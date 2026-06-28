Crimen y Justicia

Homicidio en José C. Paz: estaba reunido con sus amigos y lo mataron a balazos

Tras una investigación de la Policía bonaerense, se detuvo a un hombre y se secuestró un revólver

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Dos hombres frente a un cartel negro de la DDI San Martín Sub DDI José C. Paz. Uno con campera negra con DDI, el otro con remera estampada
Un hombre es detenido en José C. Paz por la DDI San Martín en el marco de una investigación de homicidio

Un hombre fue acusado de homicidio por el asesinato de un joven de Marcos Elián González, de 25 años, tras tres allanamientos realizados en el partido bonaerense de José C. Paz.

En el operativo, llevado adelante por la SubDDI de José C. Paz en las últimas horas, se secuestró un revólver calibre .38 y municiones, indicaron fuentes del caso a Infobae.

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De acuerdo con el informe, el crimen ocurrió el 17 de junio pasado en la intersección de Goleta Sarandí y Rastreador Fournier, donde personal del SAME constató la muerte de González por una herida de arma de fuego en el tórax.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 20 y del Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial San Martín.

El relato de testigos incorporado al expediente indica que la víctima estaba con amigos, entre ellos una mujer identificada como C.C., cuando llegaron dos hombres que la conocían y comenzaron a discutir con González. “Sin mediar palabras, uno de ellos extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos”, consta en el documento. Luego, ambos huyeron junto a la mujer.

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A partir de tareas de campo, el grupo operativo estableció que el presunto autor era Alan Agustín Vera, también de 25 años. Asimismo, averiguaron los lugares que frecuentaba.

Con ese dato, el Ministerio Público Fiscal pidió las medidas y los detectives concretaron los allanamientos. El primero de ellos fue en una calle sin nombre entre Federico Lacroze y Gorriti; el segundo se realizó en Uspallata y Sofía, ambos con resultado negativo.

Sin embargo, en un tercer procedimiento, en Grito de Asencio, entre Atenas y Moscú, lograron dar con el prófugo y secuestrar el arma con la que le habría disparado a la víctima. Resta conocer el resultado de las pericias balísticas que lo confirmen.

Se trata de un revólver calibre .38, sin marca ni numeración visible, de color plateado con cachas negras de plástico, y dos municiones del mismo calibre.

El fiscal a cargo avaló las actuaciones y dispuso el traslado del detenido para su indagatoria.

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