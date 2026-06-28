Costa Rica

Así operan los fraudes informáticos que afectan a adultos mayores en Costa Rica

Las nuevas formas de fraude informático no solo aprovechan vacíos en la seguridad digital, sino también la búsqueda de compañía. En Costa Rica, las estafas románticas se suman a las modalidades tradicionales y logran involucrar a adultos mayores en operaciones más amplias de fraude.

Guardar
Google icon
Un adulto mayor con las manos en el rostro está sentado frente a una mesa redonda con una tableta, una computadora portátil y un teléfono móvil que muestran íconos de advertencia.
El fraude digital contra adultos mayores en Costa Rica combina datos públicos, presión psicológica y herramientas digitales para acceder a cuentas y ahorros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fraude digital dirigido a adultos mayores en Costa Rica ha adoptado métodos que combinan la obtención de datos públicos, la presión psicológica y el uso de herramientas digitales para acceder a cuentas y ahorros. Aunque este grupo no lidera las estadísticas de denuncias, representa un objetivo relevante por el posible monto de fondos en sus cuentas.

Durante 2024, el Organismo de Investigación Judicial contabilizó 812 denuncias de fraude informático en personas de 65 años o más. En comparación, el grupo de 30 a 39 años presentó 1,872 denuncias en el mismo periodo, lo que indica que los adultos mayores no son los más afectados en cantidad, pero sí pueden ser más vulnerables en términos económicos, según explicó Raúl Rivera, asesor en ciberseguridad de la Asociación Bancaria Costarricense. Esta información fue reportada por El Observador.

PUBLICIDAD

Modalidades frecuentes y mecanismos de engaño

Uno de los métodos más utilizados es el de falsos funcionarios municipales. De acuerdo con Yorkssan Carvajal, jefe de Delitos Informáticos del OIJ, los estafadores acceden al Registro de la Propiedad con usuarios falsos, buscan propiedades inscritas a nombre de adultos mayores y los contactan para informarles sobre supuestas devoluciones de impuestos.

El procedimiento suele iniciar con una llamada en la que el estafador genera sensación de urgencia y solicita información personal o acceso a la firma digital bajo el argumento de que “el trámite debe hacerse hoy”. Especialistas consultados por la publicación indican que esta presión resulta clave para atrapar a la víctima.

PUBLICIDAD

Posteriormente, los delincuentes envían enlaces a través de llamadas o mensajes de WhatsApp. Bernardo Barrientos, especialista en Seguridad de la Información y Ciber riesgos del Banco Nacional, señaló que estos enlaces conducen a páginas falsas que buscan obtener datos bancarios. Por este motivo, los expertos recomiendan no acceder a sitios bancarios desde enlaces recibidos por mensajes y utilizar siempre canales oficiales.

Mano de adulto mayor con arrugas sostiene una tarjeta de débito azul frente a la pantalla de una laptop con una ventana de alerta roja desenfocada.
Los enlaces enviados por llamadas o WhatsApp llevan a páginas falsas que buscan robar datos bancarios, según especialistas en ciberseguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las entidades bancarias y gubernamentales no emplean WhatsApp para comunicaciones oficiales. Ingresar a los sitios web mediante la dirección escrita directamente en el navegador es otra medida preventiva sugerida.

Cualquier persona puede ser afectada por este tipo de fraude, independientemente de su edad o nivel socioeconómico. Los delincuentes actúan de manera masiva, esperando la respuesta de quienes caen en sus maniobras. La menor exposición tecnológica de la población mayor explica en parte que no lideren las cifras de denuncias, indicó Carvajal de acuerdo con El Observador.

Estafas románticas y nuevas variantes

El fraude romántico es otra modalidad identificada por el jefe de Seguridad Bancaria del Banco Popular, Raúl Lacayo. En este caso, el estafador establece una relación ficticia con la víctima y, tras ganar su confianza, solicita la apertura de una cuenta bancaria y el envío de la tarjeta al extranjero. De esta manera, los delincuentes pueden manejar hasta 14 víctimas de forma simultánea.

El objetivo no se limita a sustraer dinero, sino que la víctima puede terminar siendo parte de una red que facilita otras estafas. Cuando esto ocurre, la recomendación es contactar al banco de inmediato para bloquear las cuentas, ya que, según Carvajal, en diez minutos los fondos pueden transferirse fuera del alcance de la víctima.

Persona de espaldas frente a una computadora portátil con chat de corazones, una tarjeta bancaria en mesa de madera, fondo beige con cortinas y ventana.
El fraude romántico crea una relación ficticia para lograr que la víctima abra una cuenta bancaria y envíe su tarjeta al extranjero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La digitalización ha incrementado el acceso de la población mayor a servicios bancarios electrónicos, lo que favorece la aparición de nuevas oportunidades para los delincuentes. Antes, muchas estafas se producían en la vía pública, pero el contexto sanitario aceleró la adopción de herramientas digitales sin una formación específica en seguridad, según señaló Carvajal.

Recomendaciones y prevención

Para disminuir el riesgo de ser víctima de fraude, los especialistas sugieren desconfiar de llamadas o mensajes inesperados que soliciten datos personales o bancarios, especialmente si existe presión para actuar con rapidez.

La recomendación principal es evitar el acceso a sitios web bancarios mediante enlaces enviados por terceros y no compartir información sensible fuera de los canales oficiales. Ante cualquier sospecha, lo indicado es contactar a la entidad financiera y a las autoridades lo antes posible.

Aunque los adultos mayores no aparecen como el grupo con mayor cantidad de denuncias, la posesión de bienes y cuentas de pensión los convierte en un sector de interés para los estafadores. La protección de los ahorros requiere mantener la vigilancia y aplicar medidas de prevención en el entorno digital.

Temas Relacionados

Fraude digitalCosta RicaCiberseguridadAdultos mayoresEstafa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Panamá recibe 2.5 veces más lluvia que el promedio del planeta, por lo que el reto no es el agua, es la gestión gubernamental, afirma la Cámara de Comercio

Propone la reactivación del Comité Intergremial del Agua, que reúna a todos los sectores para construir una hoja de ruta con soluciones concretas y sostenibles

Panamá recibe 2.5 veces más lluvia que el promedio del planeta, por lo que el reto no es el agua, es la gestión gubernamental, afirma la Cámara de Comercio

Múltiples accidentes de tránsito dejan dos muertos y un lesionado en El Salvador

Dos personas fallecieron y una más resultó herida en distintos accidentes ocurridos entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en diferentes carreteras de El Salvador, según informaron cuerpos de socorro y autoridades.

Múltiples accidentes de tránsito dejan dos muertos y un lesionado en El Salvador

Fuerza Naval rescata a 15 personas tras quedar a la deriva en la laguna de Caratasca, Honduras

La embarcación en la que viajaban sufrió una falla mecánica mientras cubría una ruta en el departamento de Gracias a Dios.

Fuerza Naval rescata a 15 personas tras quedar a la deriva en la laguna de Caratasca, Honduras

Ola de violencia sacude Guatemala dejando dos fallecidos y al menos 10 lesionados en distintos puntos

El Ministerio Público y agentes de seguridad realizaron el procesamiento de escenas en San Juan Sacatepéquez, así como en las zonas 2 y 19 de la capital, mientras los cuerpos de socorro reportaron dos personas fallecidas, nueve lesionados y ninguna detención tras los ataques armados.

Ola de violencia sacude Guatemala dejando dos fallecidos y al menos 10 lesionados en distintos puntos

Misión salvadoreña rescata con vida a mujer tras 86 horas bajo los escombros en Venezuela

La mujer de 60 años fue rescatada en Caraballeda después de once horas continuas de trabajo entre equipos salvadoreños y apoyo peruano, antes de ser estabilizada y llevada en helicóptero a una clínica de Caracas

Misión salvadoreña rescata con vida a mujer tras 86 horas bajo los escombros en Venezuela

TECNO

Jeff Bezos invierte tanto dinero en el espacio por cree que viviremos allí en pocos años

Jeff Bezos invierte tanto dinero en el espacio por cree que viviremos allí en pocos años

Elon Musk planea fabricar 7.500 autos de Tesla a la semana para combatir el descenso en las ventas

Por qué las personas más inteligentes prefieren estar solas y son desordenadas

Mark Zuckerberg está creando una plataforma de apuestas y quiere que la uses en Facebook y Messenger

Partidos de hoy 28 de junio del Mundial 2026: dónde verlos sin usar Roja directa o Pirlo TV

ENTRETENIMIENTO

Kristin Scott Thomas habló del duelo que cambió su vida y del inesperado aprendizaje que le dejó Prince

Kristin Scott Thomas habló del duelo que cambió su vida y del inesperado aprendizaje que le dejó Prince

“Nunca seré tan guapa como ella”: la confesión de Madonna sobre los celos que le despertaba una rival

Annie Knight, estrella de OnlyFans, reveló que intentar salvar sola a su prometido fue el error que la quebró

Gene Simmons explica por qué no se rinde a los 76 años: “Mucha gente mayor simplemente se rinde y yo creo que no entendieron el punto”

Matt Damon confiesa que no tuvo privilegios en el rodaje de ‘La Odisea’: “Todos en igualdad de condiciones”

MUNDO

Putin admitió que Rusia sufre “problemas” ante la intensificación de ataques ucranianos

Putin admitió que Rusia sufre “problemas” ante la intensificación de ataques ucranianos

Ucrania lanzó ataques nocturnos contra dos refinerías de petróleo en Rusia

Se estrelló un helicóptero de la petrolera saudita Aramco: hay 14 muertos

La UE condenó los ataques iraníes con drones y misiles contra Bahréin y Kuwait: “Son inaceptables e injustificados”

El gobierno de Israel aprobó la propuesta para reconocer el genocidio armenio: “Nunca es tarde para hacer lo correcto”