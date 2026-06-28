República Dominicana

República Dominicana: el 88% de la arena en ocho playas turísticas proviene de organismos marinos

La estructura y el color característico de la arena en algunas de las zonas costeras más visitadas de República Dominicana dependen de la vitalidad de los corales, las algas y otros organismos marinos, cuyo aporte resulta esencial para la conservación natural de estos balnearios, según investigación.

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Paisaje costero con montañas verdes exuberantes que descienden hasta una playa de arena y el mar turquesa con olas, con flores rojas y naranjas en primer plano
El 88.0 % de la arena de ocho playas turísticas de República Dominicana tiene origen biológico marino, según un estudio del Intec. (Cortesía)

El 88.0 % de la arena en ocho playas turísticas de República Dominicana tiene un origen biológico marino, según una investigación del Laboratorio de Nanotecnología del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Este hallazgo vincula la estabilidad física de la costa y su resistencia a la erosión directamente con la salud de los arrecifes de coral y otros organismos marinos.

El análisis, citado por Diario Libre, abarcó las playas de El Morro, Dorada, El Portillo, Bibijagua, Isla Saona, Guayacanes, Punta Salinas y Bahía de las Águilas. El resultado establece una línea base mineralógica que podría ser utilizada por el Servicio Geológico Nacional y por gestores ambientales para comparar la evolución de la erosión costera en el futuro, mediante el análisis químico de la arena.

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El estudio fue dirigido por el PhD en Física Química Melvin Arias, quien explicó que la arena dominicana se produce de forma continua en lo que denomina “fábricas de carbonato”. Estas estructuras están formadas por los esqueletos de corales, algas rojas y moluscos, que actúan como fuente primaria de los sedimentos que conforman la mayoría de los balnearios evaluados.

Relación entre los sistemas vivos marinos y la formación de arena

La investigación concluyó que la arena de estas playas no depende principalmente de procesos geológicos terrestres, sino de sistemas marinos vivos. Esta composición biológica es responsable del color claro y la textura fina de las playas, dos características que contribuyen al atractivo visual y comercial de los destinos turísticos costeros.

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Republica Dominicana
La investigación vinculó la estabilidad física de la costa y la resistencia a la erosión en República Dominicana con la salud de los arrecifes de coral. (Credit Image: © Sergi Reboredo/ZUMA Press Wire)

Los autores del estudio advirtieron que la contaminación, la escorrentía desde tierra y los eventos climáticos extremos pueden afectar estos ecosistemas. De producirse alteraciones, la generación natural de arena se detiene y la erosión de la línea de costa se acelera, incrementando el riesgo de pérdida de territorio y afectando la infraestructura hotelera.

Arias señaló que la gestión de residuos en la playa, como el enterramiento de sargazo, modifica la composición química y el pH del suelo. Esta intervención, sumada al deterioro de los arrecifes, puede interrumpir el ciclo de reposición de los sedimentos marinos, con consecuencias para la estabilidad geomorfológica de la costa a largo plazo.

La protección de los arrecifes y una gestión ambiental adecuada se presentan entonces como factores esenciales para la conservación de las playas dominicanas. Si el sistema marino pierde su capacidad de generar arena, se acelera la reducción del litoral y la exposición a la erosión.

Resultados del análisis químico y particularidades costeras

El estudio citado por Diario Libre confirmó que no se detectaron metales pesados tóxicos en las playas analizadas. Entre las sustancias descartadas figuran plomo, arsénico, cromo, níquel y cobalto, lo que respalda la calidad ambiental de las superficies evaluadas.

Playa de las Ballenas
El análisis de la arena en El Morro, Dorada, El Portillo, Bibijagua, Isla Saona, Guayacanes, Punta Salinas y Bahía de las Águilas estableció una línea base mineralógica para seguir la erosión costera. (Photo by Sergi Reboredo/Sipa USA)

En Bahía de las Águilas, la arena presentó una composición de 87.8 % de aragonito coralino. Allí también se encontraron diatomeas, microalgas que funcionan como bioindicadores de la calidad del agua. La presencia de estas diatomeas permitió calificar esa playa como un ecosistema sin rastros de contaminación. No obstante, el estudio advirtió que las desembocaduras de los ríos pueden modificar de manera significativa la composición de la arena y, por consiguiente, del ecosistema costero.

Excepciones en Punta Salinas y El Morro

El informe identificó excepciones a la regla general del origen marino. En Punta Salinas, situada en Peravia, la arena está formada por fragmentos de cuarzo y magnetita de origen volcánico, transportados desde las montañas por los ríos Ocoa, Baní y Nizao.

Por su parte, en El Morro, Monte Cristi, el color rojizo de la arena responde a la erosión de acantilados ricos en hierro. Estos casos demuestran que, aunque predominen los procesos marinos, los aportes de origen terrestre y la geografía local pueden modificar la composición y el aspecto de ciertas playas.

El análisis químico no detectó metales pesados tóxicos como plomo, arsénico, cromo, níquel y cobalto en las playas evaluadas de República Dominicana. (Foto: cortesía)
El análisis químico no detectó metales pesados tóxicos como plomo, arsénico, cromo, níquel y cobalto en las playas evaluadas de República Dominicana. (Foto: cortesía)

La investigación concluye que la gestión ambiental en la República Dominicana debe integrar tanto la protección de los arrecifes y sistemas marinos como la vigilancia de factores geológicos y humanos que influyen en la estabilidad de la línea de costa.

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