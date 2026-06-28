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La bronca de Franco Colapinto por la falta de potencia en su Alpine en el GP de Austria de F1: “Fue un día muy malo”

El piloto argentino terminó 15º con un monoplaza con poco ritmo y que le impidió acercarse a la zona de puntos

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*Testimonios de Colapinto

Luego de una carrera difícil con un auto carente de potencia, Franco Colapinto analizó su labor en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, en la octava fecha de la temporada en la que finalizó en el 15º puesto en el Circuito Red Bull Ring, en Spielberg.

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En su encuentro con los medios, el corredor bonaerense explicó en diálogo con ESPN que “largué, me quedé sin potencia y me empezaron a pasar. Se recuperó un poco (el auto) cuando salí de la uno (primera curva) y ahí se quedó de vuelta. No tenía nada de potencia y me pasaron todos. Quedé 22º. No sé qué pasó. Nos quedamos sin boost (N. de la R: desplegar un extra de energía eléctrica para atacar o defender) y hay que entender el por qué”.

El Alpine A526 no tuvo el ritmo sostenido para poder avanzar y al igual que su compañero de equipo, Pierre Gasly (13º), no tampoco logró acercarse a la zona de puntos. Franco argumentó que “fue un fin de semana difícil con el motor y la parte eléctrica que costó más que otros fines de semana. Siempre las largada son nuestros fuertes y hoy no. Si bien hizo calor, estos autos son mucho más fáciles de manejar”.

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Aunque afirmó que luego de la largada “reaccioné bien, tuve unos buenos primeros metros y después se quedó parado el auto. Hay que entender qué pasa con esas largadas que no salieron hoy en Austria y esperando estar mejor en Silverstone. Igual hoy fue un día muy malo, sin ningún tipo de ritmo, muy lento, patinando mucho, me quedé ahí atrás de los Williams y al principio era muy difícil pasar con el mismo motor”.

No solo se trató de la potencia sino también problemas con los neumáticos: “Después con las gomas un poco mejor la pudimos hacer más fácil. Fue una carrera larga y dura. Las gomas de atrás no aguantaban y hay que entender qué pasó”.

Franco Colapinto y una postal de Austria (@AlpineF1Team)
Franco Colapinto y una postal de Austria (@AlpineF1Team)

Reveló que los monoplazas con el actual reglamento no son tan difíciles de domar como los del anterior y aseveró por qué no usó el chaleco refrigerante pese al calor en Austria: “Estoy bien. Este auto no cansa tanto porque son más fáciles de manejar y no demandan tanto. Usaron dos este chaleco. Ni en pedo, es peso extra”.

El competidor pilarense sumó puntos en cuatro de las siete primeras fechas. Logró su mejor resultado en la F1 al ser sexto en Miami y en Canadá resultó séptimo. Sin embargo, en Barcelona volvió a penar con el rendimiento del auto. No obstante, cabe recordar que en el presente ejercicio Alpine dispone de un medio mecánico que se mostró competitivo a diferencia del año anterior que con A525 la escudería francesa penó por tener el pero coche de la temporada y finalizaron últimos en el Campeonato Mundial de Constructores. Este año treparon hasta la quinta posición y por ahora se mantienen.

La acción continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Gran Bretaña, uno de los clásicos de la Fórmula 1. Nuevamente el Autódromo de Silverstone albergará a la Máxima, como lo hizo en su primera carrera el 13 de mayo de 1950.

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