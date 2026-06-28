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Del “completo desastre” en la largada al “balance terrible”: el diálogo de Colapinto con su ingeniero tras el GP de Austria

El piloto argentino se mostró molesto por la falta de potencia y la puesta a punto de su Alpine en Circuito Red Bull Ring

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El diálogo por radio de Franco Colapinto y su ingeniero Stuart Barlow durante el Gran Premio de Austria de Fórmula 1

Franco Colapinto redondeó un difícil fin de semana en el que finalizó en el 15º puesto en el Circuito Red Bull Ring, en Spielberg, en el marco del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, por la octava fecha de la temporada. Fallas de potencia en su Alpine y en la adherencia en pista lo complicaron este domingo.

Luego de la largada, el piloto bonaerense advirtió por radio que su Alpine se quedó sin potencia, un problema que, según su intercambio con el ingeniero Stuart Barlow, lo hizo perder terreno en los primeros metros en de la competencia.

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“No tengo boost (N. de R: función para desplegar la potencia), no tengo potencia”, dijo el piloto argentino de 23 años. Desde el muro, Barlow intentó calmarlo: “Okay, amigo, se redujo ahí, simplemente concentrémonos acá”, pero Colapinto insistió: “Stu, no tengo potencia en ningún lado”.

Tras la bandera a cuadros, el competidor pilarense volvió a marcar las dificultades del auto en el primer análisis por radio. “Simplemente un balance terrible. Realmente, realmente terrible”, afirmó.

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El diálogo por radio de Franco Colapinto y su ingeniero Stuart Barlow durante el Gran Premio de Austria de Fórmula 1

El argentino detalló que sufrió subviraje (N. de la R: cuando el auto dobla menos de lo que el piloto indica con el volante) en algunas curvas y que luego la parte trasera empezó a deslizarse, lo que volvió la carrera “muy, muy difícil”. También retomó el inicio: “No puedo entender qué pasó en la largada, fue un completo desastre la primera vuelta. No tenía potencia”. El técnico le indicó que “hay algunas cosas... En la data que estaban claras por las que no podíamos hacer nada en la carrera”.

Después, Franco destacó que “la parte trasera se deslizaba por todos lados. Muy, muy difícil”, a lo que Barlow respondió: “Hablemos de eso en la oficina”.

El piloto pilarense sumó puntos cuatro veces en las siete primeras fechas de la temporada, con sus mejores resultados en la Máxima al terminar sexto en Miami y séptimo en Canadá.

El repunte se había dado en un contexto de mejora para Alpine, que en el actual ejercicio cuenta, con un auto más competitivo que el del año pasado, cuando el A525 sufrió falta de rendimiento y el equipo cerró último en el Campeonato Mundial de Constructores.

Pese a esos avances, en Barcelona volvió a quedar expuesto el problema de rendimiento del auto. En este campeonato, la escudería francesa escaló hasta la quinta posición y por ahora conserva esa posición con 57 puntos, pero Racing Bulls se acercó y su cosecha es de 41.

La competencia de este domingo marcó el retorno al triunfo luego de siete eventos de George Russell, con su Mercedes. Su compañero, Kimi Antonelli, completó el podio y sigue liderando el campeonato, mientras que Max Verstappen fue segundo a bordo de su Red Bull.

Para la cita en la tierra de Niki Lauda, Alpine trajo un alerón nuevo que emplearon Colapinto y su compañero de equipo, Pierre Gasly, pero eso no incidió de forma positiva en el rendimiento del auto. El francés tampoco pudo sumar puntos ya que concluyó 13º.

La actividad continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, la ex base aérea de la Segunda Guerra Mundial que se convirtió en autódromo y fue sede de la primera carrera de la Fórmula 1 el 13 de mayo de 1950.

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