: el diálogo de Colapinto con su ingeniero tras el GP de Austria

El piloto argentino se mostró molesto por la falta de potencia y la puesta a punto de su Alpine en Circuito Red Bull Ring

Del “completo desastre” en la largada al “balance terrible”: el diálogo de Colapinto con su ingeniero tras el GP de Austria

El alocado festejo de los hinchas de Argelia tras recibir el gol de Austria que los salvó de enfrentar a España en el Mundial

Los argelinos vivieron momentos de tensión hasta el final y saltaron de alegría tras el empate del rival en tiempo de descuento. Se medirán ante Suiza en la siguiente ronda

El alocado festejo de los hinchas de Argelia tras recibir el gol de Austria que los salvó de enfrentar a España en el Mundial

El comunicado de Racing de Córdoba en apoyo al futbolista Lucas Trejo tras la muerte de su familia en los terremotos de Venezuela

El club se expresó en redes sociales para brindar contención al jugador que pasó por la institución cordobesa

El comunicado de Racing de Córdoba en apoyo al futbolista Lucas Trejo tras la muerte de su familia en los terremotos de Venezuela

La esposa del exjugador de la MLB, Gorkys Hernández, murió tras los terremotos de Venezuela

El exbeisbolista confirmó este sábado en Instagram el fallecimiento de Deisy Tovar de Hernández, de 36 años, tras el derrumbe del Hotel Eduards en Macuto, estado La Guaira, luego de dos sismos consecutivos

La esposa del exjugador de la MLB, Gorkys Hernández, murió tras los terremotos de Venezuela

DEPORTES

La increíble escena en la TV de Irán durante el vibrante final de Austria-Argelia: “¿Por qué juegan con nuestros sentimientos”

La increíble escena en la TV de Irán durante el vibrante final de Austria-Argelia: “¿Por qué juegan con nuestros sentimientos”

Del “completo desastre” en la largada al “balance terrible”: el diálogo de Colapinto con su ingeniero tras el GP de Austria

El alocado festejo de los hinchas de Argelia tras recibir el gol de Austria que los salvó de enfrentar a España en el Mundial

El comunicado de Racing de Córdoba en apoyo al futbolista Lucas Trejo tras la muerte de su familia en los terremotos de Venezuela

La esposa del exjugador de la MLB, Gorkys Hernández, murió tras los terremotos de Venezuela

TELESHOW

Romina Gaetani habló de los últimos momentos de Ernestina Pais antes de su muerte: “Ella estaba muy feliz”

Romina Gaetani habló de los últimos momentos de Ernestina Pais antes de su muerte: “Ella estaba muy feliz”

El funeral de Ernestina Pais: el último adiós de familiares y amigos durante la emotiva ceremonia en el cementerio

La conmovedora despedida a Ernestina Pais: el dolor de familiares, colegas y amigos

La K’onga celebró 23 años de carrera: del recuerdo de los comienzos al éxito de su gira internacional

De Sergio Denis a la gloria de México 86: la canción que se convirtió en cábala de los campeones del mundo

INFOBAE AMÉRICA

Terremoto en Venezuela: EEUU inició una evaluación del Puerto de La Guaira para facilitar el ingreso de ayuda humanitaria

Terremoto en Venezuela: EEUU inició una evaluación del Puerto de La Guaira para facilitar el ingreso de ayuda humanitaria

En Nicaragua, los finqueros deben buscar cortadores casa por casa para la cosecha de café

Panamá recibe 2.5 veces más lluvia que el promedio del planeta, por lo que el reto no es el agua, es la gestión gubernamental, afirma la Cámara de Comercio

Múltiples accidentes de tránsito dejan dos muertos y un lesionado en El Salvador

Un siglo de Mel Brooks: de combatir en la Segunda Guerra a genio del humor