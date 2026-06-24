Las muertes por cáncer de cuello uterino son un 49% más altas entre mujeres en pobreza en Estados Unidos

La AACR informó que la mortalidad por cáncer de cuello uterino es 49% mayor entre mujeres en situación de pobreza en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último informe de la American Association for Cancer Research (AACR) determinó que la mortalidad por cáncer de cuello uterino es 49% mayor entre mujeres que viven en situación de pobreza en Estados Unidos. El documento fue publicado el 24 de junio de 2026 y destaca la persistencia de profundas brechas sociales en el acceso a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad.

Según la AACR, el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino es también un 23% más alto en mujeres de bajos ingresos que en aquellas de zonas acomodadas, una diferencia que, según la organización, evidencia barreras estructurales en el sistema sanitario estadounidense. ABC News informó sobre los hallazgos del informe, subrayando la relación directa entre nivel socioeconómico y desenlaces sanitarios adversos.

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A lo largo de las últimas décadas, Estados Unidos implementó políticas para reducir la incidencia y mortalidad del cáncer de cuello uterino, incluyendo la introducción de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) y la expansión de los programas de tamizaje. Sin embargo, la desigualdad en el acceso a estos recursos mantiene la brecha entre grupos de diferentes ingresos y etnias.

¿Por qué la mortalidad por cáncer de cuello uterino es más alta en mujeres pobres en Estados Unidos?

De acuerdo con el AACR Cancer Disparities Progress Report 2026, las mujeres que residen en condados considerados de “pobreza persistente” enfrentan un riesgo 49% mayor de morir por cáncer de cuello uterino en comparación con quienes viven en regiones más favorecidas. Esta categoría de condado incluye zonas donde al menos el 20% de la población ha permanecido bajo la línea de pobreza durante tres o más décadas, fenómeno que afecta especialmente áreas rurales y del sur del país.

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La AACR atribuye esta diferencia a múltiples factores, entre ellos la falta de acceso a servicios de salud, la carencia de seguros médicos, barreras de transporte y dificultades para obtener información sobre los programas de prevención. El reporte señala que muchas mujeres en situación de pobreza priorizan necesidades inmediatas como el trabajo o el cuidado de los hijos por encima de la atención médica preventiva, lo que retrasa el diagnóstico y reduce las posibilidades de tratamiento exitoso.

El informe de la AACR señaló que la incidencia de cáncer de cuello uterino es 23% más alta en mujeres de bajos ingresos que en áreas de mayores ingresos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué datos muestra el informe de la AACR sobre incidencia y mortalidad del cáncer cervical?

El informe oficial indica que la incidencia de cáncer de cuello uterino es 23% mayor en las mujeres en situación de pobreza que en las de áreas de mayores ingresos. Además, subraya que la tasa de mortalidad es 49% más alta en estos grupos vulnerables.

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El reporte detalla:

En 2000, las mujeres hispanas tenían 70% más probabilidad de morir por cáncer de cuello uterino que las mujeres blancas.

Para 2024, esa diferencia se redujo a 10%, de acuerdo con la revisión de datos epidemiológicos de la AACR .

El incremento de las pruebas de tamizaje y la expansión de los servicios a través de políticas como la ampliación de Medicaid han contribuido a esta mejora, aunque las disparidades por ingreso persisten.

“Las mujeres que viven en condados pobres siguen enfrentando peores desenlaces en la lucha contra el cáncer de cuello uterino”, advierte el informe de la AACR.

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¿Qué factores explican la desigualdad en el acceso a la prevención y el tratamiento?

La desigualdad en el acceso a servicios de salud preventiva es uno de los principales factores que explican la diferencia en mortalidad e incidencia. Según la AACR, el acceso insuficiente a la vacunación contra el VPH y al tamizaje periódico limita las oportunidades de detectar la enfermedad en etapas tempranas, cuando el tratamiento es más efectivo.

Entre las barreras identificadas por el informe se encuentran:

Falta de cobertura médica adecuada.

Escaso acceso a transporte para acudir a centros de salud.

Ausencia de información o educación sobre la importancia de la prevención.

Dificultades para compatibilizar el horario laboral y las citas médicas.

Falta de disponibilidad de servicios de salud en el lugar de residencia.

El documento cita la opinión de Paul DiSilvestro, director de oncología ginecológica del Women and Infants Hospital de Providence, quien declaró a ABC News: “A menudo no comprendemos la presión a la que están sometidas muchas mujeres respecto a las pruebas de tamizaje. Algunas deben elegir entre trabajar, cuidar a sus hijos, poner comida en la mesa o hacerse una prueba de detección”.

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Los condados de pobreza persistente concentran un mayor riesgo de muerte por cáncer cervical, en especial en zonas rurales y del sur de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo ha evolucionado la brecha racial en la mortalidad por cáncer cervical?

El informe analiza también las diferencias raciales en los desenlaces de la enfermedad. En el año 2000, las mujeres hispanas tenían un riesgo de muerte por cáncer de cuello uterino 70% mayor que las blancas. Veinticuatro años después, esa brecha bajó al 10% gracias a campañas de educación sanitaria, ampliación de coberturas y servicios de apoyo comunitario, según la AACR.

El papel de las promotoras de salud, miembros de la comunidad hispana capacitadas para brindar orientación y acompañamiento, ha sido central en la reducción de las barreras de acceso. “El apoyo de navegadores comunitarios, intérpretes y trabajadores sociales ha permitido aumentar la tasa de tamizaje en zonas vulnerables en un 62%”, señala el documento.

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¿Qué políticas públicas han impactado en la reducción de las desigualdades?

Las políticas públicas, como la expansión de Medicaid, han sido determinantes para aumentar la cobertura sanitaria entre los grupos históricamente desprotegidos. Según la AACR, el acceso a la cobertura médica facilita la detección temprana y el tratamiento oportuno, lo que se traduce en una reducción de la mortalidad en algunos segmentos poblacionales.

La recomendación de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) establece dos dosis de la vacuna contra el VPH para niñas y niños entre 11 y 12 años. La vacuna puede prevenir hasta el 90% de los casos de cáncer de cuello uterino, de acuerdo con los CDC. Sin embargo, la proporción de personas vacunadas y sometidas a tamizaje sigue siendo menor en comunidades de bajos recursos y áreas rurales, lo que refuerza la necesidad de políticas focalizadas.

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La brecha racial en la mortalidad por cáncer de cuello uterino entre mujeres hispanas y blancas bajó de 70% en 2000 a 10% en 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué desafíos persisten y qué medidas se consideran efectivas para reducir la brecha?

El informe de la AACR destaca que, a pesar de los avances, persisten desafíos estructurales. La organización sostiene que la implementación de servicios de navegación y el apoyo comunitario han demostrado su eficacia para aumentar la participación en los programas de prevención, pero advierte que continúan existiendo barreras relacionadas con la localización geográfica y el nivel socioeconómico.

Entre las medidas consideradas efectivas se incluyen:

Fortalecimiento de los servicios de navegación del paciente.

Apoyo financiero e informativo para las familias vulnerables.

Programas de transporte y asistencia para acudir a controles médicos.

Educación comunitaria y campañas de concientización en idiomas pertinentes.

La AACR insiste en la necesidad de adaptar los servicios médicos a las realidades de los grupos en riesgo, en vez de esperar que estos acudan por iniciativa propia a los centros de salud.

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¿Cuál es el impacto de la vacunación y el tamizaje en los resultados de salud?

La prevención primaria y secundaria sigue siendo clave. El National Cancer Institute (NCI) reitera la importancia de la vacunación y de las pruebas de Papanicolaou a partir de los 21 años, en línea con las recomendaciones de los CDC. El diagnóstico temprano aumenta las probabilidades de supervivencia y reduce la necesidad de tratamientos invasivos.

El informe subraya que, en los condados que implementaron programas integrales de prevención, la tasa de tamizaje aumentó en un 62% tras la incorporación de servicios de apoyo comunitario, lo que demostró un impacto positivo en la reducción de diferencias raciales y étnicas.

Perspectivas para las comunidades afectadas y próximos pasos

El informe de la AACR constituye una advertencia sobre las desigualdades estructurales en el sistema de salud estadounidense. Las autoridades sanitarias y las organizaciones médicas coinciden en que ampliar el acceso a la vacuna contra el VPH, fortalecer los servicios de navegación y garantizar la disponibilidad de tamizaje en áreas vulnerables son prioridades para el futuro inmediato.

La continuidad de estas políticas, junto con la adaptación de los servicios a las necesidades locales, puede contribuir a disminuir la brecha en la incidencia y mortalidad del cáncer de cuello uterino en Estados Unidos.