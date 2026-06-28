Emerenciano Sena habló desde la cárcel: cuestionó la condena, se declaró inocente y dijo que César “no es el chico que criamos”

Emerenciano Sena comparte celda con su hijo César en el Pabellón 5 del Complejo Penitenciario I de Resistencia

El dirigente social Emerenciano Sena, condenado a prisión perpetua como partícipe primario del femicidio de Cecilia Strzyzowski, concedió una extensa entrevista desde la cárcel en la que volvió a declararse inocente, cuestionó el juicio que terminó con su condena, defendió a su hijo César y aseguró que el proceso judicial estuvo motivado por razones políticas.

En una entrevista publicada por la revista Litigio, Sena insistió en que la investigación nunca logró probar su participación en el crimen y sostuvo que fue condenado por “hartazgo social” y no por las pruebas incorporadas al expediente.

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"Que se sepa y que se conozca, que yo soy inocente porque nunca hice nada. Y porque no presentaron una prueba que rompa mi inocencia“, le dijo al periodista Bruno Martínez.

Consultado sobre si su hijo César mató a Cecilia Strzyzowski y si él y Marcela Acuña colaboraron con el crimen, respondió: “Vamos a suponer que sí, vamos a hablar que fue un hecho criminal. Estoy de acuerdo con la investigación, que se meta preso al o a los responsables. Pero a mí me condenaron sin estar siquiera en el expediente. La investigación no dice nada sobre mí”.

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César Sena y Cecilia Strzyzowski el día de su casamiento

Respecto del femicidio, evitó pronunciarse sobre lo ocurrido el 2 de junio de 2023. “Yo no puedo decir nada porque no sé nada”, respondió cuando le preguntaron si seguía sosteniendo que Cecilia no había sido asesinada. Más adelante agregó: “No puedo decir que sí ni que no. Ellos presentaron una suposición”.

También cuestionó la teoría que sostuvo la fiscalía durante el juicio.

“En la investigación dijeron que Marcela planificó un viaje en Flybondi. Al final no entendí un carajo. Y eso tampoco está en la sentencia. Era la pompa para llevar a juicio la cosa. Y la pompa que presentaron fue como un velorio sin cadáver”, afirmó.

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Sobre la condena, volvió a cargar contra el sistema judicial chaqueño y el juicio por jurados.

“Me condenaron porque vinieron doce personas que no saben nada de justicia, de investigación ni de nada y le impusieron la orden de que me condenen”, sostuvo. Y agregó: “Fue producto de un hartazgo social. No producto de un homicidio”.

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Emerenciano Sena en el juicio

Incluso fue más allá y aseguró, sin aportar pruebas, que los integrantes del jurado fueron presionados por el poder político.

En otro tramo de la entrevista se refirió al estado de salud de su hijo, César Sena, condenado como autor del femicidio. Reveló que comparte pabellón con él y aseguró que atraviesa un delicado cuadro de salud mental.

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“Está mal, necesita una atención. Cada vez está peor”, dijo. Luego agregó que nunca escuchó a su hijo admitir el crimen: ”Nunca habló del caso conmigo. Nunca dijo: ‘Yo maté a Cecilia’”.

Sobre Marcela Acuña, con quien comparte la condena como partícipe primaria, aseguró que mantienen una buena relación pese a estar separados de hecho.

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"Ella es mi señora, la mamá de mi hijo. Tenemos visitas de revinculación, sábado por medio“, explicó.

Así fueron los movimientos en la casa del clan Sena el día del femicidio de Cecilia Strzyzowski

Sena también insistió en que, de haber sabido que su hijo había cometido el crimen, lo habría entregado a la Policía.

"Automáticamente. La comisaría estaba a seis cuadras de mi casa“, respondió al ser consultado sobre esa posibilidad.

En otro de los pasajes más duros de la entrevista describió cómo vive su detención.

"Mi vida acá no vale nada. Estoy convencido de que acá soy como una mercadería“, afirmó. Y agregó que siente que “es un gran negocio para todos: para los abogados, para los fiscales y para todos los periodistas”.

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La publicación de Gloria Romero

Las declaraciones provocaron una rápida reacción de Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, quien compartió la entrevista en sus redes sociales y escribió: "Estás ahí porque planificaron matar a mi hija, con un viaje a Ushuaia“.

Luego agregó: “Leí la nota y, una vez más, el libreto es el mismo: ‘Soy una víctima, lo único que hice fue cortar calles’. Qué conveniente es la memoria cuando decide olvidar las declaraciones de Diego y Marcela Leiva, aquellas donde hablaban de que: ‘Teníamos una bala con nuestros nombres’. Parece que algunos confían en que, cambiando el relato, cambie también la historia. Ojalá la memoria de la sociedad sea un poco más difícil de manipular que eso”.

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