Ola de violencia sacude Guatemala dejando dos fallecidos y al menos 10 lesionados en distintos puntos

Un ataque armado en una discoteca de Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, dejó una persona muerta y ocho heridos. (Foto cortesía Bomberos Voluntarios de Guatemala)

Durante la noche y madrugada del domingo 28 de junio, un ataque armado en una discoteca de la Colonia Monte Carmelo 3, Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, provocó alarma entre los vecinos y clientes que se encontraban en el lugar. Según el reporte oficial, personas desconocidas realizaron múltiples disparos dentro del establecimiento, obligando a quienes estaban presentes a salir apresurados hacia la calle para buscar refugio.

En el incidente, una persona perdió la vida y hasta el momento no ha sido identificada por las autoridades. Además, ocho personas más resultaron heridas y fueron trasladadas de emergencia al Hospital Roosevelt, donde reciben atención médica. El hecho generó conmoción en la comunidad, que se vio sorprendida por la magnitud de la violencia. Bomberos Municipales Departamentales confirmaron el deceso y el número de lesionados, mientras que la Policía Nacional Civil (PNC) inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del ataque.

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Videos difundidos en redes sociales muestran escenas de pánico entre los asistentes, quienes gritaban pidiendo auxilio tras escuchar las detonaciones. Las autoridades han desplegado agentes en el área para recolectar indicios y avanzar en la identificación tanto de la víctima mortal como de los responsables.

Ataque armado en Barrio Moderno, zona 2: un hombre resultó herido

Pocas horas después del incidente en San Juan Sacatepéquez, un nuevo ataque armado ocurrió en el Barrio Moderno de la zona 2 de la Ciudad de Guatemala. Los Bomberos Voluntarios atendieron a un hombre, quien tampoco ha sido identificado, que presentaba heridas de arma de fuego. Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente lo trasladaron de inmediato a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

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El reporte oficial señala que la víctima fue estabilizada antes de ser llevada al centro asistencial. El hecho ocurrió en una zona residencial, lo que elevó la preocupación de los habitantes por la presencia de violencia armada en áreas urbanas frecuentadas por familias y trabajadores. No se reportaron más víctimas relacionadas con este incidente. La Policía Nacional Civil realizó un operativo en el sector para recabar información y abrir la investigación correspondiente.

Personas desconocidas realizaron múltiples disparos en la discoteca de la Colonia Monte Carmelo 3 durante la noche y madrugada del domingo 28 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calzada San Juan, zona 19: otro ataque deja un muerto

En la misma jornada, se registró un tercer ataque armado en la Calzada San Juan y 1a avenida de la zona 19 capitalina. De acuerdo con los Bomberos Voluntarios, una llamada de emergencia movilizó a la Segunda Compañía hasta el lugar, donde hallaron a un hombre con heridas de proyectil de arma de fuego.

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Al llegar, los técnicos en urgencias médicas verificaron que la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que confirmaron su fallecimiento en el sitio. Tampoco en este caso ha sido posible establecer la identidad del fallecido. Elementos de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público permanecieron en el área para realizar las diligencias de ley y el procesamiento de la escena, en busca de indicios que permitan esclarecer los hechos.

Al filo de la medianoche los Bomberos Municipales de la estación No. 4 en la Zona 19 de Ciudad de Guatemala atendieron a un hombre de 27 años que presentaba una herida por proyectil de arma de fuego en la pierna derecha. El paciente fue trasladado al Hospital Roosevelt para recibir atención médica. Según información preliminar, el hombre habría sido atacado por personas desconocidas en las cercanías del sector, y las autoridades mantienen abierta la investigación sobre el caso.

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Hasta el cierre de esta edición, las autoridades guatemaltecas no han informado sobre el móvil de ninguno de los ataques ni capturas relacionadas a la noche de violencia que golpeo Guatemala. Los tres casos quedaron bajo investigación del Ministerio Público y las fuerzas de seguridad, quienes continúan con la recopilación de pruebas y testimonios para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

La jornada violenta dejó un saldo de al menos dos personas fallecidas y varias heridas en distintos puntos del departamento de Guatemala, evidenciando la persistencia de hechos armados en el país.