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Total-black y vestido corto, el look que eligió Juana Viale para su programa del domingo

La conductora dejó atrás los colores vibrantes y aposto por un diseño negro de etiqueta, acompañado por un peinado recogido y maquillaje natural

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Juana Viale apostó por un vestido negro para darle la bienvenida a los invitados de su “mesaza” (Almorzando con Juana – El Trece)

Juana Viale volvió a demostrar este fin de semana por qué cada emisión de Almorzando con Juana (El Trece) es mucho más que una tradición en la televisión argentina. La conductora, heredera del emblemático legado de Mirtha Legrand, logra imprimirle a la clásica mesa su impronta inconfundible, combinando frescura, espontaneidad y una visión personal de la moda que la distingue domingo tras domingo. En esta oportunidad, una vez que el programa salió al aire desde la producción aclararon que la transmisión había sido grabada. Esta información fue dada a raíz de la inesperada muerte de Ernestina Pais, ya que uno de los invitados al ciclo fue el Bicho Gómez, compañero de elenco de la actriz en El divorcio del año, quien al momento de formar parte de la mesa de Juana no sabía del trágico accidente que terminó con la vida de Ernestina.

Juana eligió sorprender a la audiencia alejándose de los colores y estampados que suelen acompañarla, y apostó por la sobriedad y la elegancia en pleno invierno porteño.

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Fiel a su estilo relajado y directo, la nieta de Mirtha Legrand abrió el programa con un saludo que ya es marca registrada. “Domingo, ¡felices de estar acá! Con mucho frío... Hay escarcha en las mañanas. Todo heladito”, lanzó frente a las cámaras. Y, sin rodeos, pasó a detallar su look: “Tengo un vestido de terciopelo negro, de encaje Es muy bonito, muy, muy cómodo, muy lindo, todo". El domingo pasado fue puro color, hoy, la ausencia.” Lejos de los tonos vibrantes, la conductora optó por un diseño de manga larga y encaje en el borde inferior, reafirmando que la comodidad y la elegancia pueden convivir en un mismo outfit.

El estilismo de la noche también tuvo su espacio en la presentación. “Me peinó Juan Fojo y me hizo un recogido con onditas y una colita baja. Y me maquilló Cris Sepúlveda, que siempre lo hace él”, contó Juana, dejando en claro que cada detalle está pensado y ejecutado por su equipo de confianza. El maquillaje, suave y natural, acompañó el espíritu sobrio del look, mientras que el peinado recogido sumó un aire sofisticado al conjunto.

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En sus últimos programas, Juana Viale lució dos atuendos distintos que marcaron tendencia en su programa de televisión
En sus últimos programas, Juana Viale lució dos atuendos distintos que marcaron tendencia en su programa de televisión (VisualesIA ScribNews)

Si bien en esta oportunidad el negro se llegó el protagonismo en el outfit de la conductora, el domingo pasado fue completamente diferente. Viale, conocida por su originalidad para vertirse en sus “mesazas”, optó por un diseño llamativo que fue a tono con la emoción por las victorias consecutivas de la Selección Agentina en el Mundial 2026.

“Les quiero contar que tengo un conjunto de remera y pantalón de satén estampado en colores naranja, negro y blanco. Mis ojos decían que era rojo, pero no, es naranja. Todo un total look muy hermosísimo, medio pijamístico. Así que los que no quieran salir de la cama también se lo pueden poner...”, relató entre risas, mostrando una vez más su costado más cercano y espontáneo. El conjunto, de satén y estampado geométrico, sorprendió por la combinación de colores y el aire relajado, un guiño a la tendencia de usa prendas cómodas que pisa fuerte en la moda internacional.

El domingo pasado, Juana Viale apostó por un outfit colorido y lleno de patrones frente a las cámaras (Almorzando con Juana – El Trece)

El toque final del look anterior también tuvo su explicación en el aire. “Me peinó Juan Fojo para con estos dos rodetes trenzados muy hermosísimos que me encantan y me maquilló Cris Sepúlveda, quien me hizo todo un delineadito ahí dentro muy bonito, no sé si lo vieron”, reforzó la conductora, quien le otorgó el protagonismo a sus estilistas y la importancia de cada detalle en la construcción de su imagen.

Cada domingo, Juana convierte la mesa en un verdadero desfile donde el vestuario, la actitud y la cercanía con los invitados se combinan para renovar el ritual de los almuerzos televisivos. Cada outfit se transforma en una declaración de intenciones y cada elección estética en parte de una narrativa personal que conecta con la audiencia. Entre guiños familiares, humor y un estilo propio que no pasa desapercibido, Juana Viale sigue actualizando el legado de Mirtha y demuestra que la elegancia y la espontaneidad pueden ir de la mano, incluso en tiempos de Mundial.

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