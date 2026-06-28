La denuncia por violación que sacude al plantel de Cabo Verde antes del choque ante Argentina en el Mundial

Cabo Verde llega al cruce con Argentina en crisis judicial que involucra al capitán Ryan Mendes (Reuters/Troy Taormina)

A pocos días del esperado cruce entre Cabo Verde y la selección argentina por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la atención sobre el equipo africano se ha desplazado de lo deportivo a un caso judicial que involucra a su capitán, Ryan Mendes. El delantero, una de las figuras de la histórica campaña caboverdiana, enfrenta una investigación por violación en Nueva Zelanda, según confirmó el medio brasileño Globo Esporte.

El hecho que sacudió la concentración de Cabo Verde ocurrió en marzo de este año, durante una gira de partidos amistosos en Oceanía. De acuerdo con la información divulgada por Globo Esporte, la denuncia fue presentada por una intérprete brasileña que trabajó con la delegación caboverdiana durante la Fecha FIFA. La mujer relató que el 27 de marzo, tras el encuentro entre Cabo Verde y Chile en Auckland, sufrió una agresión sexual en el hotel donde se alojaba el plantel.

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El futbolista de 36 años es señalado en una causa por agresión sexual denunciada en abril en Auckland (REUTERS/Bernadett Szabo)

La intérprete, residente en Nueva Zelanda, fue contratada por la Federación de Fútbol local para asistir a la delegación africana en las actividades y partidos amistosos. Según el testimonio presentado ante las autoridades, la mujer fue convocada a una habitación del hotel para cumplir tareas laborales, pero al llegar se encontró con un ambiente de fiesta junto a los jugadores. Poco después, regresó a su habitación sintiéndose indispuesta, pero fue sorprendida por el capitán caboverdiano, quien ingresó a la fuerza y la violó, de acuerdo con su declaración ante la policía.

El incidente fue reportado oficialmente el 10 de abril en una comisaría de Auckland. La policía local confirmó en un comunicado al New Zealand Herald la apertura de una investigación sobre la base de la denuncia recibida, aunque evitó aportar más detalles sobre el proceso o los involucrados. Dicha pesquisa involucra directamente a Ryan Mendes, experimentado delantero de 36 años que milita en el Igdir FK de Turquía y ejerce la capitanía del seleccionado.

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La propia víctima recibió atención médica en una clínica especializada en asistencia a sobrevivientes de violencia sexual, donde se le realizaron exámenes forenses. El informe médico identificó lesiones en las zonas genitales y hematomas en distintas partes del cuerpo, lo que fue incorporado como prueba en la investigación.

Ryan Mendes quedó bajo investigación en Nueva Zelanda (REUTERS/Phil Noble)

Cuando la noticia se hizo pública en mayo, la Federación de Fútbol de Nueva Zelanda notificó formalmente a la FIFA sobre la existencia de la denuncia y la investigación en curso. Andrew Pragnell, director ejecutivo del organismo oceánico, afirmó que el caso fue remitido al máximo ente del fútbol internacional “basado en los informes”, según replicó Globo Esporte.

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La FIFA, por su parte, manifestó a Globo Esporte que “trata con la mayor gravedad cualquier queja de conducta inapropiada y tiene un proceso claro para que cualquier persona involucrada con el fútbol pueda reportar un incidente”. La entidad subrayó que “está en contacto con las autoridades de Nueva Zelanda. No haremos comentarios adicionales en este momento”.

“Como regla general, los órganos judiciales independientes de la FIFA no hacen comentarios sobre las denuncias que pueden o no haber recibido, ni confirman o niegan la existencia de investigaciones en curso sobre supuestos casos. Si deciden hacer pública cualquier información, se hará en el momento y de la manera que consideren apropiada”, especificó la organización a través de un comunicado que replicó Globo Esporte.

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En el plano deportivo, Cabo Verde vive el momento más trascendente de su fútbol. La clasificación a la segunda fase del Mundial 2026 constituye un hito sin precedentes para el país, que participa por primera vez en la cita máxima del fútbol. El equipo llegó a Nueva Zelanda en marzo para disputar dos amistosos: cayó 4-2 ante Chile en el mismo día del hecho denunciado y empató 1-1 contra el seleccionado anfitrión.

Este episodio ha provocado un cambio abrupto en el clima festivo que rodeaba al plantel africano, que había captado la simpatía de muchos aficionados por su sorprendente desempeño en el Mundial. La noticia del caso judicial se conoció a partir de los reportes de Globo Esporte, que siguió de cerca el avance de la denuncia y la respuesta de las instituciones futbolísticas.

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La FIFA está notificada sobre la situación, mientras Cabo Verde disputará los 16avos frente a Argentina (REUTERS/Phil Noble)

El proceso judicial abierto en Auckland sigue en etapa de investigación, según confirmaron fuentes policiales a medios locales. La policía de Nueva Zelanda ratificó que la denuncia fue registrada el 10 de abril y que la investigación permanece activa, aunque por ahora no se han difundido detalles sobre posibles medidas restrictivas o citaciones judiciales para el jugador.

La víctima, según su testimonio, buscó apoyo en la Federación de Fútbol de Cabo Verde tras el hecho, pero afirmó no haber recibido ningún respaldo de la entidad. Por el contrario, la denuncia fue canalizada a través de los organismos locales y los procedimientos médicos correspondientes.

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