Así operan los fraudes informáticos que afectan a adultos mayores en Costa Rica

El fraude digital contra adultos mayores en Costa Rica combina datos públicos, presión psicológica y herramientas digitales para acceder a cuentas y ahorros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fraude digital dirigido a adultos mayores en Costa Rica ha adoptado métodos que combinan la obtención de datos públicos, la presión psicológica y el uso de herramientas digitales para acceder a cuentas y ahorros. Aunque este grupo no lidera las estadísticas de denuncias, representa un objetivo relevante por el posible monto de fondos en sus cuentas.

Durante 2024, el Organismo de Investigación Judicial contabilizó 812 denuncias de fraude informático en personas de 65 años o más. En comparación, el grupo de 30 a 39 años presentó 1,872 denuncias en el mismo periodo, lo que indica que los adultos mayores no son los más afectados en cantidad, pero sí pueden ser más vulnerables en términos económicos, según explicó Raúl Rivera, asesor en ciberseguridad de la Asociación Bancaria Costarricense. Esta información fue reportada por El Observador.

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Modalidades frecuentes y mecanismos de engaño

Uno de los métodos más utilizados es el de falsos funcionarios municipales. De acuerdo con Yorkssan Carvajal, jefe de Delitos Informáticos del OIJ, los estafadores acceden al Registro de la Propiedad con usuarios falsos, buscan propiedades inscritas a nombre de adultos mayores y los contactan para informarles sobre supuestas devoluciones de impuestos.

El procedimiento suele iniciar con una llamada en la que el estafador genera sensación de urgencia y solicita información personal o acceso a la firma digital bajo el argumento de que “el trámite debe hacerse hoy”. Especialistas consultados por la publicación indican que esta presión resulta clave para atrapar a la víctima.

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Posteriormente, los delincuentes envían enlaces a través de llamadas o mensajes de WhatsApp. Bernardo Barrientos, especialista en Seguridad de la Información y Ciber riesgos del Banco Nacional, señaló que estos enlaces conducen a páginas falsas que buscan obtener datos bancarios. Por este motivo, los expertos recomiendan no acceder a sitios bancarios desde enlaces recibidos por mensajes y utilizar siempre canales oficiales.

Los enlaces enviados por llamadas o WhatsApp llevan a páginas falsas que buscan robar datos bancarios, según especialistas en ciberseguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las entidades bancarias y gubernamentales no emplean WhatsApp para comunicaciones oficiales. Ingresar a los sitios web mediante la dirección escrita directamente en el navegador es otra medida preventiva sugerida.

Cualquier persona puede ser afectada por este tipo de fraude, independientemente de su edad o nivel socioeconómico. Los delincuentes actúan de manera masiva, esperando la respuesta de quienes caen en sus maniobras. La menor exposición tecnológica de la población mayor explica en parte que no lideren las cifras de denuncias, indicó Carvajal de acuerdo con El Observador.

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Estafas románticas y nuevas variantes

El fraude romántico es otra modalidad identificada por el jefe de Seguridad Bancaria del Banco Popular, Raúl Lacayo. En este caso, el estafador establece una relación ficticia con la víctima y, tras ganar su confianza, solicita la apertura de una cuenta bancaria y el envío de la tarjeta al extranjero. De esta manera, los delincuentes pueden manejar hasta 14 víctimas de forma simultánea.

El objetivo no se limita a sustraer dinero, sino que la víctima puede terminar siendo parte de una red que facilita otras estafas. Cuando esto ocurre, la recomendación es contactar al banco de inmediato para bloquear las cuentas, ya que, según Carvajal, en diez minutos los fondos pueden transferirse fuera del alcance de la víctima.

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El fraude romántico crea una relación ficticia para lograr que la víctima abra una cuenta bancaria y envíe su tarjeta al extranjero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La digitalización ha incrementado el acceso de la población mayor a servicios bancarios electrónicos, lo que favorece la aparición de nuevas oportunidades para los delincuentes. Antes, muchas estafas se producían en la vía pública, pero el contexto sanitario aceleró la adopción de herramientas digitales sin una formación específica en seguridad, según señaló Carvajal.

Recomendaciones y prevención

Para disminuir el riesgo de ser víctima de fraude, los especialistas sugieren desconfiar de llamadas o mensajes inesperados que soliciten datos personales o bancarios, especialmente si existe presión para actuar con rapidez.

La recomendación principal es evitar el acceso a sitios web bancarios mediante enlaces enviados por terceros y no compartir información sensible fuera de los canales oficiales. Ante cualquier sospecha, lo indicado es contactar a la entidad financiera y a las autoridades lo antes posible.

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Aunque los adultos mayores no aparecen como el grupo con mayor cantidad de denuncias, la posesión de bienes y cuentas de pensión los convierte en un sector de interés para los estafadores. La protección de los ahorros requiere mantener la vigilancia y aplicar medidas de prevención en el entorno digital.