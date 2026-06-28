Los aprobados del partido contra Jordania y el aprendizaje de cara a Cabo Verde

Varios futbolistas argentinos aprovecharon la oportunidad pensando en lo que se viene (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la previa del partido entre Argentina y Jordania no había dudas de que el equipo dirigido por Lionel Scaloni, incluso conformado por futbolistas que no eran los habituales titulares, se enfrentaría a otro de categoría inferior, sumado a que el encuentro no tenía uno de los requisitos más importantes y más necesarios que tiene el fútbol: la incertidumbre por el resultado.

Como decíamos en la columna anterior, el encuentro se presentaba exento de dramatismo y con una capacidad inusual de observar las cosas, sin esa tensión que tenemos en un mundo tan utilitario, en el que todos le buscamos un sentido pragmático a las cosas. En ese contexto, se trató de un partido que sirvió para observar algunos comportamientos.

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Pareció bastante extraño el experimento de Exequiel Palacios como lateral derecho. Esa posición del ex futbolista de River Plate puede explicar un poco la razón por la cual Argentina en algunos pasajes del partido fue un equipo bastante espeso con la pelota, máxime cuando el adversario quería tapar las líneas de pase y se juntaba 30 metros hacia adelante o hacia atrás. Cuando se presentan estas dificultades planteadas por el rival, generalmente las salidas, los escapes y los desdobles están por afuera.

Lo Celso y Nico Paz, de lo mejor en Argentina. Paredes también hizo un buen parrtido (Foto REUTERS/Issei Kato)

Se trata de una cuestión cuantitativa. Generalmente hay menos jugadores por afuera que por adentro. En este caso, e independientemente de la presencia de Giuliano Simeone, que era el que marcaba pases y el que estaba predispuesto para picar, con la posición de Palacios faltó ese jugador necesario para abrir la cancha y para generar tándems por afuera.

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De todos modos, el encuentro sirvió para sacar conclusiones. En el caso de Nico Paz, dio un buen examen, aprovechó la oportunidad. Se lo vio como un jugador vital, participativo, con coraje para jugar, cubriendo la pelota, saliendo de marcas. Cualquier equipo que se posicione con 10 futbolistas atrás te va a hacer la vida difícil, sobre todo cuando no tenés obligaciones ni te importa tanto el resultado.

Los partidos complejos son para los jugadores creativos y más cuando el objetivo del rival es no dejarte jugar. Con ese panorama, Nico Paz aprovechó la oportunidad, al igual que Lo Celso, que también jugó un buen partido, siempre inteligente para interpretar lo que pedía el encuentro, buscando los espacios, llegando al área o tirándose a la zona de gestación. En ataque, Lautaro Martínez hizo un buen partido, pero a Julián Álvarez se lo vio desencontrado, mostró por ahora una relación poco amistosa con la pelota. En cuanto a Leandro Paredes, se lo notó muy solo en la distribución, pero dejó una actuación con saldo positivo, sobre todo porque venía de una lesión.

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Messi nunca se toma vacaciones. Lo demostró una vez más (Foto EFE)

Y comprobamos una vez más que Lionel Messi no se toma vacaciones. Para Messi no hay partidos de feriados, no tiene feriados. Cuando entra a la cancha las cosas realmente cambian, desde las pequeñas genialidades que muestra en cada jugada, hasta tocar de primera, aligerar el juego o hacer un rodeo para destrabar una acción. El capitán argentino demostró una vez más que no tiene límites y que no se toma vacaciones dentro de la cancha.

No debemos dejar de decir que Argentina, y todos lo vimos, contó con la complicidad del arquero rival. Yazeed Abu laila dio un paso en falso en los dos goles de tiro libre argentinos, convertidos por Lo Celso y Messi, uno en cada tiempo.

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Ahora, la Selección ya tiene en la mira el próximo partido, frente a Cabo Verde, el viernes 3 de julio en Miami. De cara a ese choque, otra buena noticia para Scaloni, más allá de haber cerrado la primera fase con nueve puntos sobre nueve posibles, es la recuperación física de los futbolistas y que no sufrieron lesiones en esta primera fase. La única mancha, si se quiere, es el gol marcado por Jordania. Se trató de un gran gol, un gol fuera de contexto, porque debe haber sido la única jugada futbolística de Jordania en todo el partido.

Se debe tomar nota, ya que si bien Jordania era un equipo bastante limitado, tuvo por lo menos en su postura, no en su capacidad, pero sí en su postura, algunos rasgos de lo que Argentina se puede encontrar frente a Cabo Verde.

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Hablamos de equipos que se dedican a intentar controlar a la Argentina, a neutralizarla, a no dejar esos espacios entre defensores y volantes, donde ahí la jugada ya tiene otro ritmo. Pensando en ese contexto, cuando alguien es capaz de recibir en zonas intermedias y, sobre todo si se llama Messi, allí puede estar la dinámica para encontrar libertades de cara al ataque, para hacerlo más ligero. En eso, el partido contra Jordania pudo dejar un aprendizaje de cara a lo que se viene.