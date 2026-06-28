Honduras

Fuerza Naval rescata a 15 personas tras quedar a la deriva en la laguna de Caratasca, Honduras

La embarcación en la que viajaban sufrió una falla mecánica mientras cubría una ruta en el departamento de Gracias a Dios.

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La lancha Seis Hermanas, con 15 pasajeros, fue localizada en la laguna de Caratasca y sus ocupantes fueron trasladados a salvo hasta Ují.

Las Fuerzas Armadas de Honduras desplegaron un operativo de emergencia en la laguna de Caratasca, el departamento de Gracias a Dios, tras recibir una alerta por una embarcación con problemas de navegación. La lancha Seis Hermanas, con 15 pasajeros, fue localizada y sus ocupantes fueron trasladados a salvo.

El portavoz de la institución castrense, Mario Rivera, informó que la lancha tipo jamaiquina presentó desperfectos en el motor mientras realizaba su recorrido habitual, lo que la dejó sin capacidad de maniobra en una zona de riesgo para una embarcación a la deriva.

Las autoridades activaron el protocolo de búsqueda y rescate con unidades de reacción rápida asignadas a la Base Naval de Caratasca, que navegaron hasta el punto donde se encontraba la embarcación afectada.

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Cómo fue el rescate

Una vez en el lugar, el personal militar verificó el estado de los pasajeros y los embarcó para trasladarlos de forma segura hasta el muelle de la comunidad de Ují, destino final del viaje en el mismo departamento y lugar de residencia de las personas rescatadas.

La lancha Seis Hermanas, con 15 pasajeros, fue localizada en la laguna de Caratasca y sus ocupantes fueron trasladados a salvo hasta Ují.
La lancha Seis Hermanas, con 15 pasajeros, fue localizada en la laguna de Caratasca y sus ocupantes fueron trasladados a salvo hasta Ují.

Rivera explicó que la respuesta fue inmediata desde que la Fuerza Naval recibió la notificación sobre la avería, lo que evitó que la situación se agravara.

De acuerdo con la información oficial, la embarcación había partido desde Puerto Lempira con normalidad y avanzaba hacia Ují cuando el motor dejó de funcionar, lo que le impidió continuar la navegación.

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Qué pasó con los pasajeros

Sin propulsión y sin posibilidad de llegar por sus propios medios a la costa, los ocupantes permanecieron a la deriva hasta que las autoridades lograron localizarlos.

La coordinación entre los equipos navales permitió brindar asistencia a tiempo y garantizar que ninguno de los pasajeros sufriera lesiones o complicaciones durante el incidente.

Después de ser auxiliados en alta mar, los 15 ocupantes fueron trasladados hasta el muelle de la comunidad de Ují, donde concluyó el operativo de rescate.

Las autoridades confirmaron que todas las personas fueron entregadas sanas y salvas, sin que se reportaran heridos ni víctimas por el desperfecto mecánico que afectó la embarcación.

Operativos en el litoral atlántico

Las Fuerzas Armadas reiteraron que mantienen operativos constantes de vigilancia, patrullaje y respuesta en el litoral atlántico, especialmente en zonas donde el transporte marítimo constituye uno de los principales medios de comunicación entre las comunidades.

La lancha Seis Hermanas, con 15 pasajeros, fue localizada en la laguna de Caratasca y sus ocupantes fueron trasladados a salvo hasta Ují.
La Base Naval de Caratasca activó el protocolo de búsqueda y rescate con unidades de reacción rápida para asistir a la embarcación afectada.

La institución señaló que estas acciones buscan ofrecer atención inmediata ante cualquier emergencia en el mar, fortalecer la seguridad de los navegantes y reducir los riesgos para las poblaciones que dependen a diario de las rutas acuáticas en el departamento de Gracias a Dios.

También exhortó a los propietarios y capitanes de embarcaciones a realizar inspecciones preventivas de los motores y equipos de navegación antes de zarpar, además de mantener disponibles los medios de comunicación para informar cualquier eventualidad que pueda poner en peligro la vida de los pasajeros.

El exitoso rescate pone de relieve la importancia de mantener activos los mecanismos de vigilancia y respuesta en las zonas marítimas del país, donde numerosas comunidades dependen del transporte acuático para sus actividades cotidianas, entre ellas la pesca artesanal.

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