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Científicos crean robots que limpian microplásticos del agua y el suelo: cómo funcionan

Investigadores de República Checa desarrollaron una tecnología que integra dispositivos diminutos controlados por magnetismo capaces de extraer fragmentos de menos de 5 milímetros en ambientes contaminados

Esferas brillantes y transparentes junto a pequeñas esferas coloridas sobre un fondo azul con destellos y burbujas difusas.
Los microplásticos están presentes en el suelo agrícola, el agua potable y la cadena alimentaria (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un pequeño enjambre de robots microscópicos entra en acción bajo la superficie de la tierra y en aguas contaminadas.

Su objetivo: eliminar hasta el 94% de los microplásticos presentes en muestras de laboratorio. La tecnología, desarrollada por un equipo científico de la República Checa, ofrece una solución innovadora a uno de los desafíos ambientales más complejos de la actualidad.

El avance no llega por casualidad. Los microplásticos, fragmentos de plástico menores de 5 milímetros, se han colado en el suelo agrícola, el agua potable y hasta en la cadena alimentaria. Su presencia daña la fertilidad del suelo, altera ciclos de nutrientes y pone en peligro la vida acuática y terrestre. Frente a la dificultad de extraer estas diminutas partículas, un grupo de investigadores apostó por la ingeniería robótica aplicada a nanoescala.

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El equipo desarrolló robots a partir de partículas de MXene —material compuesto por láminas ultrafinas— recubiertas con níquel.

El recubrimiento magnético permite que cada robot sea guiado y activado desde el exterior mediante campos magnéticos rotatorios. Estas diminutas máquinas pueden avanzar y “tumbarse” por los intersticios del suelo y el agua, incrementando su contacto con los microplásticos y capturándolos con su superficie adhesiva.

Pruebas de laboratorio: resultados y funcionamiento

Robots diminutos con pinzas metálicas sujetan microplásticos de colores rojo, azul y blanco sobre tierra húmeda con raíces y partículas.
Estos fragmentos de plástico afectan la fertilidad del suelo y la vida acuática y terrestre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pruebas realizadas en laboratorio arrojaron cifras contundentes: los robots lograron eliminar el 94% de las partículas de poliestireno y el 89% de PET en muestras de agua en tan solo una hora. En el caso del suelo, las tasas de remoción alcanzaron un 81% para poliestireno y un 72% para PET.

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Estas cifras superan ampliamente los métodos pasivos, que dependen solo de la capacidad de adsorción del MXene y no aprovechan el movimiento activo controlado por magnetismo.

El experimento consistió en introducir los robots en muestras contaminadas y activar los campos magnéticos. Como explicó el equipo en la revista npg Asia Materials: “Los microrrobots pueden avanzar por ambientes de suelo permeados por agua, desentrapar microplásticos y extraerlos de la matriz del suelo”. Una vez finalizada la operación, los investigadores utilizaron un imán para retirar tanto los robots como los microplásticos atrapados en ellos.

Ventajas sobre métodos tradicionales

La propuesta checa supera varios de los obstáculos que encuentran los métodos actuales para remover microplásticos. Soluciones como la adsorción pasiva, la extracción electrocinética o la biorremediación suelen ser costosas, poco eficientes y no siempre viables a gran escala.

Una mano sostiene un imán en forma de herradura sobre una placa de Petri con agua, de donde ascienden microplásticos de colores y pequeños robots.
El recubrimiento magnético permite controlar a los robots mediante campos magnéticos rotatorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave de los robots está en su capacidad de movimiento dirigido y colectivo, que incrementa las probabilidades de contacto y captura de partículas dispersas en medios complejos como el suelo.

Además, la estructura de capas del MXene permite que el agua y las moléculas orgánicas penetren y salgan de los espacios entre las láminas, facilitando la adsorción de microplásticos de distintos tamaños y tipos. El recubrimiento magnético, a su vez, permite recuperar los robots con facilidad —al menos en entornos controlados— tras la limpieza.

Aunque los resultados son prometedores, la tecnología aún no ha sido probada fuera del laboratorio. El equipo advierte que persisten desafíos críticos antes de avanzar hacia aplicaciones reales. Entre los principales riesgos figuran la posible liberación de iones metálicos de las nanopartículas de níquel —lo que podría provocar contaminación secundaria— y la dificultad de recuperar el 100% de los robots tras la operación.

Como explicó el grupo de la República Checa: “La transición a ecosistemas reales requiere pruebas rigurosas de campo para evaluar el desempeño en condiciones más complejas y variables”. Además, subrayaron la necesidad de encontrar materiales magnéticos más seguros antes de implementar la técnica a gran escala.

La amenaza de los microplásticos se extiende por todo el planeta y afecta tanto a ecosistemas acuáticos como terrestres. La innovación de los microrrobots magnéticos abre una vía para enfrentar este problema con herramientas activas, adaptables y que podrían aplicarse en distintos entornos. “Esta plataforma de microrrobots representa una estrategia versátil y sostenible para la descontaminación activa de contaminantes en ecosistemas acuáticos y terrestres”, sostiene el equipo en el artículo original.

La investigación se perfila como un hito en la lucha contra la contaminación plástica, aunque su éxito definitivo dependerá de futuros ensayos en campo abierto y de la resolución de los desafíos técnicos y ambientales señalados por los propios científicos.

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