La increíble escena en la TV de Irán durante el vibrante final de Austria-Argelia: “¿Por qué juegan con nuestros sentimientos”

El combinado de Medio Oriente estuvo a segundos de clasificar antes del 3-3 entre Austria y Argelia

Austria y Argelia protagonizaron una definición infartante al igualar 3-3 con dos goles en el último minuto. El empate de los europeos a los 96 le permitió clasificar a los 16avos como segundos del Grupo J y dejó a los africanos como uno de los mejores terceros. El gran perdedor de la noche fue Irán, quien fue relegado de su lugar en el ranking de los terceros y selló su eliminación del Mundial 2026.

El resultado alteró la tabla hasta el último instante. Con el 3-2 a favor de Argelia, el país de Medio Oriente se metía entre los mejores terceros y acariciaba su boleto a la próxima fase, pero el cabezazo final de Sasa Kalajdzic cambió otra vez el panorama: Austria conservó el segundo puesto y Argelia avanzó con cuatro unidades para enfrentar a Suiza. En medio de la definición, se vivió un insólito momento en la televisión iraní, que pasó en cuestión de segundos de la alegría de la clasificación a la eliminación.

PUBLICIDAD

“¡Oh, Hussein! Argelia ha metido un gol. ¡Waa! ¡GOOOL! Gol de Argelia. Riyad Mahrez. Han marcado el gol de la clasificación de Irán. Queda un minuto, el partido está tres a dos”, exclamaron a los gritos los conductores de un programa de televisión de IRIB.

Inmediatamente, comentaron: “¿Cómo metió el gol? Majid, no lo puedo creer. Gracias a Argelia por este gol que ha marcado. El desarrollo del partido no era tal para que Argelia quisiera marcar un gol. Todos vimos que estaban pasándose el balón en mitad de campo y mi corazón ya se me sale por la boca, no lo puedo creer”.

PUBLICIDAD

En medio de la euforia, los conductores del programa iraní comenzaron a enfocarse en el duelo contra Suiza por los 16avos de final. “Quiso lo mejor para nosotros y con la entrada que ahora hace, Riyad Mahrez pone la ventaja para Argelia. Es la primera vez que Argelia se pone por delante en este partido y con este gol clasificamos. Irán pasa a la siguiente ronda del Mundial y el viernes a las seis y media de la mañana tenemos que jugar contra Suiza”, soltaron.

Sin embargo, los gritos y abrazos de felicidad se cortaron de forma estrepitosa por la igualdad de Austria a los 96 minutos. “Es peligroso. El balón se fue dentro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este partido no se pudo quedar en dos a dos? ¿Por qué tienen que jugar así con nuestros sentimientos?”, exclamó uno de los conductores. En la grabación, incluso, se escucha a miembros del staff detrás de cámaras lamentarse por la situación.

PUBLICIDAD

Austria quedó emparejada con España tras un cierre que la encontró al borde de la eliminación. A los 95 minutos estaba fuera del torneo, pero el ingreso de Kalajdzic por decisión de Ralf Rangnick le dio una vía aérea que terminó siendo decisiva. El delantero del Lask Linz entró para buscar juego por arriba y respondió en el quinto minuto de descuento.

Su cabezazo selló el 3-3 definitivo y evitó el caos para el conjunto europeo. El resto de los goles del encuentro fueron obra de Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic, mientras que en el combinado africano marcaron Rafik Belghali y Riyad Mahrez (por duplicado).

PUBLICIDAD

La llave entre los europeos se llevará a cabo el jueves 2 de junio a las 16:00 en Los Ángeles. El ganador se enfrentará al vencedor del duelo entre Portugal y Croacia. Argelia también avanzó de ronda, aunque en el tercer lugar del grupo. Su siguiente rival será Suiza, mientras que Irán quedó eliminado después de seguir el partido a distancia y depender del marcador de Kansas City. Su próximo competidor saldrá de Colombia o Ghana.