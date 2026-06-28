El gesto del Dibu Martínez cuando descubrió que le hablaban de un medio de Bangladesh

El arquero argentino se detuvo ante periodistas bangladesíes, expresó afecto por su hinchada y reflejó la devoción nacida en Qatar

La relación entre Bangladesh y la selección argentina vivió un nuevo capítulo tras el triunfo 3-1 del conjunto dirigido por Lionel Scaloni ante Jordania en el Mundial. Una escena inesperada en la zona mixta del AT&T Stadium de Arlington se volvió viral cuando Emiliano Dibu Martínez se detuvo antes de retirarse al escuchar los llamados de un medio bangladesí.

El arquero titular, que acababa de cerrar la fase de grupos, interrumpió su salida de la zona mixta para regresar y hablar con los periodistas asiáticos. La entrevista, breve pero emotiva, incluyó un saludo especial y varias declaraciones que reflejaron el aprecio mutuo entre el futbolista y la hinchada de Bangladesh.

PUBLICIDAD

“Me encanta Bangladesh”, inició el arquero, generando una reacción entusiasta en el reportero. Luego, amplió: “Me encanta. Me encantan los aficionados. He estado allí, y realmente adoro el país”. El periodista, aprovechando el momento, le transmitió la expectativa del país asiático: “Esperan con muchas ganas que Argentina juegue la final otra vez”. La respuesta de Martínez fue inmediata y sincera: “Sí, lo sé, sé lo locos que están por nosotros. La experiencia de estar allí... Me encanta el apoyo. Me encanta cómo, en cierto modo, son argentinos. Todo mi cariño para Bangladesh”.

Emiliano Martínez expresó su agradecimiento por el fanatismo de Bangladesh (Reuters/Tim Heitman)

El lazo entre ambos países no es reciente. En la edición anterior del Mundial, celebrada en Qatar, Bangladesh se viralizó en redes sociales por su apoyo incondicional a la selección argentina. Caravanas multitudinarias tras cada victoria y celebraciones masivas se hicieron habituales, mostrando una devoción pocas veces vista hacia un equipo extranjero.

PUBLICIDAD

Este fenómeno de admiración tiene raíces profundas. Según datos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en agosto de 2012 nació el grupo “Argentina Football Fans Bangladesh”, fundado por Saif Tanvir. La comunidad creció hasta convertirse en un verdadero ejército de seguidores que siguen cada partido y cada noticia del equipo, sin importar horarios ni distancias. El propio grupo difundió el video donde Martínez dedicó palabras a Bangladesh, consolidando aún más el vínculo.

La relación se vio fortalecida en 2023, cuando el arquero del Aston Villa visitó Bangladesh y fue recibido como una figura de enorme relevancia. Al llegar a Dhaka, la capital, una escolta de seguridad lo acompañó y compartió momentos con la primera ministra, Sheikh Hasina. “Bienvenido al Westin Dhaka”, se leía en los platos del hotel donde se alojó, mientras tortas y muffins decorados con los colores y símbolos argentinos le daban la bienvenida. Tras su breve estadía, Martínez compartió imágenes del recorrido en sus redes sociales, mostrando gratitud y felicidad por el recibimiento.

PUBLICIDAD

Así lo recibieron en el hotel en el que se alojó el Dibu en su visita a Bangladesh (@emi_martinez26)

El fanatismo no comenzó en la última década. La historia se remonta a 1986, cuando el partido entre Argentina e Inglaterra y la figura de Diego Maradona dejaron una huella indeleble en la sociedad bangladesí. “Maradona hipnotizó a los bangladesíes con su habilidad como nunca lo hizo nadie. La Mano de Dios también provocó un feroz debate, pero la mayoría decidió pasarlo por alto porque el recuerdo de Malvinas todavía estaba vivo entre nosotros”, relató años atrás Mehedi Sujan, el periodista y editor de uno de los principales diarios en inglés del país, el New Age. La eliminación de Brasil en ese Mundial dejó a Argentina como máxima opción de apoyo, y el sentimiento se consolidó con el paso de los años.

En septiembre de 2011, la pasión llegó a su punto más alto cuando la selección, con Alejandro Sabella como entrenador, aterrizó en Bangladesh para disputar un amistoso frente a Nigeria. El estadio nacional colapsó con la presencia de Lionel Messi, y las autoridades instalaron pantallas gigantes en toda la ciudad para que nadie se perdiera el evento.

PUBLICIDAD

De esta manera, el arquero protagonizó un nuevo episodio de la conexión entre ambos países, nutrida por la historia, la admiración y los gestos de cercanía, que encuentra en el fútbol un canal permanente de comunicación. Argentina, tras superar la fase de grupos, se prepara para enfrentar a Cabo Verde en 16avos de final. El choque se llevará a cabo el viernes 3 de julio en Miami.