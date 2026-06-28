Según un premio Nobel de Economía, el Mundial de Fútbol 2026 es una lección contra los extremismos

La celebración de Deniz Undav, el goleador de ascendencia turco-siria, quien dio la victoria a Alemania sobre Costa de Marfil REUTERS/Benoit Tessier

El reciente Mundial de fútbol brinda, para el Nobel de Economía Daron Acemoglu, una valiosa enseñanza sobre integración social y los límites de los discursos extremistas.

El caso de Deniz Undav, delantero alemán de origen turco-sirio y padres yazidíes kurdos, es el punto de partida de su análisis: tras anotar dos goles decisivos para Alemania frente a Costa de Marfil, Undav fue celebrado como héroe nacional. Para la mayoría de los aficionados, su origen o aspecto físico fueron irrelevantes frente a la alegría y el orgullo que aportó al equipo.

PUBLICIDAD

En la nota, publicada por Project Syndicate, un reconocido portal de política y economia internacional, Acemoglu, él mismo de ascendencia turca y profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), una de las Universidades más prestigiosas de Estados Unidos, sostiene que este tipo de ejemplos deportivos refutan tanto las posiciones de la extrema derecha —que rechaza la inmigración y asocia la identidad nacional a criterios étnicos— como las de la extrema izquierda, que considera el patriotismo un concepto retrógrado o problemático.

El éxito y la popularidad de jugadores con ascendencia diversa en selecciones nacionales demuestra, sostiene el autor, que la integración y el orgullo nacional no solo pueden coexistir, sino que suelen hacerlo de manera natural y espontánea.

PUBLICIDAD

Equipos multiétnicos

Acemoglue menciona los debates en Francia sobre la identidad de los “bleus” y el historial de discriminación en el deporte en EEUU REUTERS/Siphiwe Sibeko

El Mundial, recuerda Acemoglu, ofrece en cada edición equipos multiétnicos que despiertan un fuerte sentido de pertenencia y patriotismo entre miles de millones de hinchas en todo el mundo. La mayoría de los planteles incluyen futbolistas cuyos padres o abuelos llegaron hace pocas décadas, y su desempeño inspira orgullo colectivo, independientemente de su origen. Este fenómeno desafía la narrativa de los extremos políticos, que ven la diversidad y el patriotismo como impulsos incompatibles.

El economista, coautor del aclamado libro “Por qué fracasan los países”, en el que distingue entre instituciones “inclusivas” y “extractivas” y abunda en referencias a la Argentina y el peronismo, advierte que, en muchos países industrializados, la preocupación por la inmigración ha impregnado la política convencional. Conceptos como la Teoría del “Gran Reemplazo” y llamados a la “re-migración”, antes limitados a foros marginales, hoy se discuten abiertamente en espacios respetables.

PUBLICIDAD

Encuestas recientes -advierte al respecto- muestran que entre el 45% y el 53% de las poblaciones de varios países europeos apoyan la idea de frenar la inmigración y promover la salida de inmigrantes recientes. Si bien estas cifras pueden estar infladas por el modo en que se formulan las preguntas -dice- reflejan un cambio radical respecto de la apertura mostrada una década atrás.

Enfoque binario

Por el otro lado del espectro político, Acemoglu señala que buena parte de la izquierda ha adoptado un enfoque binario de opresores versus oprimidos, donde los países occidentales son vistos sistemáticamente como villanos y el patriotismo es objeto de recelo o desprecio. Al respecto, datos de Gallup muestran que el sentimiento de “orgullo extremo” por la nacionalidad estadounidense entre quienes se identifican con el partido Demócrata cayó de más del 60% a principios de los años 2000 al 22% en 2019, y aunque se recuperó algo desde entonces, la tendencia es clara. Para muchos sectores progresistas -subraya Acemoglu- expresar orgullo nacional se ha vuelto incómodo o incluso inaceptable.

PUBLICIDAD

Un acto contra el racismo en Inglaterra, por los ataques al jugador negro Marcus Rashford tras la derrota inglesa en la final de la Eurocopa 2020 FOTO DE ARCHIVO: Manifestación ante el mural de Marcus Rashford después de que fuera pintado tras la final de la Eurocopa 2020 entre Italia e Inglaterra - Withington, Manchester, Gran Bretaña - 13 de julio de 2021. REUTERS/Peter Powell

Esta evolución es preocupante, sostiene, porque sin una identidad compartida es difícil construir consensos políticos en torno a políticas públicas que beneficien a los sectores más vulnerables, incluidos los trabajadores sin educación universitaria, históricamente afectados por la movilidad social descendente.

Características de un “equipo nacional”

El autor aclara que el deporte profesional no es un reflejo exacto de la sociedad: los equipos nacionales son grupos pequeños, muy seleccionados y altamente gestionados, con condiciones distintas a las de la vida cotidiana. E incluso en este ámbito la integración no está exenta de conflictos. Al respecto, recuerda los insultos racistas sufridos por jugadores negros de Inglaterra tras la final de la Eurocopa 2020, los debates en Francia sobre la “verdadera” identidad de los “bleus” y el historial de discriminación en el deporte de EEUU. Estos episodios -dice- muestran que los prejuicios persisten y que las minorías radicalizadas pueden hacer oír su voz con fuerza, amplificada por los algoritmos.

PUBLICIDAD

A pesar de estas dificultades, concluye, el Mundial demuestra que la integración y el orgullo nacional pueden convivir y reforzarse mutuamente. La mayoría de los aficionados celebra a sus selecciones multiétnicas sin cuestionar el derecho de cada jugador a portar la bandera nacional. Para Acemoglu, los extremistas de ambos lados podrían aprender, si observaran los estadios, que cuando integración y patriotismo se combinan, suelen generar una fuerza social positiva y ampliamente aceptada.