Economía

Según un premio Nobel de Economía, el Mundial de Fútbol 2026 es una lección contra los extremismos

Daron Acemoglu, uno de los ganadores del galardón en 2024, de ascendencia turca y profesor del MIT en EEUU, parte de Deniz Undav, el goleador alemán de ascendencia turco-siria, para analizar las actitudes de la extrema derecha y la extrema izquierda sobre la inmigración y el patriotismo

Guardar
Google icon
La celebración de Deniz Undav, el goleador de ascendencia turco-siria, quien dio la victoria a Alemania sobre Costa de Marfil REUTERS/Benoit Tessier
La celebración de Deniz Undav, el goleador de ascendencia turco-siria, quien dio la victoria a Alemania sobre Costa de Marfil REUTERS/Benoit Tessier

El reciente Mundial de fútbol brinda, para el Nobel de Economía Daron Acemoglu, una valiosa enseñanza sobre integración social y los límites de los discursos extremistas.

El caso de Deniz Undav, delantero alemán de origen turco-sirio y padres yazidíes kurdos, es el punto de partida de su análisis: tras anotar dos goles decisivos para Alemania frente a Costa de Marfil, Undav fue celebrado como héroe nacional. Para la mayoría de los aficionados, su origen o aspecto físico fueron irrelevantes frente a la alegría y el orgullo que aportó al equipo.

PUBLICIDAD

En la nota, publicada por Project Syndicate, un reconocido portal de política y economia internacional, Acemoglu, él mismo de ascendencia turca y profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), una de las Universidades más prestigiosas de Estados Unidos, sostiene que este tipo de ejemplos deportivos refutan tanto las posiciones de la extrema derecha —que rechaza la inmigración y asocia la identidad nacional a criterios étnicos— como las de la extrema izquierda, que considera el patriotismo un concepto retrógrado o problemático.

El éxito y la popularidad de jugadores con ascendencia diversa en selecciones nacionales demuestra, sostiene el autor, que la integración y el orgullo nacional no solo pueden coexistir, sino que suelen hacerlo de manera natural y espontánea.

PUBLICIDAD

Equipos multiétnicos

Acemoglue menciona los debates en Francia sobre la identidad de los “bleus” y el historial de discriminación en el deporte en EEUU REUTERS/Siphiwe Sibeko
Acemoglue menciona los debates en Francia sobre la identidad de los “bleus” y el historial de discriminación en el deporte en EEUU REUTERS/Siphiwe Sibeko

El Mundial, recuerda Acemoglu, ofrece en cada edición equipos multiétnicos que despiertan un fuerte sentido de pertenencia y patriotismo entre miles de millones de hinchas en todo el mundo. La mayoría de los planteles incluyen futbolistas cuyos padres o abuelos llegaron hace pocas décadas, y su desempeño inspira orgullo colectivo, independientemente de su origen. Este fenómeno desafía la narrativa de los extremos políticos, que ven la diversidad y el patriotismo como impulsos incompatibles.

El economista, coautor del aclamado libro “Por qué fracasan los países”, en el que distingue entre instituciones “inclusivas” y “extractivas” y abunda en referencias a la Argentina y el peronismo, advierte que, en muchos países industrializados, la preocupación por la inmigración ha impregnado la política convencional. Conceptos como la Teoría del “Gran Reemplazo” y llamados a la “re-migración”, antes limitados a foros marginales, hoy se discuten abiertamente en espacios respetables.

Encuestas recientes -advierte al respecto- muestran que entre el 45% y el 53% de las poblaciones de varios países europeos apoyan la idea de frenar la inmigración y promover la salida de inmigrantes recientes. Si bien estas cifras pueden estar infladas por el modo en que se formulan las preguntas -dice- reflejan un cambio radical respecto de la apertura mostrada una década atrás.

Enfoque binario

Por el otro lado del espectro político, Acemoglu señala que buena parte de la izquierda ha adoptado un enfoque binario de opresores versus oprimidos, donde los países occidentales son vistos sistemáticamente como villanos y el patriotismo es objeto de recelo o desprecio. Al respecto, datos de Gallup muestran que el sentimiento de “orgullo extremo” por la nacionalidad estadounidense entre quienes se identifican con el partido Demócrata cayó de más del 60% a principios de los años 2000 al 22% en 2019, y aunque se recuperó algo desde entonces, la tendencia es clara. Para muchos sectores progresistas -subraya Acemoglu- expresar orgullo nacional se ha vuelto incómodo o incluso inaceptable.

Un acto contra el racismo en Inglaterra, por los ataques al jugador negro Marcus Rashford tras la derrota inglesa en la final de la Eurocopa 2020 FOTO DE ARCHIVO: Manifestación ante el mural de Marcus Rashford después de que fuera pintado tras la final de la Eurocopa 2020 entre Italia e Inglaterra - Withington, Manchester, Gran Bretaña - 13 de julio de 2021. REUTERS/Peter Powell
Un acto contra el racismo en Inglaterra, por los ataques al jugador negro Marcus Rashford tras la derrota inglesa en la final de la Eurocopa 2020 FOTO DE ARCHIVO: Manifestación ante el mural de Marcus Rashford después de que fuera pintado tras la final de la Eurocopa 2020 entre Italia e Inglaterra - Withington, Manchester, Gran Bretaña - 13 de julio de 2021. REUTERS/Peter Powell

Esta evolución es preocupante, sostiene, porque sin una identidad compartida es difícil construir consensos políticos en torno a políticas públicas que beneficien a los sectores más vulnerables, incluidos los trabajadores sin educación universitaria, históricamente afectados por la movilidad social descendente.

Características de un “equipo nacional”

El autor aclara que el deporte profesional no es un reflejo exacto de la sociedad: los equipos nacionales son grupos pequeños, muy seleccionados y altamente gestionados, con condiciones distintas a las de la vida cotidiana. E incluso en este ámbito la integración no está exenta de conflictos. Al respecto, recuerda los insultos racistas sufridos por jugadores negros de Inglaterra tras la final de la Eurocopa 2020, los debates en Francia sobre la “verdadera” identidad de los “bleus” y el historial de discriminación en el deporte de EEUU. Estos episodios -dice- muestran que los prejuicios persisten y que las minorías radicalizadas pueden hacer oír su voz con fuerza, amplificada por los algoritmos.

A pesar de estas dificultades, concluye, el Mundial demuestra que la integración y el orgullo nacional pueden convivir y reforzarse mutuamente. La mayoría de los aficionados celebra a sus selecciones multiétnicas sin cuestionar el derecho de cada jugador a portar la bandera nacional. Para Acemoglu, los extremistas de ambos lados podrían aprender, si observaran los estadios, que cuando integración y patriotismo se combinan, suelen generar una fuerza social positiva y ampliamente aceptada.

Temas Relacionados

Mundial 2026FútbolDaron AcemoglueNobel de EconomíaRacismoIntegraciónPatriotismoEquipos nacionalesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo hizo Chile para desarrollar un mercado de crédito equivalente a más del 100% del PBI y qué podría imitar Argentina

El país vecino consolidó un sistema financiero desarrollado, con niveles de acceso a préstamos para hogares y empresas que superan ampliamente los registros locales en términos relativos

Cómo hizo Chile para desarrollar un mercado de crédito equivalente a más del 100% del PBI y qué podría imitar Argentina

La agroexportación liquidó un porcentaje menor de dólares que en campañas anteriores: por qué podría ser positivo

Según un informe privado, esto se debería a factores climáticos y logísticos. En cualquier caso, las exportaciones totales marchan viento en popa, con un acumulado de más de USD 92.000 millones en los doce meses transcurridos hasta abril

La agroexportación liquidó un porcentaje menor de dólares que en campañas anteriores: por qué podría ser positivo

Por qué uno de cada tres trabajadores argentinos planea cambiar de empleo y qué los detiene

Salario insuficientes y falta de perspectivas de carrera explican el descontento, pero no todos los que quieren irse terminan haciéndolo. Qué factores pesan más y por qué el contexto económico modera la decisión

Por qué uno de cada tres trabajadores argentinos planea cambiar de empleo y qué los detiene

Por qué la morosidad en los préstamos para las familias sigue en alza y qué planes pueden frenarla

Los datos oficiales llegan hasta abril y muestran un aumento de los deudores en situación irregular, a pesar de que los bancos y el Gobierno auguraban lo contrario

Por qué la morosidad en los préstamos para las familias sigue en alza y qué planes pueden frenarla

Milei se sacó de encima a Adorni y apuesta todas las fichas a la economía para impulsar sus chances electorales

El Presidente buscará desde esta semana dejar atrás el escándalo de corrupción y concentrarse en la mejora de la actividad para seguir recuperando imagen. El Central puso un freno al ajuste del dólar, luego de una suba de casi 5% en el mes

Milei se sacó de encima a Adorni y apuesta todas las fichas a la economía para impulsar sus chances electorales

DEPORTES

La fuerte autocrítica del director de Alpine luego de la difícil carrera que tuvieron Colapinto y Gasly en el GP de Austria

La fuerte autocrítica del director de Alpine luego de la difícil carrera que tuvieron Colapinto y Gasly en el GP de Austria

El gesto del Dibu Martínez cuando descubrió que le hablaban de un medio de Bangladesh

La increíble escena en la TV de Irán durante el vibrante final de Austria-Argelia: “¿Por qué juegan con nuestros sentimientos”

Del “completo desastre” en la largada al “balance terrible”: el diálogo de Colapinto con su ingeniero tras el GP de Austria

El alocado festejo de los hinchas de Argelia tras recibir el gol de Austria que los salvó de enfrentar a España en el Mundial

TELESHOW

Wanda Nara mostró un chat privado con Maxi López que encendió las redes y dejó una indirecta para Mauro Icardi

Wanda Nara mostró un chat privado con Maxi López que encendió las redes y dejó una indirecta para Mauro Icardi

Total-black y vestido corto, el look que eligió Juana Viale para su programa del domingo

Romina Gaetani habló de los últimos momentos de Ernestina Pais antes de su muerte: “Ella estaba muy feliz”

El funeral de Ernestina Pais: el último adiós de familiares y amigos durante la emotiva ceremonia en el cementerio

La conmovedora despedida a Ernestina Pais: el dolor de familiares, colegas y amigos

INFOBAE AMÉRICA

Un Rembrandt olvidado durante siglos sale a subasta con una historia familiar escondida en el lienzo

Un Rembrandt olvidado durante siglos sale a subasta con una historia familiar escondida en el lienzo

Irán amenazó a los buques que no respeten sus reglas en el estrecho de Ormuz: “Conducirá a situaciones más complejas”

La policía turca detuvo al menos a 50 personas en la marcha del Orgullo en Estambul: “No renunciamos; seguiremos saliendo a la calle”

República Dominicana: el 88% de la arena en ocho playas turísticas proviene de organismos marinos

Así operan los fraudes informáticos que afectan a adultos mayores en Costa Rica