Ciencia

A qué edad el cuerpo cambia de verdad: el estudio que revela el umbral oculto del envejecimiento

Un análisis en tejidos humanos detecta un momento de inflexión en la maduración biológica, marcado por variaciones inesperadas en proteínas y órganos, y desafía la idea de un envejecimiento uniforme

Guardar
Google icon
Una mujer con ropa deportiva camina por un camino asfaltado en un parque, árboles, césped verde y luz cálida del sol en el fondo.
La investigación identificó un punto de inflexión del envejecimiento alrededor de los 50 años, con cambios más marcados entre los 45 y 55 años - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente sumó evidencia a una idea que viene ganando terreno en la investigación biomédica: el envejecimiento no sería un proceso lineal. En lugar de avanzar a un ritmo constante, podría acelerarse en momentos específicos, con cambios más notorios en determinados órganos y sistemas.

Los autores de una investigación publicada en la revista científica Cell analizaron muestras de sangre y tejidos de 76 donantes de órganos de entre 14 y 68 años, donde observaron que los mayores cambios en proteínas vinculadas a enfermedades se concentraron entre los 45 y 55 años, lo que los llevó a proponer un “punto de inflexión” del envejecimiento alrededor de los 50.

PUBLICIDAD

Qué encontró el estudio y por qué la franja 45-55 aparece como un punto de inflexión

Hombre atlético de 40+ años con ropa deportiva azul y negra se toca el pecho, sentado en un banco. Una imagen digital de un corazón y un ECG se superpone sobre su torso.
Los autores analizaron muestras de sangre y tejidos de 76 donantes de órganos de entre 14 y 68 años para medir cómo varían las proteínas con la edad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para llegar a esa conclusión, el equipo examinó tejidos asociados a distintos sistemas del cuerpo: cardiovascular, digestivo, inmunitario, endocrino, respiratorio, piel y muscular. Luego elaboraron un catálogo de proteínas presentes en esos sistemas y revisaron cómo variaban sus niveles con la edad.

Los investigadores cruzaron esos cambios con una base de datos de enfermedades y genes asociados, y determinaron que la expresión de 48 proteínas vinculadas a enfermedades (incluidas cardiovasculares, hígado graso y tumores relacionados con el hígado, entre otras) aumentaba con la edad. El salto más marcado, de acuerdo con los resultados, ocurrió entre los 45 y 55 años.

PUBLICIDAD

Dentro de ese conjunto, el estudio señaló que los cambios más drásticos se observaron en la aorta (la arteria principal que transporta sangre desde el corazón al resto del cuerpo), además del páncreas y el bazo. En ese marco, los autores plantearon que los vasos sanguíneos serían un tejido que envejece temprano y resulta especialmente susceptible al proceso.

El artículo también remarca que el trabajo no explica por qué ese momento aparece como un umbral: el hallazgo describe el patrón observado, pero no identifica una causa única. En esa línea, el médico John Fudyma —profesor y clínico en la Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences de la University at Buffalo— indicó que todavía no se entiende si la razón es genética, inflamatoria u otra, aunque sí se ve que proteínas clave para la función celular tienden a disminuir alrededor de esa edad.

Qué recomiendan los expertos para llegar mejor a ese tramo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio examinó sistemas cardiovascular, digestivo, inmunitario, endocrino, respiratorio, de la piel y muscular para seguir el patrón del envejecimiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del “punto de inflexión” que sugiere el estudio, los especialistas consultados por Prevention coincidieron en que el envejecimiento es individual y que los hábitos pueden influir en el modo en que se transita ese proceso.

Melissa Batchelor, directora del Centro de Envejecimiento, Salud y Humanidades de la Universidad George Washington, explicó que alrededor de los 50 años comienzan los cambios hormonales y, en ese contexto, suelen producirse variaciones en la masa muscular y el metabolismo. Bert Mandelbaum, codirector del Centro de Ortopedia Regenerativa en Cedars-Sinai, destacó que este proceso depende tanto de la genética como del estilo de vida. En cuanto a qué hacer, el artículo enumera recomendaciones concretas centradas en hábitos sostenidos:

  • Priorizar siete o más horas de sueño por noche.
  • Mantenerse físicamente activo durante el día y reducir el tiempo sentado.
  • Incorporar entrenamiento de fuerza como parte de la rutina.
  • Sostener una alimentación equilibrada, con alimentos mínimamente procesados.
  • Trabajar en el manejo del estrés, por su impacto en la salud mental y física.

Temas Relacionados

EnvejecimientoEnvejecimiento saludableProteínasHábitos saludablesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuál es la dosis de cafeína que mejora el rendimiento deportivo e impulsa la resistencia

Una metarrevisión de 48 ensayos publicada en Nutrients determinó la cantidad ideal para obtener mejoras medibles. Por qué superar ese umbral solo incrementa los riesgos

Cuál es la dosis de cafeína que mejora el rendimiento deportivo e impulsa la resistencia

El exceso de azúcar en la primera infancia eleva más de un 20% el riesgo de enfermedades crónicas, alerta un estudio

La investigación, publicada en Science y analizada por la Universidad de Colorado, encontró una ventana crítica en los mil días y destacó que los hábitos alimentarios en esta etapa definen la salud futura

El exceso de azúcar en la primera infancia eleva más de un 20% el riesgo de enfermedades crónicas, alerta un estudio

“Una señal de alerta”: los conservantes de los alimentos pueden aumentar el riesgo de hipertensión

Un estudio francés analizó la relación entre los aditivos, la presión arterial y las enfermedades cardiovasculares en más de 110.000 adultos. Qué implican los hallazgos, según el presidente de la Sociedad Interamericana de Hipertensión

“Una señal de alerta”: los conservantes de los alimentos pueden aumentar el riesgo de hipertensión

Un robot de la NASA analizó rocas en Marte y detectó indicios de antiguos reservorios de agua cálida

El estudio de 20 perforaciones en distintos estratos mostró señales térmicas asociadas a la persistencia de fluidos en profundidad

Un robot de la NASA analizó rocas en Marte y detectó indicios de antiguos reservorios de agua cálida

El cerebro no envejece en línea recta: cuatro edades clave y un mapa de cinco fases que cambia riesgos y capacidades

Un estudio de la Universidad de Cambridge en Nature Communications detectó saltos en el “cableado” neuronal a lo largo de la vida. Qué sugiere ese patrón sobre la vulnerabilidad cerebral

El cerebro no envejece en línea recta: cuatro edades clave y un mapa de cinco fases que cambia riesgos y capacidades

DEPORTES

Escocia-Brasil, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Escocia-Brasil, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Marruecos-Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

“Cristiano Ronaldo tiene una mentalidad obsesiva, vive para superar sus propios récords”: así definió Kaká al portugués

Noel Gallagher respaldó que “Wonderwall” sea el himno de Inglaterra en el Mundial 2026

Hablaron los hinchas de la foto con Messi que se hizo viral: “Es tan grande Leo que nos regaló ese momento único”

TELESHOW

Vicky Xipolitakis en “Lo de Pampita”: “Yo sabía que iba a ser famosa”

Vicky Xipolitakis en “Lo de Pampita”: “Yo sabía que iba a ser famosa”

Fabián Cubero reveló el vínculo que lo une a Lionel Scaloni y recordó su llanto en el Mundial de 2022: “Me sigue emocionando”

El festejo de Sofía Jujuy en el Mundial que generó una ola de críticas: “Gracias por hacerme hincha de Argentina”

El motivo del escándalo de Icardi y la China Suárez con una mujer en un boliche: “Mauro se le tiró para robarle un pico”

El Turco García ingresó a Gran Hermano y se reencontró con Mariela Prieto: “Si no fuese por vos, yo estaría muerto”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles sobre el este de Ucrania: al menos un muerto

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles sobre el este de Ucrania: al menos un muerto

Qatar afirmó que la comunicación directa entre Irán y Estados Unidos es esencial para evitar incidentes en el estrecho de Ormuz

El legado de Barack Obama

Corea del Sur informó la deserción de un militar norcoreano que atravesó la Zona Desmilitarizada

La OEA reconoció la necesidad de restaurar la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela e instó a la liberación de los presos políticos